Nyilvános wifit használsz? Ezt semmiképp ne tedd!

Használjunk akár iPhone-t, akár valamilyen Android-alapú készüléket, bizony kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy nyilvános wifire csatlakozzunk. Van, aki ritkábban, akadnak azonban sokan, akik rendszeresen élnek ezzel a lehetőséggel: legyen szó akár egy reptér, állomás, középület, akár egy kávézó vagy étterem hálózatáról. Alap esetben természetesen nincs ezzel semmi baj, egy ilyen hálózat is lehet biztonságos, ugyanakkor nem árt, ha odafigyelünk, illetve megteszünk pár óvintézkedést. A szakértők azt javasolják: legyünk mindig résen, ugyanis a hackerek folyamatosan készenlétben állnak. Ami 10-15 éve még a sci-fik és akciófilmek világa volt, az ma már a valóság, ráadásul a mesterséges intelligenciát használó programokkal sajnos a kiberbűnözők dolga is napról napra egyszerűbb.
Az, hogy mennyire veszélyesek vagy biztonságosak a nyilvános wifi-hálózatok, egy ideje vita tárgyát képezik még a biztonságtechnikai szakértők között is. Tény, hogy a vezeték nélküli internet "hőskorában" minden egyes nyilvános wifi-használattal veszélynek tettük ki magunkat (köszönhetően annak, hogy a weboldalak nem használtak megfelelő titkosítást), azonban ez mára megváltozott. Ennek ellenére a Google például arra szólított fel mindenkit, hogy "amikor tehetik, ne használjanak nyilvános wiki-hálózatot" a biztonságuk érdekében. Nos, akkor mi is az igazság?
Egy jól kiépített nyilvános wifi-hálózat alapvetően biztonságos, ha betartunk pár alapszabályt. A rizikó abban rejlik, hogy a jó hálózatra csatlakozzunk rá, ne pedig valamilyen hackerek által fenntartottra, aminek kifejezetten az a célja, hogy a gyanútlan netezőket cserkésszék be. Egyetlen rossz mozdulat, egyetlen rossz döntés ugyanis elég ahhoz, hogy akár minden pénzünket elveszítsük.
Tehát következzék a szakértők 4+1 tanácsa a nyilvános wifik használatához!
+1 tipp: Lehetőség szerint használjunk VPN-t, amivel még biztonságosabbá tehetjük a böngészést. Vigyázzunk azonban, az ingyenes VPN-programok többsége veszélyesebb, mintha nem használnánk semmit. Csakis egy megbízható forrásból származó, előfizetéses VPN mellett leszünk biztonságban!
