Kiadták a figyelmeztetést: Ne használd többé a jelszavadat!

A Microsoft után a Google is beállt a jelszó-ellenes kampányba. A keresőóriás mögött álló cég hangsúlyozza: azonnal szabaduljunk meg a jelszavainktól, vagy legalábbis ne használjuk őket többé! Hogy miért nem nyújt védelmet többé a jelszó, és mit használjunk helyette? Eláruljuk!
A közelmúltban ismét arról szóltak a hírek tech-fronton: Google-fiókok jelszavainak milliói kerültek hackerkézre. Egy-egy ilyen hír hallatán mindenki lázas jelszóváltásba kezd – vagy legalábbis érdemes lenne lázas jelszóváltásba kezdeni, tudva, milyen mértékben függünk online tárolt adatainktól –, még akkor is, ha a Google sietett leszögezni: egy régebben ellopott lista került ki, és nem friss jelszavakról, nem friss adatszivárgásról van szó. Ez persze nem azt jelenti, hogy később nem történik hasonló adatszivárgás, nem kerülnek ki a használatban lévő jelszavaink. A helyzetet rontja, hogy rengetegen használnak több éves jelszavakat, amiket régóta nem változtattak meg, nem frissítettek. Hogy még rosszabb legyen a helyzet (illetve még könnyebb a hackereknek, kiberbűnözőknek), sokan a mai napig használják ugyanazt a jelszót több felületre is: ugyanazzal lépnek be mondjuk a Gmailjükbe, a céges levelezésükbe, a Facebook-fiókjukba.
Épp emiatt kezdi a Google is egyre egyértelműbben, egyre több fronton javasolni, hogy végleg nyugdíjazzuk a jelszavainkat. Vésztartaléknak esetleg megtarthatjuk őket (természetesen kétlépcsős azonosítással kiegészítve), ugyanakkor a mindennapi használat során térjünk át a passkey-módszerre. A passkey használatát alighanem a Microsoft sürgeti a leglátványosabban, de azért a Google sem marad le: 2023-tól kezdve például már ez az alapbeállítású azonosítási módszer, ha új Google-fiókot hozunk létre.
A jelszavainkat, legyenek bármilyen bonyolultak is, fel lehet törni. Mindez csak idő, illetve a felhasználók figyelmetlenségének kérdése: elég egyszer kattintani egy kártékony linkre, és máris mindent elveszítünk. Ráadásul folyamatos fejfájást is okoz a felhasználóknak, hogy végtelen helyre kell (vagy legalábbis kellene) végtelen mennyiségű különböző jelszót megjegyezni. A passkey azonban vagy hardverkulcsos, vagy valamilyen biometrikus, például ujjlenyomatos azonosítással működik, így jelenleg feltörhetetlen.
