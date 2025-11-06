Nyilvános wifit használsz? Ezt semmiképp ne tedd!

Használjunk akár iPhone-t, akár valamilyen Android-alapú készüléket, bizony kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy nyilvános wifire csatlakozzunk. Van, aki ritkábban, akadnak azonban sokan, akik rendszeresen élnek ezzel a lehetőséggel: legyen szó akár egy reptér, állomás, középület, akár egy kávézó vagy étterem hálózatáról. Alap esetben természetesen nincs ezzel semmi baj, egy ilyen hálózat is lehet biztonságos, ugyanakkor nem árt, ha odafigyelünk, illetve megteszünk pár óvintézkedést. A szakértők azt javasolják: legyünk mindig résen, ugyanis a hackerek folyamatosan készenlétben állnak. Ami 10-15 éve még a sci-fik és akciófilmek világa volt, az ma már a valóság, ráadásul a mesterséges intelligenciát használó programokkal sajnos a kiberbűnözők dolga is napról napra egyszerűbb.

Kellemetlen meglepetésben lehet részünk egy-egy nyilvános wifi-használat után

Fotó: Sean Anthony Eddy / Getty Images

Nyilvános wifi: 4+1 szabály, amit mindenképp tarts be, ha nem szeretnél mindent elveszíteni

Az, hogy mennyire veszélyesek vagy biztonságosak a nyilvános wifi-hálózatok, egy ideje vita tárgyát képezik még a biztonságtechnikai szakértők között is. Tény, hogy a vezeték nélküli internet "hőskorában" minden egyes nyilvános wifi-használattal veszélynek tettük ki magunkat (köszönhetően annak, hogy a weboldalak nem használtak megfelelő titkosítást), azonban ez mára megváltozott. Ennek ellenére a Google például arra szólított fel mindenkit, hogy "amikor tehetik, ne használjanak nyilvános wiki-hálózatot" a biztonságuk érdekében. Nos, akkor mi is az igazság?