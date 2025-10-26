BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Dömötör névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

1 milliárd telefon van veszélyben: a tiéd is köztük van?

Android
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 26. 14:30
hackerekiPhone
Aggasztó a helyzet. Akár Androidos vagy, akár iPhone-t használsz, erről tudnod kell!
A szerző cikkei

A Microsoft több száz millió számítógépfelhasználó alól húzta ki a talajt, amikor október közepén megszűntette az egyik legnépszerűbb, ugyanakkor idén már 10 éves operációs rendszerének, a Windows 10-nek a támogatását. Az óriásvállalat már a megszűnés előtti időszakban is arra hívta fel mindenki figyelmét: azonnal frissítsen Windows 11-re, hogy továbbra is biztonságban legyenek az adatai. A szakértők szerint ugyanis egy elavult operációs rendszer olyan a hackereknek, mint egy tárva-nyitva hagyott lakásajtó a betörőknek. Igen ám, de itt a fekete leves: az adatok szerint nagyjából 300 millió (jelenleg is használatban lévő) PC egyszerűen nem alkalmas arra, hogy Windows 11 fusson rajta, így ez az embertömeg gyakorlatilag kénytelen választani: vagy kockáztat, vagy nem használja többet a gépét. Aki azt hiszi, hogy ez a 300 millió aggasztóan magas szám, annak van egy rossz hírünk: az okostelefonok terén, az iPhone-t és az Androidot együtt véve még rosszabb a helyzet: itt már milliárdos nagyságrendről beszélnek a szakértők!

Akár Androidos vagy, akár iPhone-os, nagy valószínűséggel elavult a rendszer, amit futtatsz!
Akár Androidos vagy, akár iPhone-os, nagy valószínűséggel elavult a rendszer, amit futtatsz!
Fotó: TippaPatt /  Shutterstock 

Android, iPhone: egymilliárd telefon van veszélyben

Egy friss felmérés szerint a mobiltelefonok 50 százaléka elmaradott, nem a legújabb frissítéssel rendelkező operációs rendszert használ. Ami ennél is aggasztóbb: az aktív készülékek 25-33 százaléka (nehéz a pontos számot meghatározni még a szakértők számára is) nem is képes a legújabb (és így legbiztonságosabb) rendszereket futtatni, azaz ezen mobilok felhasználói még ha akarnának se lehetnének teljes biztonságban - kizárólag akkor, ha új készüléket vennének, a mostanit pedig nem használnák többé.

"A hackereknek nem kell a legkomolyabb zárakat feltörniük. Egyszerűen megvárják, amíg nyitva hagyod az ablakot" - magyarázzák a szakértők, hozzátéve: egymilliárd készüléken (Androidon és iOS-t futtató iPhone-on összesen) ez az ablak már most tárva-nyitva van. Azt javasolják: régebbi, nem biztonságos telefonunkat még akkor is cseréljük le azonnal, ha egy "egyszerűbb" modellt tudunk csak megengedni magunknak jelenleg, ami kisebb tudással bír - ugyanakkor biztonságos, ami sokkalta fontosabb, mint hogy hány gigabyte tárterülettel rendelkezünk, illetve milyen az optika a mobilunk kamerájában.

Milyen készüléket kell lecserélni azonnal?

A Forbes cikke kiemeli: akinél Android 13-nál régebbi operációs rendszer fut, az egészen biztosan semmilyen frissítést nem kap rá, még a legalapvetőbbeket sem. A 12-es és 12.1-es Android támogatása márciusban szűnt meg, a régebbieké még korábban. Az iPhone-oknál picit jobb a helyzet, ott a régebbi modellek is kaptak idén (márciusban, illetve egyes esetekben májusban) frissítést, azonban új iOS-t nem képesek futtatni. Ezek a modellek, melyeknek cseréje erősen javasolt, a következők:

  • iPhone 6s, 6s Plus
  • iPhone SE (1. generációs)
  • iPhone 7, 7 Plus
  • iPhone 8, 8 Plus
  • iPhone X
  • iPhone XS, XS Max
  • iPhone XR
Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu