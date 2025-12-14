Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Szilárda névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Ezekből a jelekből tudhatod, hogy a párod megjátssza, hogy elért a csúcsra

Ezekből a jelekből tudhatod, hogy a párod megjátssza az orgazmust

orgazmus
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 14. 20:30
hazudikpárkapcsolat
Fura érzeted van, nem vagy biztos benne, hogy tényleg megtörtént? Elég frusztráló azon merengeni, hogy a párod megjátssza az orgazmust. Vajon veled is ez történik? Olvass tovább és tudd meg!
Kelemen Dorina
A szerző cikkei

Vannak kegyes hazugságok, de ha a párod megjátssza a gyönyört, és ez rendszeres, az hosszútávon se neked se a párodnak nem lesz jó, mert nem tanuljátok meg egymás igényeit. Ha azon izgulsz, hogy téged átvernek-e az ágyban, ez a cikk neked szól! Lássuk, milyen jelekből tudhatod, hogy a párod megjátssza az orgazmust.

Egy nő épp megjátssza az orgazmust
Ezekből a jelekből tudhatod, hogy a párod megjátssza az orgazmust.
Fotó: Macniak / 123RF
  • A nők 60%-a, a férfiak 25%-a játszott már meg orgazmust egy kutatás szerint.
  • A színlelésnek több oka is lehet.
  • A jelek amikből tudhatod, hogy a párod megjátssza az orgazmust. 

Nézzük, milyen jelekből tudhatod, hogy bizony a párod csak megjátssza az orgazmust

Nő és férfi is hajlamos megjátszani 

Egy boldog párkapcsolat egyik alapja a kémia az ágyban. Az Archives of Sexual Behaviorban megjelent 2019-es tanulmány alapján a kutatók megállapították, hogy a nők közel 60%-a színlelte már, hogy a csúcsra jutott élete során. Más tanulmányok, kutatások eredményei pedig azt mutatják, hogy a férfiak körülbelül 25%-a játszotta már el, hogy elment. 

Miért színlel valaki a gyönyört?

Peter Jonason pszichológus kutatása során, melyben 650 főt kérdezett arról, hogy miért hazudnak, az emberek, arra jutott, hogy a következő 5 dolog a legfőbb oka annak, hogy valaki színlel:

  1.  Pozitív visszajelzést akar adni a párjának
    2 Unalmas az együttlét, abba akarja már hagyni
    3 Az élvezet fokozása: ha a partner úgy érzi eljuttatott a csúcsra, utána jobban megy a szeretkezés
    4 Elkerülés: nem szeretné, ha a párja megkérdezné, hogy „na milyen volt”. Nyilván, ha jó volt, nem kell bizonygatni 
    5 Megtévesztés: ha valakinek viszonya van, vagy tervez félrelépni, igyekszik meggyőzni a párját, hogy nemi életük még mindig rendben van
Egy pár épp szerelmeskedik a nő épp megjátssza az orgazmust
Ha a női hüvely nem húzódik össze, a párod valószínűleg csak megjátssza az orgazmust.
Fotó: 123RF

Jelek, hogy a partnered megjátssza 

Nincs előjáték

A nők 80%-a nem jut el a csúcsra a klitorisz stimulálása nélkül. Szóval hagyjatok időt az előjátékra, hogy a testetek felkészüljön az együttlétre, hogy mindketten elérjetek a csúcsra. Persze ha már rég találkoztatok, és egymásnak estek, lehet, hogy erre a részre nincs szükség, de általában azért van. 

Kérdezgeted, hogy „elmentél már?”

Ha szerelmeskedés közben kérdezgeted a partnered, hogy „elmentél már?”, azzal nyomást helyezel rá, hogy neki most muszáj lesz elmennie. Különben neked okoz fájdalmat, vagy utána győzködnie kell arról, hogy milyen isten vagy istennő vagy az ágyban. Vagy egyszer csak nagyot nyög a semmiből és hopp hirtelen úgy tesz, mint aki elért a csúcsra, miután már szétidegelted a kérdéseiddel. Hagyd, történni a dolgokat, ne kérdezgess, mert a végén csak azt éred el, hogy a párod megjátssza, hogy elment.

Rögtön folytatni akarja

Ha egy férfi elmegy, utána nem tudja rögtön folytatni. Ez a nőknél is hasonló, bár nem kellenek hosszú percek ahhoz, hogy a szerelmeskedés mehessen tovább. A klitorisz érzékenyebb lesz és a nőknél is eljön az az állapot, amikor akár el is tudnának aludni. Szóval, ha a párod azt mondja, hogy orgazmusa volt éppen, de csináljátok tovább, valószínűleg csak megjátszotta, hogy lekerüljön rólad a nyomás. 

Összehúzódások hiánya

A női orgazmus során a hüvely fala összehúzódik, amit a férfi határozottan érez. Szóval, ha a párod épp gyönyört színlel, de odalent semmi ritmikus összehúzódást nem érzel, akkor valószínűleg megjátssza az egészet.

Létezik kegyes hazugság, de hosszútávon senkinek sem kifizetődő, ha bármelyik fél megjátssza kielégülést. Nyílt kommunikációval többre megyünk, mint színleléssel. Ha csak eljátsszuk, hogy elértünk a csúcsra, akkor abból a párunk azt szűrheti le, hogy amit csinál és nem tanítjuk meg arra, ami valójában jó nekünk. A kommunikáció a kulcs, mert lehet, hogy nem akarja megbántani az érzéseinket, viszont valami másra vágyik, amit akár mi is szívesen kipróbálnánk. 

Nézd meg az alábbi videót:

Az alábbi cikkeinket se hagyd ki:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu