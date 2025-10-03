Azonnal törölj minden üzenetet, amiben a következő két szó szerepel!

Kétségtelen, hogy az utóbbi évtizedekben gyökeresen változott meg nem csak az életünk, de az online világ szerepe is: ma már szinte elképzelhetetlen, hogy valaki okostelefon nélkül létezzen a hétköznapokban. A mobil egyszerre munkaeszköz, kapcsolattartás a szeretteinkkel, emléktár, no meg virtuális pénztárca. Sajnos épp ez utóbbi funkciója miatt kerülhetünk a hackerek célkeresztjébe igen könnyedén. A kiberbűnözőknek elég egyetlen figyelmetlen mozdulat, egyetlen meggondolatlan döntés a részünkről, és máris futhatunk a pénzünk után. Ráadásul egyre nehezebb felismerni az átveréseket, amik szinte hétről hétre, napról napra hihetőbbek lesznek. Egy szakértő most arra hívta fel a figyelmet, mik azok a szavak egy üzenetben, amiket meglátva biztosan tudhatjuk, hogy csalókkal van dolgunk.

Mutatjuk, milyen szavak jelentik egyértelműen azt: az üzenet, amit kaptál, átverés

Ha ezeket a szavakat meglátod, azonnal töröld az üzenetet!

A Bitdefender biztonságtechnikai csapata adott ki közleményt arról: jelenleg épp a Google nevében igyekeznek átverni minket. A trükk lényege, hogy valamilyen Google-évfordulóra, vagy épp Google Napra hivatkozva ígérnek mesés nyereményt nekünk – persze pár kattintásért cserébe. Mondanunk sem kell, nincs semmiféle Google Nap, így ha ezt a két szót látjuk az üzenetben, netán a Google-évfordulót, azonnal törölhetjük is, anélkül, hogy végigolvasnánk!