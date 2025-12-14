Ezekből a jelekből tudhatod, hogy a párod megjátssza az orgazmust.

Vannak kegyes hazugságok, de ha a párod megjátssza a gyönyört, és ez rendszeres, az hosszútávon se neked se a párodnak nem lesz jó, mert nem tanuljátok meg egymás igényeit. Ha azon izgulsz, hogy téged átvernek-e az ágyban, ez a cikk neked szól! Lássuk, milyen jelekből tudhatod, hogy a párod megjátssza az orgazmust.

Fotó: Macniak / 123RF

A nők 60%-a, a férfiak 25%-a játszott már meg orgazmust egy kutatás szerint.

A színlelésnek több oka is lehet.

Nő és férfi is hajlamos megjátszani

Egy boldog párkapcsolat egyik alapja a kémia az ágyban. Az Archives of Sexual Behaviorban megjelent 2019-es tanulmány alapján a kutatók megállapították, hogy a nők közel 60%-a színlelte már, hogy a csúcsra jutott élete során. Más tanulmányok, kutatások eredményei pedig azt mutatják, hogy a férfiak körülbelül 25%-a játszotta már el, hogy elment.

Miért színlel valaki a gyönyört?

Peter Jonason pszichológus kutatása során, melyben 650 főt kérdezett arról, hogy miért hazudnak, az emberek, arra jutott, hogy a következő 5 dolog a legfőbb oka annak, hogy valaki színlel:

Pozitív visszajelzést akar adni a párjának

2 Unalmas az együttlét, abba akarja már hagyni

3 Az élvezet fokozása: ha a partner úgy érzi eljuttatott a csúcsra, utána jobban megy a szeretkezés

4 Elkerülés: nem szeretné, ha a párja megkérdezné, hogy „na milyen volt”. Nyilván, ha jó volt, nem kell bizonygatni

5 Megtévesztés: ha valakinek viszonya van, vagy tervez félrelépni, igyekszik meggyőzni a párját, hogy nemi életük még mindig rendben van

Ha a női hüvely nem húzódik össze, a párod valószínűleg csak megjátssza az orgazmust.

Fotó: 123RF

Jelek, hogy a partnered megjátssza

Nincs előjáték

A nők 80%-a nem jut el a csúcsra a klitorisz stimulálása nélkül. Szóval hagyjatok időt az előjátékra, hogy a testetek felkészüljön az együttlétre, hogy mindketten elérjetek a csúcsra. Persze ha már rég találkoztatok, és egymásnak estek, lehet, hogy erre a részre nincs szükség, de általában azért van.

Kérdezgeted, hogy „elmentél már?”

Ha szerelmeskedés közben kérdezgeted a partnered, hogy „elmentél már?”, azzal nyomást helyezel rá, hogy neki most muszáj lesz elmennie. Különben neked okoz fájdalmat, vagy utána győzködnie kell arról, hogy milyen isten vagy istennő vagy az ágyban. Vagy egyszer csak nagyot nyög a semmiből és hopp hirtelen úgy tesz, mint aki elért a csúcsra, miután már szétidegelted a kérdéseiddel. Hagyd, történni a dolgokat, ne kérdezgess, mert a végén csak azt éred el, hogy a párod megjátssza, hogy elment.