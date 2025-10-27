A legfelsőbb helyről érkezett a figyelmeztetés: azonnal töröld az üzeneteket, különben...

BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 27. 11:30
Újabb, aljas trükkel próbálkoznak a csalók. Ha már az FBI sem hagyja szó nélkül az ügyet, akkor biztosak lehetünk benne, hogy nagy a baj.
Újabb aljas átverés miatt kellett az FBI-nak figyelmeztetést kiadnia Az Amerikai Egyesült Államokban. A Szövetségi Nyomozóiroda üzenetét azonban itt, Magyarországon is ildomos megszívlelnünk, ugyanis a hackereket nem különösebben érdeklik az országhatárok: a világ minden táján bevetik a trükkjeiket. A kiberbűnözők (aligha lehet meglepetés) elsősorban az okostelefonokat célozzák: noha mobillal fizetünk, bankolunk, virtuális bankkártyaként használjuk a készülékünket, még mindig rendkívül felelőtlenek vagyunk.

Figyelmeztet az FBI: soha ne oszd meg a képernyődet!

Egyre elterjedtebb módszer, hogy a hackerek valamilyen módszerrel rávesznek minket, hogy megosszuk velük a képernyőképünket - innentől pedig mindent látnak, amit nem kellene, főleg persze a banki adatainkat, ami után vihetik az összes pénzünket. A szakértők és az FBI egybehangzó figyelmeztetése: soha, semmilyen körülmények közt ne osszuk meg a képernyőnket olyan féllel, akiben nem bízunk meg 100 százalékosan, és akinek a kilétét nem ellenőriztük 100 százalékban! A csalók gyakran banki alkalmazottnak adják ki magukat vagy épp a cégünk IT-s munkatársának, esetleg valamilyen hatóság nevében akarnak rávenni minket, hogy telepítsünk valamilyen képernyőmegosztó programot - természetesen úgymond a mi érdekünkben.

Tudnunk kell, hogy például a bankunk, de semmilyen hatóság sem fog ilyet kérni tőlünk, így ha valaki az ő nevükben kéri ezt, akkor az garantáltan átverés. A csaló üzenetek kapcsán pedig az FBI megjegyzi: minden gyanús hívást azonnal szakítsunk meg, minden gyanús üzenetet, e-mailt pedig azonnal töröljünk! Ne adjunk esélyt a hackereknek, és a kártékony linkeket tartalmazó üzenetek azonnali törlésével elkerülhetjük, hogy később véletlenül rájuk kattintsunk. 

Sajnos a hackerek is folyamatosan fejlesztik a trükkjeiket. Kevesen tudják, de a WhatsAppnak is van egy képernyőmegosztó funkciója - mostanában ezt használják a bűnözők, hiszen így külső program telepítése nélkül is célt érhetnek. Itt a szabály ugyanaz: csakis olyannak osszuk meg a képernyőnket, akiben teljes mértékben megbízunk, és neki is csak rendkívül indokolt helyzetben! A Meta egyébként épp a WhatsApp-átverések miatt vezetett be egy frissítést: a program minden esetben figyelmeztet minket, ha egy idegennel akarjuk megosztani a képernyőnket, hogy ugyan valóban ezt akarjuk-e tenni.

