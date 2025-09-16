Brutális pert zúdított a Google-ra az AI-összefoglalók miatt: beleállt a techcégbe a Rolling Stone

A Penske Media Corporation, a Rolling Stone és a The Hollywood Reporter anyavállalata pert indított a Google ellen, mert szerintük a keresőóriás engedély nélkül használja fel a cikkeiket mesterséges intelligencia által készített összefoglalókhoz, ezzel csökkentve a kiadók forgalmát. A kereset lényege, hogy a Google az AI Overview panelen a találati lista tetején jeleníti meg a cikkek rövidített változatát, ami miatt a felhasználóknak kevesebb okuk van átkattintani az eredeti tartalomra. Ez a kiadó szerint jelentős forgalomcsökkenést okoz, ami hátráltatja a bevételszerzést, legyen szó hirdetésekről vagy előfizetésekről. A Penske azt is állítja, hogy a Google monopolhelyzetét kihasználva arra kényszeríti a kiadókat, hogy hozzáférést adjanak tartalmaikhoz, szinte semmilyen ellenszolgáltatásért – írja a Gizmodo.

A Google monopolhelyzetét kihasználva arra kényszeríti a kiadókat, hogy hozzáférést adjanak tartalmaikhoz Fotó: Dragos Condrea

A kereset szerint az elmúlt években a Google gyakorlatilag választási lehetőséget sem hagyott a kiadóknak: csak akkor indexeli és jeleníti meg egy weboldal tartalmát a keresési találatok között, ha a kiadó engedélyezi, hogy a cikkeket más célokra – például AI-összefoglalókhoz – is felhasználják. A kiadók így választhatnak: vagy engedélyezik a tartalmaik ilyen jellegű felhasználását, vagy kockáztatják, hogy egyáltalán nem jelennek meg a keresőben.

A Google tagadja a vádakat, de a számok mást mutatnak

A Google szóvivője, José Castaneda a Reutersnek úgy nyilatkozott, hogy nem értenek egyet a vádakkal. Szerinte az AI Overviews funkció „hasznosabbá teszi a keresést, növeli a felhasználók aktivitását, és új lehetőségeket teremt a tartalom felfedezésére”. A vállalat szerint a kattintások száma évről évre viszonylag stabil maradt, bár pontos adatokat nem közölt, és azt is hozzátették, hogy a kattintások minősége javult, vagyis akik átkattintanak, több időt töltenek az oldalakon.

A kiadók tapasztalatai ezzel szemben más képet mutatnak. A Daily Mail tulajdonosa, a DMG Media például azt állítja, hogy az AI Overviews bevezetése óta egyes esetekben akár 89 százalékkal is csökkent az átkattintási arány. A Wall Street Journal beszámolója szerint a Business Insider, a Washington Post és a HuffPost is forgalomcsökkenésről számolt be. A Pew Research kutatása szerint a felhasználók közel kétszer nagyobb arányban kattintanak egy cikkre, ha a keresési találatokban nincs AI által generált összefoglaló.