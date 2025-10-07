Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Több százmilliós SZÉP-kártyás csalást buktattak le a NAV

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 07. 13:10
Nem akartak adót fizetni. Készpénzt ajánlottak online, így csaltak a SZÉP-kártyával a bűnözők.

Egy online térben zajló csalást leplezett le a Nemzeti Adó-és Vámhivatal. A bűnözök csaltak a SZÉP-kártyával, mivel azt ajánlották az embereknek készpénzre váltják egy kisebb juttatás ellenében a kártyán lévő összegeket. Több, mint  millió forintnyi pénzt tudtak átváltani százalékos jutalék ellenében.

Csaltak a SZÉP-kártyával, sok embert károsítottak meg Fotó: MW archív

Csaltak a SZÉP-kártyával, most fizetnek érte

A közösségi médiában való előzetes elemzések után bukkantak a csalók nyomára a NAV emberei. Egy csoport hirdetései voltak a gyanúsak, így a NAV emberei is regisztráltak a csoportba, majd ugyanazzal az ajánlattal keresték meg őket is: százalékos levonás után készpénzben kaphatják meg a SZÉP-kártyájukon lévő összeget.

50 ezer forintos váltásban egyeztek meg, majd személyes találkozót egyeztettek. Az egyeztetés során kiderült, hogy a pénzváltás jogcímen egy szálláshely szerepelt a SZÉP-kártyás kifizetés kedvezményezettjeként – vagyis a rendszerben hivatalosan egy szolgáltatás elszámolásának tűnt a tranzakció  - számol be róla a veol.hu. Így azonosítani tudták a kamu profil alatt lévő személyeket.

A csoportot többen működtették, és olyan tranzakciókról állítottak ki számlát, melyek soha nem valósultak meg. 44 millió forintnyi jutalékot sikerült ezzel a módszerrel megszerezniük.

Eljárást indított az ügyben a NAV. Az eltitkolt bevételek utáni adók megfizetésére és mulasztási bírságra kötelezték a bűnözőket, emellett pedig szándékos adó elkerülése miatti bírságot is fizetniük kell.

Az online tér folyamatos veszélyt jelent a csalók miatt. A NAV már online és közösségi média elemzésekkel is kutakodik a gyanús esetek után.

 

