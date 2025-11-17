800 millió jelszó került veszélybe: a tiéd is köztük van?

Nem véletlenül hangoztatja egyre látványosabban a Microsoft, és az utóbbi időben a Google is, hogy ideje leszokni a jelszóhasználatról, és áttérni a sokkal biztonságosabb passkey-re. A közelmúltban épp 183 millió ellopott jelszó miatt volt hangos a sajtó, ám ennél jóval aggasztóbb az, amire egy szakértői csoport, a Specops Breached Password Protection 800 millió (nem elírás, nyolcszáz millió!) kiszivárgott jelszó vizsgálata során rájött.
Miközben a hackerek egyre kifinomultabb technikákat vetnek be azért, hogy megszerezzék az adatainkat, addig a másik oldalon mi látszólag mintha semmit sem tanulnánk a számtalan esetből. Az egy dolog, hogy sokan a kétlépcsős azonosítást sem használják, mely ugyan önmagában nem biztosít teljes védelmet, sőt, de legalább több, mint a semmi, de még mindig rengetegen támaszkodnak az "123456" vagy "jelszó" típusú, vagy más, pillanatok alatt feltörhető jelszavakra.
A SpecOps arra jutott, hogy sajnos továbbra is a kényelem az elsődleges választási szempont a jelszavaknál: olyan jelszó mellett döntünk, amit valamilyen okból könnyű megjegyeznünk, ráadásul az sem ritka, hogy több felületen ugyanazt a jelszót használjuk. Ez persze érthető, csak hát biztonságosnak nem tekinthető egy cseppet sem.
Ami egészen meglepő, hogy az általuk megvizsgált 800 millió ellopott jelszó közt 750 ezer volt, ami valamilyen aktuális ünnephez kapcsolódott, azaz kifejezetten szeretjük például ilyenkor, november-december környékén a karácsonyhoz kapcsolódó szavakat (snow - hó, Xmas - karácsony, winter - tél, Santa, november, december, advent) megadni jelszóként.
A szakértők azt javasolják: még ha "könnyen megjegyezhető" jelszót is választunk, az valami olyan, személyes szókapcsolat legyen, ami évszaktól, valamint a személyes adatainktól független. Persze sokkal jobb, ha inkább hagyjuk a fenébe a jelszavakat, és végleg áttérünk a passkey-alapú azonosításra!
Természetesen sajnos 100 százalékos módja nincs annak, hogy tudjuk: biztonságban vagyunk-e, vagy már valamilyen adatszivárgás során hackerek kezébe került-e a jelszavunk, ugyanakkor sokan a Have I Been Pwned honlapot tekintik kiindulási alapnak, amely igyekszik egy kereshető adatbázisban összegyűjteni azokat a felhasználókat, amelyeknek az adatai bármikor is kikerültek valamilyen hacker-adatbázisba. A site egyébként aggasztó mennyiségű, 17 milliárd profilt rögzített eddig: azaz ennyi felhasználó jelszava került valamikor a hackerek kezébe. Ha ezen a listán találjuk magunkat, azonnal változtassunk jelszót!
