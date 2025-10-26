1 milliárd telefon van veszélyben: a tiéd is köztük van?

A Microsoft több száz millió számítógépfelhasználó alól húzta ki a talajt, amikor október közepén megszűntette az egyik legnépszerűbb, ugyanakkor idén már 10 éves operációs rendszerének, a Windows 10-nek a támogatását. Az óriásvállalat már a megszűnés előtti időszakban is arra hívta fel mindenki figyelmét: azonnal frissítsen Windows 11-re, hogy továbbra is biztonságban legyenek az adatai. A szakértők szerint ugyanis egy elavult operációs rendszer olyan a hackereknek, mint egy tárva-nyitva hagyott lakásajtó a betörőknek. Igen ám, de itt a fekete leves: az adatok szerint nagyjából 300 millió (jelenleg is használatban lévő) PC egyszerűen nem alkalmas arra, hogy Windows 11 fusson rajta, így ez az embertömeg gyakorlatilag kénytelen választani: vagy kockáztat, vagy nem használja többet a gépét. Aki azt hiszi, hogy ez a 300 millió aggasztóan magas szám, annak van egy rossz hírünk: az okostelefonok terén, az iPhone-t és az Androidot együtt véve még rosszabb a helyzet: itt már milliárdos nagyságrendről beszélnek a szakértők!

Akár Androidos vagy, akár iPhone-os, nagy valószínűséggel elavult a rendszer, amit futtatsz!

Fotó: TippaPatt / Shutterstock

Android, iPhone: egymilliárd telefon van veszélyben

Egy friss felmérés szerint a mobiltelefonok 50 százaléka elmaradott, nem a legújabb frissítéssel rendelkező operációs rendszert használ. Ami ennél is aggasztóbb: az aktív készülékek 25-33 százaléka (nehéz a pontos számot meghatározni még a szakértők számára is) nem is képes a legújabb (és így legbiztonságosabb) rendszereket futtatni, azaz ezen mobilok felhasználói még ha akarnának se lehetnének teljes biztonságban - kizárólag akkor, ha új készüléket vennének, a mostanit pedig nem használnák többé.