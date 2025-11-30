Miért kerülik a japán fiatalok az intimitást? A cölibátus nem új vallás, hanem tömegjelenség

A jelenségnek már neve is van: celibacy syndrome, azaz cölibátus szindróma. Vajon mi vezetett oda, hogy a világ egyik legfejlettebb országában a szerelem lett a legnagyobb nyűg?
A legtöbben, ha japánra gondolunk a fegyelmezett munkamorál, a fejlett technológia vagy a K-POP jut eszünkbe. Azonban egy szomorú folyamat is zajlik a háttérben. A Japán társadalom elöregszik. Miért? A fiatalok egyre kevésbé vágynak kapcsolatokra, sőt sokan a testiséget is elutasítják. Egy felmérés szerint a 30 alatti nők majdnem fele, a férfiak több mint fele nem él semmilyen romantikus kapcsolatban.
Az ok: medokusai, vagyis túl bonyolult, túl kevés az idő és valahogy már senkinek nincs energiája és kedve energiát fektetni egy másik emberbe.
A modern japán nő, nem akar többé „tökéletes feleség lenni”. Viszont aki karriert épít, még mindig kinézik, ha nem megy el háztartásbelinek az első gyerek után.
Eközben a férfiak napi 10-12 órát dolgoznak, és legtöbbjük hétközben szó szerint az irodában alszik. Egy átlagos házaspár heti 17 percet beszél egymással – nem csoda, hogy a romantika kihal a kapcsolatokból. Egy felmérés szerint a Japán házasságok 40%-ból hiányzik az intimitás, évi maximum 12 együttlétre kerül sor a házastársak között.
Sajnos a házasság sokak szemében anyagi és érzelmi teher lett, mintsem örömforrás. A fiatalok egyszerűen nem kérnek belőle.
A jelenséggel egyidőben az intimitás iránti vágy nem tűnt el, csak átalakult. Japánban elképesztő mennyiségű erotikus anime, manga és videójáték készül, mindenki megtalálhatja a maga „ideális” partnerét.
Sokan menekülnek ezekbe a fantáziavilágokba, ott élik ki a vágyaikat, hiszen nem érheti őket visszautasítás, nincs vita, és főleg: nincs kötelesség. A valóság ezzel párhuzamosan, viszont egyre magányosabb lesz.
Hihetetlen, de létezik. Azok, akik mégis vágynak egy kis emberi közelségre, gyakran host vagy hostess clubokba járnak. Ezekben az elegáns bárokban csinos férfiak és nők kedveskednek a vendégeknek, meghallgatják őket, dicsérik, megérintik a karjukat – de az intim együttlét tabu. Itt a figyelem a lényeg.
A gond csak az, hogy a fizetett intimitás nem pótolja a valódit, legfeljebb elcsitítja egy rövid időre.
A statisztikák világosak: kevesebb születés, több idős ember, egyre kevesebb párkapcsolat. Már több felnőttpelenka fogy, mint babapelenka.
A kormány próbálkozik, kampányol a házasság mellett, támogatná a családalapítást, de egy egészen generáció nőtt fel úgy, hogy a szerelem nem vágy, hanem fárasztó feladat.
Egy tokiói egyetemista így foglalta össze a jelenséget:
Nem gyűlölöm a szerelmet. Csak nincs rá időm.”
