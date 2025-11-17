Nyugdíj-kiegészítésTisza-AdóMegasztárHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
11°C Székesfehérvár

Hortenzia, Gergő névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

800 millió jelszó került veszélybe: a tiéd is köztük van?

hackerek
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 17. 09:30
jelszóbiztonság
Aggasztó hírek érkeztek. 800 millió ellopott jelszó mellett nem lehet szó nélkül el menni!
A szerző cikkei

Nem véletlenül hangoztatja egyre látványosabban a Microsoft, és az utóbbi időben a Google is, hogy ideje leszokni a jelszóhasználatról, és áttérni a sokkal biztonságosabb passkey-re. A közelmúltban épp 183 millió ellopott jelszó miatt volt hangos a sajtó, ám ennél jóval aggasztóbb az, amire egy szakértői csoport, a Specops Breached Password Protection 800 millió (nem elírás, nyolcszáz millió!) kiszivárgott jelszó vizsgálata során rájött.

800 millió ellopott jelszó: míg a hackerek egyre ügyesebbek, mi nem tanulunk a hibáinkból
800 millió ellopott jelszó vizsgálata során jöttek rá a szakértők, milyen hibákat követünk el
Fotó: Tero Vesalainen /  Shutterstock 

Miközben a hackerek egyre kifinomultabb technikákat vetnek be azért, hogy megszerezzék az adatainkat, addig a másik oldalon mi látszólag mintha semmit sem tanulnánk a számtalan esetből. Az egy dolog, hogy sokan a kétlépcsős azonosítást sem használják, mely ugyan önmagában nem biztosít teljes védelmet, sőt, de legalább több, mint a semmi, de még mindig rengetegen támaszkodnak az "123456" vagy "jelszó" típusú, vagy más, pillanatok alatt feltörhető jelszavakra.

800 millió ellopott jelszó árulkodik a szokásainkról

A SpecOps arra jutott, hogy sajnos továbbra is a kényelem az elsődleges választási szempont a jelszavaknál: olyan jelszó mellett döntünk, amit valamilyen okból könnyű megjegyeznünk, ráadásul az sem ritka, hogy több felületen ugyanazt a jelszót használjuk. Ez persze érthető, csak hát biztonságosnak nem tekinthető egy cseppet sem.

Ami egészen meglepő, hogy az általuk megvizsgált 800 millió ellopott jelszó közt 750 ezer volt, ami valamilyen aktuális ünnephez kapcsolódott, azaz kifejezetten szeretjük például ilyenkor, november-december környékén a karácsonyhoz kapcsolódó szavakat (snow - hó, Xmas - karácsony, winter - tél, Santa, november, december, advent) megadni jelszóként. 

A szakértők azt javasolják: még ha "könnyen megjegyezhető" jelszót is választunk, az valami olyan, személyes szókapcsolat legyen, ami évszaktól, valamint a személyes adatainktól független. Persze sokkal jobb, ha inkább hagyjuk a fenébe a jelszavakat, és végleg áttérünk a passkey-alapú azonosításra!

Honnan tudhatom, hogy hackerek kezébe került a jelszavam?

Természetesen sajnos 100 százalékos módja nincs annak, hogy tudjuk: biztonságban vagyunk-e, vagy már valamilyen adatszivárgás során hackerek kezébe került-e a jelszavunk, ugyanakkor sokan a Have I Been Pwned honlapot tekintik kiindulási alapnak, amely igyekszik egy kereshető adatbázisban összegyűjteni azokat a felhasználókat, amelyeknek az adatai bármikor is kikerültek valamilyen hacker-adatbázisba. A site egyébként aggasztó mennyiségű, 17 milliárd profilt rögzített eddig: azaz ennyi felhasználó jelszava került valamikor a hackerek kezébe. Ha ezen a listán találjuk magunkat, azonnal változtassunk jelszót!

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu