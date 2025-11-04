Kiadták a figyelmeztetést: Ne használd többé a jelszavadat!

A Microsoft után a Google is beállt a jelszó-ellenes kampányba. A keresőóriás mögött álló cég hangsúlyozza: azonnal szabaduljunk meg a jelszavainktól, vagy legalábbis ne használjuk őket többé! Hogy miért nem nyújt védelmet többé a jelszó, és mit használjunk helyette? Eláruljuk!

Miért nem véd meg minket már egy erős jelszó sem? És mit használjunk helyette? Eláruljuk! Fotó: Pixabay

A jelszó a múlté: ne használd többet – üzeni a Google

A közelmúltban ismét arról szóltak a hírek tech-fronton: Google-fiókok jelszavainak milliói kerültek hackerkézre. Egy-egy ilyen hír hallatán mindenki lázas jelszóváltásba kezd – vagy legalábbis érdemes lenne lázas jelszóváltásba kezdeni, tudva, milyen mértékben függünk online tárolt adatainktól –, még akkor is, ha a Google sietett leszögezni: egy régebben ellopott lista került ki, és nem friss jelszavakról, nem friss adatszivárgásról van szó. Ez persze nem azt jelenti, hogy később nem történik hasonló adatszivárgás, nem kerülnek ki a használatban lévő jelszavaink. A helyzetet rontja, hogy rengetegen használnak több éves jelszavakat, amiket régóta nem változtattak meg, nem frissítettek. Hogy még rosszabb legyen a helyzet (illetve még könnyebb a hackereknek, kiberbűnözőknek), sokan a mai napig használják ugyanazt a jelszót több felületre is: ugyanazzal lépnek be mondjuk a Gmailjükbe, a céges levelezésükbe, a Facebook-fiókjukba.