Mások rávilágítottak a weboldalak veszélyeire, amikor a "Nem vagyok robot" jelölőnégyzet használjuk, nem is beszélve a sokkal komplikáltabb CAPTCHA tesztről. Ezt a tesztet már egyszer kijátszotta a GPT-4 2023-ban, amikor egy felhasználóval elhitette, hogy nélküle is meg tudja oldani a hitelesítést, amely eset egy újabb aggodalomra adhat okot, hogy az AI a manipuláció eszközeit is elsajátíthatta már.

Ennek ellenére az OpenAI megnyugtatja a felhasználókat, hogy az "Ügynök" mindig engedélyt fog kérni mielőtt bármit tenne, amely következményekkel jár, például egy vásárlást sem fog önállóan elvégezni.

Ez nem az első eset volt, hogy az AI robotok emberként viselkedtek. Tavasszal átmentek a "Turning" teszten, amely a gépek intelligenciáját mérte egy digitális eszmecserében, hogy megkülönböztethető-e egy emberi beszélgetéstől - írja a New York Post.