1 milliárd telefon van veszélyben: a tiéd is köztük van?

A Microsoft több száz millió számítógépfelhasználó alól húzta ki a talajt, amikor október közepén megszűntette az egyik legnépszerűbb, ugyanakkor idén már 10 éves operációs rendszerének, a Windows 10-nek a támogatását. Az óriásvállalat már a megszűnés előtti időszakban is arra hívta fel mindenki figyelmét: azonnal frissítsen Windows 11-re, hogy továbbra is biztonságban legyenek az adatai. A szakértők szerint ugyanis egy elavult operációs rendszer olyan a hackereknek, mint egy tárva-nyitva hagyott lakásajtó a betörőknek. Igen ám, de itt a fekete leves: az adatok szerint nagyjából 300 millió (jelenleg is használatban lévő) PC egyszerűen nem alkalmas arra, hogy Windows 11 fusson rajta, így ez az embertömeg gyakorlatilag kénytelen választani: vagy kockáztat, vagy nem használja többet a gépét. Aki azt hiszi, hogy ez a 300 millió aggasztóan magas szám, annak van egy rossz hírünk: az okostelefonok terén, az iPhone-t és az Androidot együtt véve még rosszabb a helyzet: itt már milliárdos nagyságrendről beszélnek a szakértők!
Egy friss felmérés szerint a mobiltelefonok 50 százaléka elmaradott, nem a legújabb frissítéssel rendelkező operációs rendszert használ. Ami ennél is aggasztóbb: az aktív készülékek 25-33 százaléka (nehéz a pontos számot meghatározni még a szakértők számára is) nem is képes a legújabb (és így legbiztonságosabb) rendszereket futtatni, azaz ezen mobilok felhasználói még ha akarnának se lehetnének teljes biztonságban - kizárólag akkor, ha új készüléket vennének, a mostanit pedig nem használnák többé.
"A hackereknek nem kell a legkomolyabb zárakat feltörniük. Egyszerűen megvárják, amíg nyitva hagyod az ablakot" - magyarázzák a szakértők, hozzátéve: egymilliárd készüléken (Androidon és iOS-t futtató iPhone-on összesen) ez az ablak már most tárva-nyitva van. Azt javasolják: régebbi, nem biztonságos telefonunkat még akkor is cseréljük le azonnal, ha egy "egyszerűbb" modellt tudunk csak megengedni magunknak jelenleg, ami kisebb tudással bír - ugyanakkor biztonságos, ami sokkalta fontosabb, mint hogy hány gigabyte tárterülettel rendelkezünk, illetve milyen az optika a mobilunk kamerájában.
A Forbes cikke kiemeli: akinél Android 13-nál régebbi operációs rendszer fut, az egészen biztosan semmilyen frissítést nem kap rá, még a legalapvetőbbeket sem. A 12-es és 12.1-es Android támogatása márciusban szűnt meg, a régebbieké még korábban. Az iPhone-oknál picit jobb a helyzet, ott a régebbi modellek is kaptak idén (márciusban, illetve egyes esetekben májusban) frissítést, azonban új iOS-t nem képesek futtatni. Ezek a modellek, melyeknek cseréje erősen javasolt, a következők:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.