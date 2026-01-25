Mennyire számít a méret? Új tanulmány tett pontot a fallosz végére

A péniszük mérete mindig is foglalkoztatta a férfiakat.

A nők preferenciáiról megoszlanak a vélemények, éppen ezért új kutatásban vizsgálták azokat.

Az eredmények szerint a gyengébbik nem képviselőit kevésbé érdekli a hosszúság, számukra inkább a vastagság számít.

Ki így, ki úgy vélekedik arról, hogy a nők számára fontos-e egy férfi péniszének a mérete. Egyesek szerint a hölgyek nem szeretik, ha hosszú, ellenben kifejezetten igénylik, hogy kellő vastagságú legyen. Mások szerint sokan szeretik az impozáns méretet, ám közülük jó páran inkább csak megcsodálják, semmint bármit is kezdenének vele. Vajon mi az igazság? Általánosságban mi lehet az ideális péniszméret a nők számára?

A péniszméter számít a nőknek, ám csak bizonyos mértékig

Fotó: Melnikov Dmitriy / Shutterstock

Mi az átlagos péniszméret Magyarországon?

A World Population Review legfrissebb, 2026-os adatai szerint hazánkban 14,68 centiméter az erektált állapotban mért átlagos péniszméret. Ezzel a 48. helyen állunk a világranglistán.

Mi az ideális péniszméret a nők számára?

Hogy végre pontot tegyenek a vita végére, hogy mit is szeretnek a nők, ausztrál kutatók úgy döntöttek, egy teljesen új, átfogó felmérést végeznek a hölgyek falloszokat érintő preferenciáiról. Az általános tanulság az lett, hogy a méret igenis fontos számukra, ám csak bizonyos mértékig.

A vizsgálatban a tudósok a pénisz méretének, a testmagasságnak és a testalkatnak a kombinációit vizsgálták, hogy felmérjék a nők vonzódásának mértékét.

A számítógéppel generált meztelen férfi alakok vonzerejét összesen 200 heteroszexuális nő értékelte. Az alakok a péniszük hosszában és vastagságában, a csípőjük, a válluk és mellkasuk szélességében, valamint a testmagasságukban is különböztek egymástól.

A hölgyek a kiértékelések szerint összességében a V alakú testet, a magasabb termetet és a nagyobb péniszt titulálták szexuálisan vonzóbbnak. Egy bizonyos ponton túl azonban a pénisz méretének, a magasságnak és a vállszélességnek a további növekedése csökkenő előnyökkel járt.

Lényegében a vonzerő nagyjából 10 centiméteres hosszúság után nem nőtt tovább, vagyis a méret fontos ugyan a nőknek, de közel sem annyira, mint azt a férfiak általában gondolják, a fallosz mérete pedig nem az egyetlen tényező a fizikai vonzerőben.

A preferenciák kapcsán a nők tulajdonságait is figyelembe vették

A kutatók vizsgálata azért is számít átfogó kutatásnak, mert a válaszok kiértékelésekor figyelembe vették azt is, hogy a hölgyek milyen életkorban vannak és milyen a testalkatuk, ezzel mérlegelve azt a lehetőséget, hogy a preferenciák egyéni fizikai adottságokból kifolyólag is eltérők lehetnek – ám mint kiderült, ezek a tényezők különösképpen nem befolyásolták az eredményeket.