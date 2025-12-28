Mi az a demiszexualitás? Lehet, hogy te is az vagy?

Sokunk fejében él egy kép a vágy „villámcsapásszerű” működéséről: meglátjuk, és már vonzódunk is hozzá. Valakiknél tényleg így van. Másoknál viszont a vonzalom sokkal később, finoman alakul ki — akkor, amikor már megvan a bizalom, a mélyebb kötődés. Ők azok, akik könnyen lehet, hogy demiszexuálisok. Olvass tovább, és kiderül mit is takar pontosan a demiszexualitás fogalma.

Demiszexualitás, mikor a vágy csak érzelmi kötődés után ébred fel.

A demiszexualitásnál a vágy csak érzelmi kötődés után ébred fel.

Ez egy természetes működés.

A demiszexualitás jelei.

Demiszexualitás - mikor nem üt be a villám

Mi is pontosan a demixeszualitás?

A demiszexualitás egy létező, nagyon is valós élmény: annak a formája, amikor a testi vágy nem az első impulzusból, hanem az érzelmi közelségből születik. A demixeszualitás azt jelenti, hogy valaki csak akkor érez szexuális vonzalmat, ha előtte már mély érzelmi kötődés alakult ki közte és a másik személy között.

Ez tehát nem arról szól, hogy van-e vagy nincs testiség, vagy hogy az illető mennyire szeret szerelmeskedni, hanem kizárólag arról, hogyan és mikor alakul ki nála a szexuális vonzalom. A demiszexuálisok esetében csak érzelmi közelség után. Nekik kell az ismerkedés, a beszélgetés, a ráhangolódás — és csak ezután jelenik meg a vágy.

Magyarul: hiába áll előtted Brad Pitt vagy az aktuális hollywoodi szépfiú, nem fogsz semmilyen vonzalmat érezni velük kapcsolatban.

(Nem az a lényeg, hogy lefekszel-e Pittel, hanem hogy vonzónak találod-e, a kettő nem ugyan az, attól, hogy nem fekszel le vele még nem vagy demiszexuális.)

Ez nem azt jelenti, hogy valaki „nem szereti a szexet”. Csak egyszerűen máshogy kapcsolódik hozzá: előbb jön az érzelem, és csak utána a testiség, egyszerűen így vagy bekötve.

Demiszexualitás jelei:

Idegenekkel kapcsolatban ritkán érez testi vonzalmat, hiába helyes vagy vonzó az illető.

A vágy legtöbbször csak kapcsolatban jelenik meg, vagy akkor, amikor már szorosabb kötelék van két ember között.

Nem megy neki a flörtölés, nehezen hangolódik rá valakire csak úgy a semmiből.

Az érzelmi biztonság a testiség feltétele, különben nem nagyon ébred fel a vágy.

Ez sokszor össze is zavarhatja őket: „Miért nem tetszik az, aki mindenki szerint vonzó?” – merül fel gyakran a kérdés. A válasz egyszerű: náluk az érzelem a kulcs.