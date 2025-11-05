No Nut November: őrült trend vagy hatásos önfegyelem?

A száraz novemberben nem isznak alkoholt. A No Shave November szabályai a borotválkozást, szőrtelenítést tiltják. De hallottál már a No Nut Novemberről? Mutatjuk mi az abszurd kihívás lényege.

Száraz November, No Shave November, No Nut November: folyamatosan bővül a novemberi kihívásokon alapuló trendek sora.

Fotó: Tiko Aramyan

Novemberben vészesen közeledünk egy újabb év végéhez. Sokan ekkor veszik számba az egész éves teljesítményüket, fejlődésüket. Ugyanakkor sokan teljesen elfáradnak mentálisan és fizikálisan is erre az időszakra. Amin nem segít, hogy egyre hidegebb és sötétebb napok köszöntenek ránk. Talán ez az oka annak, hogy 11. hónapra egyre több kihívás üti fel a fejét évről évre, amelyek komoly önfegyelmet, koncentrációt igényelnek, de épp ezért büszkévé is tesz a teljesítésük.

No Nut November: mi ez és mire használják?

Egy ilyen kihívásként született a No Nut November is, amelynek lényege, hogy a résztvevők az egész hónapban tartózkodnak mindennemű tevékenységtől, amely ejakulációhoz vezethet. Tulajdonképpen egy intim böjt.

A No Nut November neve az angol „nut” szlengből ered, amely alatt általában a férfi orgazmust értik.

Az NNN kihívás először 2011-ben jelent meg a közösségi oldalakon, és azóta egyre nagyobb népszerűségre tett szert. Rengetegen vannak, akik egyszerűen csak egy humoros próbatételként tekintenek rá, de sokan komolyabban veszik ennél, és csakúgy, mint a száraz novembert, ezt is az önuralom fejlesztésére használják.

A No Nut November nemcsak egy fizikai, de komoly szellemi kihívás is, ami a túlzott önkielégítés ellen küzd vagy épp abban segít, hogy az adott résztvevő tudatosabban tudja kezelni az intim vágyait.

Sokan úgy hiszik, hogy a maszturbáció megvonásával jobb koncentrációs készségeket, nagyobb magabiztosságot és több energiát érhetnek el – és van, akinek ez tényleg beválik.

De vajon egészséges a No Nut November?

Egészségügyileg nem probléma, ha valaki például 30 napon át önmegtartóztatást gyakorol, hiszen a test képes kezelni a felhalmozódott anyagokat (például az éjszakai magömléssel).

Az önmegtartóztatás járhat negatív hatásokkal.

Fotó: Nomad_Soul

Viszont: a csúcspont során felszabaduló hormonok (például: prolaktin) pozitív hatásai – amelyek hozzájárulnak a jobb hangulathoz vagy mély, minőségi alváshoz – elmaradnak ebben az időszakban.