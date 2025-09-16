Brutális pert zúdított a Google-ra az AI-összefoglalók miatt: beleállt a techcégbe a Rolling Stone

A Penske Media Corporation, a Rolling Stone és a The Hollywood Reporter anyavállalata pert indított a Google ellen, mert szerintük a keresőóriás engedély nélkül használja fel a cikkeiket mesterséges intelligencia által készített összefoglalókhoz, ezzel csökkentve a kiadók forgalmát. A kereset lényege, hogy a Google az AI Overview panelen a találati lista tetején jeleníti meg a cikkek rövidített változatát, ami miatt a felhasználóknak kevesebb okuk van átkattintani az eredeti tartalomra. Ez a kiadó szerint jelentős forgalomcsökkenést okoz, ami hátráltatja a bevételszerzést, legyen szó hirdetésekről vagy előfizetésekről. A Penske azt is állítja, hogy a Google monopolhelyzetét kihasználva arra kényszeríti a kiadókat, hogy hozzáférést adjanak tartalmaikhoz, szinte semmilyen ellenszolgáltatásért – írja a Gizmodo.
A kereset szerint az elmúlt években a Google gyakorlatilag választási lehetőséget sem hagyott a kiadóknak: csak akkor indexeli és jeleníti meg egy weboldal tartalmát a keresési találatok között, ha a kiadó engedélyezi, hogy a cikkeket más célokra – például AI-összefoglalókhoz – is felhasználják. A kiadók így választhatnak: vagy engedélyezik a tartalmaik ilyen jellegű felhasználását, vagy kockáztatják, hogy egyáltalán nem jelennek meg a keresőben.
A Google szóvivője, José Castaneda a Reutersnek úgy nyilatkozott, hogy nem értenek egyet a vádakkal. Szerinte az AI Overviews funkció „hasznosabbá teszi a keresést, növeli a felhasználók aktivitását, és új lehetőségeket teremt a tartalom felfedezésére”. A vállalat szerint a kattintások száma évről évre viszonylag stabil maradt, bár pontos adatokat nem közölt, és azt is hozzátették, hogy a kattintások minősége javult, vagyis akik átkattintanak, több időt töltenek az oldalakon.
A kiadók tapasztalatai ezzel szemben más képet mutatnak. A Daily Mail tulajdonosa, a DMG Media például azt állítja, hogy az AI Overviews bevezetése óta egyes esetekben akár 89 százalékkal is csökkent az átkattintási arány. A Wall Street Journal beszámolója szerint a Business Insider, a Washington Post és a HuffPost is forgalomcsökkenésről számolt be. A Pew Research kutatása szerint a felhasználók közel kétszer nagyobb arányban kattintanak egy cikkre, ha a keresési találatokban nincs AI által generált összefoglaló.
Érdekességként a cikk megjegyzi, hogy ha a Google Gemini mesterséges intelligenciát kérdezik meg arról, csökkent-e a kiadók forgalma az AI Overviews miatt, a rendszer azt válaszolja:
Igen, a Google AI Overview funkciója a keresési eredményekben úgy tűnik, hogy számos weboldal és kiadó számára kevesebb forgalmat eredményez
A Google ugyan azt állítja, hogy az AI új lehetőségeket teremt a tartalom felfedezésére, de több tanulmány és a kiadók beszámolói ennek ellentmondanak, és negatív hatást jeleznek.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.