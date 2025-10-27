A legfelsőbb helyről érkezett a figyelmeztetés: azonnal töröld az üzeneteket, különben...

Újabb aljas átverés miatt kellett az FBI-nak figyelmeztetést kiadnia Az Amerikai Egyesült Államokban. A Szövetségi Nyomozóiroda üzenetét azonban itt, Magyarországon is ildomos megszívlelnünk, ugyanis a hackereket nem különösebben érdeklik az országhatárok: a világ minden táján bevetik a trükkjeiket. A kiberbűnözők (aligha lehet meglepetés) elsősorban az okostelefonokat célozzák: noha mobillal fizetünk, bankolunk, virtuális bankkártyaként használjuk a készülékünket, még mindig rendkívül felelőtlenek vagyunk.

Figyelmeztet az FBI: ha ilyen üzenetet kapsz, azonnal töröld!

Fotó: Tero Vesalainen / Shutterstock

Figyelmeztet az FBI: soha ne oszd meg a képernyődet!

Egyre elterjedtebb módszer, hogy a hackerek valamilyen módszerrel rávesznek minket, hogy megosszuk velük a képernyőképünket - innentől pedig mindent látnak, amit nem kellene, főleg persze a banki adatainkat, ami után vihetik az összes pénzünket. A szakértők és az FBI egybehangzó figyelmeztetése: soha, semmilyen körülmények közt ne osszuk meg a képernyőnket olyan féllel, akiben nem bízunk meg 100 százalékosan, és akinek a kilétét nem ellenőriztük 100 százalékban! A csalók gyakran banki alkalmazottnak adják ki magukat vagy épp a cégünk IT-s munkatársának, esetleg valamilyen hatóság nevében akarnak rávenni minket, hogy telepítsünk valamilyen képernyőmegosztó programot - természetesen úgymond a mi érdekünkben.