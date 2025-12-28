Mi az a demiszexualitás? Lehet, hogy te is az vagy?

Sokunk fejében él egy kép a vágy „villámcsapásszerű” működéséről: meglátjuk, és már vonzódunk is hozzá. Valakiknél tényleg így van. Másoknál viszont a vonzalom sokkal később, finoman alakul ki — akkor, amikor már megvan a bizalom, a mélyebb kötődés. Ők azok, akik könnyen lehet, hogy demiszexuálisok. Olvass tovább, és kiderül mit is takar pontosan a demiszexualitás fogalma.
A demiszexualitás egy létező, nagyon is valós élmény: annak a formája, amikor a testi vágy nem az első impulzusból, hanem az érzelmi közelségből születik. A demixeszualitás azt jelenti, hogy valaki csak akkor érez szexuális vonzalmat, ha előtte már mély érzelmi kötődés alakult ki közte és a másik személy között.
Ez tehát nem arról szól, hogy van-e vagy nincs testiség, vagy hogy az illető mennyire szeret szerelmeskedni, hanem kizárólag arról, hogyan és mikor alakul ki nála a szexuális vonzalom. A demiszexuálisok esetében csak érzelmi közelség után. Nekik kell az ismerkedés, a beszélgetés, a ráhangolódás — és csak ezután jelenik meg a vágy.
Magyarul: hiába áll előtted Brad Pitt vagy az aktuális hollywoodi szépfiú, nem fogsz semmilyen vonzalmat érezni velük kapcsolatban.
(Nem az a lényeg, hogy lefekszel-e Pittel, hanem hogy vonzónak találod-e, a kettő nem ugyan az, attól, hogy nem fekszel le vele még nem vagy demiszexuális.)
Ez nem azt jelenti, hogy valaki „nem szereti a szexet”. Csak egyszerűen máshogy kapcsolódik hozzá: előbb jön az érzelem, és csak utána a testiség, egyszerűen így vagy bekötve.
Ez sokszor össze is zavarhatja őket: „Miért nem tetszik az, aki mindenki szerint vonzó?” – merül fel gyakran a kérdés. A válasz egyszerű: náluk az érzelem a kulcs.
A demiszexualitás nem egy skatulyázás. Inkább kapaszkodó azoknak, akik évekig úgy érezték, kilógnak a sorból.
Segít megérteni, miért alakult úgy minden korábbi kapcsolat, ahogy. Miért kellett idő, miért fontos a bizalom. Segít abban is, hogy ezt a partnerrel is nyugodtan lehessen kommunikálni.
Egy „nekem idő kell, hogy megnyíljak” sokkal érthetőbb, ha mögé tesszük azt a szemléletet, ami alapján működünk.
A demiszexuális emberek ritkán sodródnak bele egyéjszakás kalandokba — számukra ez ritkán működik. A lassabb tempó viszont mélyebb kötődést, őszintébb intimitást hozhat.
A kulcs az, hogy merjenek erről nyíltan beszélni, és hogy olyan társat találjanak, akinek természetes, hogy a vágy nem mindig azonnal érkezik.
A demiszexualitás teljesen természetes — csak eddig nem volt rá szavunk.
További információkért nézd meg az alábbi videót:
