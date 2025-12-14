Ezekből a jelekből tudhatod, hogy a párod megjátssza az orgazmust.

Vannak kegyes hazugságok, de ha a párod megjátssza a gyönyört, és ez rendszeres, az hosszútávon se neked se a párodnak nem lesz jó, mert nem tanuljátok meg egymás igényeit. Ha azon izgulsz, hogy téged átvernek-e az ágyban, ez a cikk neked szól! Lássuk, milyen jelekből tudhatod, hogy a párod megjátssza az orgazmust.
Egy boldog párkapcsolat egyik alapja a kémia az ágyban. Az Archives of Sexual Behaviorban megjelent 2019-es tanulmány alapján a kutatók megállapították, hogy a nők közel 60%-a színlelte már, hogy a csúcsra jutott élete során. Más tanulmányok, kutatások eredményei pedig azt mutatják, hogy a férfiak körülbelül 25%-a játszotta már el, hogy elment.
Peter Jonason pszichológus kutatása során, melyben 650 főt kérdezett arról, hogy miért hazudnak, az emberek, arra jutott, hogy a következő 5 dolog a legfőbb oka annak, hogy valaki színlel:
A nők 80%-a nem jut el a csúcsra a klitorisz stimulálása nélkül. Szóval hagyjatok időt az előjátékra, hogy a testetek felkészüljön az együttlétre, hogy mindketten elérjetek a csúcsra. Persze ha már rég találkoztatok, és egymásnak estek, lehet, hogy erre a részre nincs szükség, de általában azért van.
Ha szerelmeskedés közben kérdezgeted a partnered, hogy „elmentél már?”, azzal nyomást helyezel rá, hogy neki most muszáj lesz elmennie. Különben neked okoz fájdalmat, vagy utána győzködnie kell arról, hogy milyen isten vagy istennő vagy az ágyban. Vagy egyszer csak nagyot nyög a semmiből és hopp hirtelen úgy tesz, mint aki elért a csúcsra, miután már szétidegelted a kérdéseiddel. Hagyd, történni a dolgokat, ne kérdezgess, mert a végén csak azt éred el, hogy a párod megjátssza, hogy elment.
Ha egy férfi elmegy, utána nem tudja rögtön folytatni. Ez a nőknél is hasonló, bár nem kellenek hosszú percek ahhoz, hogy a szerelmeskedés mehessen tovább. A klitorisz érzékenyebb lesz és a nőknél is eljön az az állapot, amikor akár el is tudnának aludni. Szóval, ha a párod azt mondja, hogy orgazmusa volt éppen, de csináljátok tovább, valószínűleg csak megjátszotta, hogy lekerüljön rólad a nyomás.
A női orgazmus során a hüvely fala összehúzódik, amit a férfi határozottan érez. Szóval, ha a párod épp gyönyört színlel, de odalent semmi ritmikus összehúzódást nem érzel, akkor valószínűleg megjátssza az egészet.
Létezik kegyes hazugság, de hosszútávon senkinek sem kifizetődő, ha bármelyik fél megjátssza kielégülést. Nyílt kommunikációval többre megyünk, mint színleléssel. Ha csak eljátsszuk, hogy elértünk a csúcsra, akkor abból a párunk azt szűrheti le, hogy amit csinál és nem tanítjuk meg arra, ami valójában jó nekünk. A kommunikáció a kulcs, mert lehet, hogy nem akarja megbántani az érzéseinket, viszont valami másra vágyik, amit akár mi is szívesen kipróbálnánk.
