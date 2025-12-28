KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Mi az a demiszexualitás? Lehet, hogy te is az vagy?

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 28. 17:15
Előfordul, hogy valaki csak akkor kezd vonzódni valakihez, ha már kialakult köztük egyfajta közelség. Nem azt jelenti, hogy az illető válogatós, finnyás — ez a demiszexualitás természetes működése. Bár sokan még ma sem tudják, mit takar a fogalom, rengetegen magukra ismerhetnek benne. Olvass tovább!
Bakk Lucia
A szerző cikkei

Sokunk fejében él egy kép a vágy „villámcsapásszerű” működéséről: meglátjuk, és már vonzódunk is hozzá. Valakiknél tényleg így van. Másoknál viszont a vonzalom sokkal később, finoman alakul ki — akkor, amikor már megvan a bizalom, a mélyebb kötődés. Ők azok, akik könnyen lehet, hogy demiszexuálisok. Olvass tovább, és kiderül mit is takar pontosan a demiszexualitás fogalma. 

Demiszexualitás egy példája, egy nő és egy férfi, akik nem vonzódnak elsőre egymáshoz.
Demiszexualitás, mikor a vágy csak érzelmi kötődés után ébred fel.
Fotó: 123RF
  • A demiszexualitásnál a vágy csak érzelmi kötődés után ébred fel.
  • Ez egy természetes működés.
  • A demiszexualitás jelei.

Demiszexualitás - mikor nem üt be a villám  

Mi is pontosan a demixeszualitás?  

A demiszexualitás egy létező, nagyon is valós élmény: annak a formája, amikor a testi vágy nem az első impulzusból, hanem az érzelmi közelségből születik. A demixeszualitás azt jelenti, hogy valaki csak akkor érez szexuális vonzalmat, ha előtte már mély érzelmi kötődés alakult ki közte és a másik személy között.  

Ez tehát nem arról szól, hogy van-e vagy nincs testiség, vagy hogy az illető mennyire szeret szerelmeskedni, hanem kizárólag arról, hogyan és mikor alakul ki nála a szexuális vonzalom. A demiszexuálisok esetében csak érzelmi közelség után. Nekik kell az ismerkedés, a beszélgetés, a ráhangolódás — és csak ezután jelenik meg a vágy.

Magyarul: hiába áll előtted Brad Pitt vagy az aktuális hollywoodi szépfiú, nem fogsz semmilyen vonzalmat érezni velük kapcsolatban.  

(Nem az a lényeg, hogy lefekszel-e Pittel, hanem hogy vonzónak találod-e, a kettő nem ugyan az, attól, hogy nem fekszel le vele még nem vagy demiszexuális.)

Ez nem azt jelenti, hogy valaki „nem szereti a szexet”. Csak egyszerűen máshogy kapcsolódik hozzá: előbb jön az érzelem, és csak utána a testiség, egyszerűen így vagy bekötve.  

Demiszexualitás jelei:

  • Idegenekkel kapcsolatban ritkán érez testi vonzalmat, hiába helyes vagy vonzó az illető.
  • A vágy legtöbbször csak kapcsolatban jelenik meg, vagy akkor, amikor már szorosabb kötelék van két ember között.
  • Nem megy neki a flörtölés, nehezen hangolódik rá valakire csak úgy a semmiből.
  • Az érzelmi biztonság a testiség feltétele, különben nem nagyon ébred fel a vágy.

Ez sokszor össze is zavarhatja őket: „Miért nem tetszik az, aki mindenki szerint vonzó?” – merül fel gyakran a kérdés. A válasz egyszerű: náluk az érzelem a kulcs.

Egy pár, akik csak az érzelmi kötődés után kezdenek testi vonzalmat érezni egymás irányt, ők a demiszexualitás ékes példája.
Demiszexualitás, mikor a helyére kerül a „nekem idő kell, hogy megnyíljak" frázis.
Fotó: 123RF

Miért jó, hogy ma már nevén tudjuk nevezni?

A demiszexualitás nem egy skatulyázás. Inkább kapaszkodó azoknak, akik évekig úgy érezték, kilógnak a sorból.

Segít megérteni, miért alakult úgy minden korábbi kapcsolat, ahogy. Miért kellett idő, miért fontos a bizalom. Segít abban is, hogy ezt a partnerrel is nyugodtan lehessen kommunikálni.

Egy „nekem idő kell, hogy megnyíljak” sokkal érthetőbb, ha mögé tesszük azt a szemléletet, ami alapján működünk.

Kapcsolatokban is sokat számít a tudatosság

A demiszexuális emberek ritkán sodródnak bele egyéjszakás kalandokba — számukra ez ritkán működik. A lassabb tempó viszont mélyebb kötődést, őszintébb intimitást hozhat.

A kulcs az, hogy merjenek erről nyíltan beszélni, és hogy olyan társat találjanak, akinek természetes, hogy a vágy nem mindig azonnal érkezik.

A demiszexualitás teljesen természetes — csak eddig nem volt rá szavunk. 

További információkért nézd meg az alábbi videót:

