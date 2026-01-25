Mennyire számít a méret? Új tanulmány tett pontot a fallosz végére

Ki így, ki úgy vélekedik arról, hogy a nők számára fontos-e egy férfi péniszének a mérete. Egyesek szerint a hölgyek nem szeretik, ha hosszú, ellenben kifejezetten igénylik, hogy kellő vastagságú legyen. Mások szerint sokan szeretik az impozáns méretet, ám közülük jó páran inkább csak megcsodálják, semmint bármit is kezdenének vele. Vajon mi az igazság? Általánosságban mi lehet az ideális péniszméret a nők számára?
A World Population Review legfrissebb, 2026-os adatai szerint hazánkban 14,68 centiméter az erektált állapotban mért átlagos péniszméret. Ezzel a 48. helyen állunk a világranglistán.
Hogy végre pontot tegyenek a vita végére, hogy mit is szeretnek a nők, ausztrál kutatók úgy döntöttek, egy teljesen új, átfogó felmérést végeznek a hölgyek falloszokat érintő preferenciáiról. Az általános tanulság az lett, hogy a méret igenis fontos számukra, ám csak bizonyos mértékig.
A vizsgálatban a tudósok a pénisz méretének, a testmagasságnak és a testalkatnak a kombinációit vizsgálták, hogy felmérjék a nők vonzódásának mértékét.
A számítógéppel generált meztelen férfi alakok vonzerejét összesen 200 heteroszexuális nő értékelte. Az alakok a péniszük hosszában és vastagságában, a csípőjük, a válluk és mellkasuk szélességében, valamint a testmagasságukban is különböztek egymástól.
A hölgyek a kiértékelések szerint összességében a V alakú testet, a magasabb termetet és a nagyobb péniszt titulálták szexuálisan vonzóbbnak. Egy bizonyos ponton túl azonban a pénisz méretének, a magasságnak és a vállszélességnek a további növekedése csökkenő előnyökkel járt.
Lényegében a vonzerő nagyjából 10 centiméteres hosszúság után nem nőtt tovább, vagyis a méret fontos ugyan a nőknek, de közel sem annyira, mint azt a férfiak általában gondolják, a fallosz mérete pedig nem az egyetlen tényező a fizikai vonzerőben.
A kutatók vizsgálata azért is számít átfogó kutatásnak, mert a válaszok kiértékelésekor figyelembe vették azt is, hogy a hölgyek milyen életkorban vannak és milyen a testalkatuk, ezzel mérlegelve azt a lehetőséget, hogy a preferenciák egyéni fizikai adottságokból kifolyólag is eltérők lehetnek – ám mint kiderült, ezek a tényezők különösképpen nem befolyásolták az eredményeket.
„A nők életkora nem befolyásolta a férfiak pénisz méretéből, magasságából és testalkatából adódó vonzerejének értékelését, utóbbi kettő tényező kapcsán pedig a nők testtömeg-indexe sem játszott befolyásoló szerepet” – mutattak rá a kutatók, akik végső soron arra jutottak, hogy az emberi pénisz – amely „szokatlanul nagy más főemlősökéhez képest” – valószínűleg „szexuális díszként” fejlődött ki, hogy lenyűgözze és vonzza a nőket, valamint elriassza a többi férfit.
A kutatók kíváncsiak voltak, a férfiak mennyire tartják fenyegetőnek azokat az urakat, akiknek nagyobb pénisze van az övékénél. Összesen 600 férfit kértek meg, hogy értékeljék, mennyire tartják fenyegetőnek a különböző képeket, mint a nők figyelméért versengő riválisokat és „harci ellenfeleket”.
A férfiak következetesen „szexuális fenyegetésként” értékelték a „túlzottabb vonásokkal rendelkező” alakokat.
A növekvő péniszméret tovább növelte a férfiakban a féltékenységet és a „harci készséget”, ami azt sugallja, hogy „a férfiak hajlamosak túlbecsülni ezeknek a jellemzőknek a fontosságát a nők vonzalma szempontjából.”
