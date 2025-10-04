Androidosok, figyelem: új trójai vírus figyelheti a kijelzőtöket!

Nem úgy tűnik, hogy a kiberbűnözők pihenőre vették volna a figurát, ugyanis ismét előálltak egy igencsak kifinomult csalási módszerrel. Ez nem más, mint a Kleopatra nevű, új trójai vírus, amelynek segítségével a hackerek szabadon garázdálkodhatnak az androidos készülékeken, sőt: még a kijelzőt is valós időben tudják figyelni.
A Bleeping Computer számolt be arról a Cleafy nevű kiberbiztonsági cég jelentésére hivatkozva, hogy a Kleopatra nevű androidos kártevő egyre nagyobb veszélyt jelent. A vírus már több ezer eszközön ott van – jelentős részükön pedig feltűnés nélkül. Mindezt úgy éri el, hogy VPN- és IPTV-alkalmazásoknak álcázza magát. Annak ellenére, hogy bár mindkét alkalmazástípusra számtalan példa létezik, a Kleopatra egyikre sem az, hiszen csak az a
célja, hogy érzékeny információkat gyűjtsön be a kiszemelt áldozat készülékéről.
Az újonnan felbukkant kártevő nem köthető egyik ismert trójai víruscsaládhoz sem, vélhetően egy török kiberbűnözői csoport állhat mögötte. Elsősorban a banki adatok ellopására kalibrálták a fejlesztői, de a különböző kriptovalutákat is szívesen veszi célba az adott eszközön, amelyre felügyeskedte magát. Sőt: a Kleopatra segítségével a netes csalók valós időben figyelhetik a képernyőt, azaz minden egyes billentyűleütést is láthatnak. A gyanútlan felhasználó persze semmit nem fog fel ebből, csak aztán, ha már megtörtént a baj.
Ha pedig mindez nem lenne elég, az új trójai vírus még arra is képes, hogy elbújjon a rá irányuló keresések elől.
Tehát pokoli nehéz megszabadulni tőle. Már csak ezért sem érdemes ismeretlen, vagy nem javasolt helyekről alkalmazásokat telepíteni. Kiderült ugyanis, hogy a Kleopatra a Play Áruházon kívülről terjedt el.
