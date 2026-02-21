HavazásHáborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Eleonóra névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Együttlét után összebújó pár.

Ezt az egyszerű dolgot biztos te is elfelejted együttlét után, pedig az egészséged múlhat rajta

szex
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 21. 20:15
együttlétegészségszeretkezéshigiénia
Minden szeretkezésnek megvan a maga varázsa, ugyanakkor nem szabad megfeledkezni a személyes higiéniáról sem. Cikkünkben ezért most összegyűjtöttük azokat a legfontosabb dolgokat, amelyeket mindenképpen meg kellene tenned az együttlét után, ha hosszú távon is szeretnél aktív és egészséges maradni.
Lévaffy Luna
A szerző cikkei

A szeretkezés egy nagyszerű élmény, ami segít elmélyíteni a kettőtök közti köteléket és bizalmat. Azonban ha nem figyelsz oda a higiéniára, az komoly egészségügyi kockázattal járhat. Olvasd el az alábbi egyszerű együttlét utáni rituálékat, hogy továbbra is önfeledten élvezhesd az összebújást.

Egy szerelmespár együttlét után az ágyban.
Együttlét utáni is nagyon fontos a higiénia megőrzése.
Fotó: Shutterstock
  • A folyadékfogyasztás nagyon fontos ahhoz, hogy hidratált maradj.
  • A vizelés sokat segíthet a higiénia fenntartásában.
  • A szappanos zuhany kellemetlen irritációt okozhat.
  • A pamut fehérneművel elkerülheted a különböző fertőzéseket.
  • A szakértők óva intenek a jakuzzitól.

Mit csináljak együttlét után az egészségem érdekében? Ezeket a dolgokat tedd vagy ne tedd!

Azokat a teljesen egyszerű, de hasznos higiéniai szokásokat gyűjtöttük össze, amelyek segítenek neked együttlét után az egészséged megőrzésében. Lehet, hogy némelyikük megdöbbentő vagy kissé kínos, viszont érdemes őket beillesztened a rutinodba.

Igyál utána vizet!

Az együttlét könnyedén kimerítheti az embert, ami izzadáshoz vezet. A folyadékveszteséget ezért nem árt pótolni, hogy továbbra is hidratált maradj. Akár már az aktus előtt odakészíthetsz egy pohár vizet az éjjeliszekrényedre, hogy az ágyból se kelljen kikelned.

Menj ki a WC-re!

Amint teheted, menj el pisilni, ami bár meglepő, de segít fenntartani a higiéniát. A szeretkezés során ugyanis a baktériumok a hímvesszőről átkerülnek a hüvelybe, ami húgyúti fertőzést okozhat.

A pohárba vizet töltő férfi együttlét után.
Együttlét után nagyon fontos a folyadékpótlás.
Fotó: Getty Images

Ne szappanozd be magad!

Sokan az együttlét után a zuhanyba rohannak, hogy felfrissítsék magukat. A szakértők viszont hangsúlyozzák, hogy ne használj szappant odalent (se a nők, se a férfiak), mivel a nemi szervek ilyenkor még érzékenyek, a tisztálkodószer pedig számos vegyi anyagot tartalmaz, és irritációt okozhat.

Vegyél fel lélegző anyagból készült fehérneműt!

Többek között például a pamut alsóneműk hagyják lélegezni a nemi szervet, így viselésükkel elkerülhetőek a különböző fertőzések. Nem szabad, hogy a nedvesség bennragadjon, ezért messziről kerüld el a nagyon szűk alsóneműket.

Ne menj pezsgőfürdőbe!

Valóban ultra romantikus együttlét után csobbanni a habokban, viszont ilyenkor a hüvely érzékeny és fogékonyabb a fertőzésekre. A szakértők ezért óva intenek a jakuzzitól és a hasonló közös fürdőktől, ha fontos számodra az egészséged.

Az alábbi videóból megtudhatod, mit tesz az önkielégítés az agyaddal:

Ezek az együttlétről szóló cikkek is érdekelhetnek: 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu