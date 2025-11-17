800 millió jelszó került veszélybe: a tiéd is köztük van?

Nem véletlenül hangoztatja egyre látványosabban a Microsoft, és az utóbbi időben a Google is, hogy ideje leszokni a jelszóhasználatról, és áttérni a sokkal biztonságosabb passkey-re. A közelmúltban épp 183 millió ellopott jelszó miatt volt hangos a sajtó, ám ennél jóval aggasztóbb az, amire egy szakértői csoport, a Specops Breached Password Protection 800 millió (nem elírás, nyolcszáz millió!) kiszivárgott jelszó vizsgálata során rájött.

800 millió ellopott jelszó vizsgálata során jöttek rá a szakértők, milyen hibákat követünk el

Fotó: Tero Vesalainen / Shutterstock

Miközben a hackerek egyre kifinomultabb technikákat vetnek be azért, hogy megszerezzék az adatainkat, addig a másik oldalon mi látszólag mintha semmit sem tanulnánk a számtalan esetből. Az egy dolog, hogy sokan a kétlépcsős azonosítást sem használják, mely ugyan önmagában nem biztosít teljes védelmet, sőt, de legalább több, mint a semmi, de még mindig rengetegen támaszkodnak az "123456" vagy "jelszó" típusú, vagy más, pillanatok alatt feltörhető jelszavakra.

800 millió ellopott jelszó árulkodik a szokásainkról

A SpecOps arra jutott, hogy sajnos továbbra is a kényelem az elsődleges választási szempont a jelszavaknál: olyan jelszó mellett döntünk, amit valamilyen okból könnyű megjegyeznünk, ráadásul az sem ritka, hogy több felületen ugyanazt a jelszót használjuk. Ez persze érthető, csak hát biztonságosnak nem tekinthető egy cseppet sem.