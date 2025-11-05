No Nut November: őrült trend vagy hatásos önfegyelem?

Szentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 05. 17:45
Szinte minden év novemberében újabb trendi kihívásokkal találjuk szemben magunkat az interneten. Néhányuk játékos figyelemfelhívás vagy egyszerű divathóbort. Vannak, amelyek valóban hatásos böjtök. De vajon a No Nut November bizarr, és intim próbatétele melyikek közé tartozik?
A száraz novemberben nem isznak alkoholt. A No Shave November szabályai a borotválkozást, szőrtelenítést tiltják. De hallottál már a No Nut Novemberről? Mutatjuk mi az abszurd kihívás lényege.

Mi a No Nut November és mennyire egészséges
Száraz November, No Shave November, No Nut November: folyamatosan bővül a novemberi kihívásokon alapuló trendek sora.
Fotó: Tiko Aramyan

Novemberben vészesen közeledünk egy újabb év végéhez. Sokan ekkor veszik számba az egész éves teljesítményüket, fejlődésüket. Ugyanakkor sokan teljesen elfáradnak mentálisan és fizikálisan is erre az időszakra. Amin nem segít, hogy egyre hidegebb és sötétebb napok köszöntenek ránk. Talán ez az oka annak, hogy 11. hónapra egyre több kihívás üti fel a fejét évről évre, amelyek komoly önfegyelmet, koncentrációt igényelnek, de épp ezért büszkévé is tesz a teljesítésük.

No Nut November: mi ez és mire használják?

Egy ilyen kihívásként született a No Nut November is, amelynek lényege, hogy a résztvevők az egész hónapban tartózkodnak mindennemű tevékenységtől, amely ejakulációhoz vezethet. Tulajdonképpen egy intim böjt.

A No Nut November neve az angol „nut” szlengből ered, amely alatt általában a férfi orgazmust értik.

Az NNN kihívás először 2011-ben jelent meg a közösségi oldalakon, és azóta egyre nagyobb népszerűségre tett szert. Rengetegen vannak, akik egyszerűen csak egy humoros próbatételként tekintenek rá, de sokan komolyabban veszik ennél, és csakúgy, mint a száraz novembert, ezt is az önuralom fejlesztésére használják.

A No Nut November nemcsak egy fizikai, de komoly szellemi kihívás is, ami a túlzott önkielégítés ellen küzd vagy épp abban segít, hogy az adott résztvevő tudatosabban tudja kezelni az intim vágyait.

Sokan úgy hiszik, hogy a maszturbáció megvonásával jobb koncentrációs készségeket, nagyobb magabiztosságot és több energiát érhetnek el – és van, akinek ez tényleg beválik.

De vajon egészséges a No Nut November?

Egészségügyileg nem probléma, ha valaki például 30 napon át önmegtartóztatást gyakorol, hiszen a test képes kezelni a felhalmozódott anyagokat (például az éjszakai magömléssel).

A No Nut November negatív hatásai
Az önmegtartóztatás járhat negatív hatásokkal.
Fotó: Nomad_Soul

Viszont: a csúcspont során felszabaduló hormonok (például: prolaktin) pozitív hatásai – amelyek hozzájárulnak a jobb hangulathoz vagy mély, minőségi alváshoz – elmaradnak ebben az időszakban.

No Nut November, mint mozgalom

A NNN sokaknak nem egyszerű próbatétel, amelyet saját magukkal szemben állítanak. Jótékony cél is kapcsolódik a jelenséghez. Rengeteg résztvevő a prosztatarák elleni küzdelemre hívja fel a figyelmet a kihívásban való részvételével – és vannak, akik a 30 nap alatt adományokat is gyűjtenek.

Őrült trend vagy hatásos önfejlesztés?

Az biztos, hogy megosztó téma, ami annak is köszönhető, hogy rengeteg komoly szándékkal indult, jótékony célt szolgáló mozgalomból vált már egyszerű internetes tréfa – gondoljunk csak az Ice Bucket Challange-re, ami egy idő után teljesen elvesztette adománygyűjtő jellegét, és értelmetlen trenddé változott.

De aki úgy érzi kipróbálná, biztonságosan megteheti. Határaink feszegetése és az új célok kitűzése mindig fejlődésre ösztönöz bennünket. Ez nemcsak az egyszerű önmegtartóztatásról szólhat, hanem arról is, mennyire vagyunk képesek uralkodni saját szokásaink felett – akár mentális, akár fizikai formában.

A No Nut November mellékhatásai:

