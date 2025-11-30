A jelenségnek már neve is van: celibacy syndrome, azaz cölibátus szindróma. Vajon mi vezetett oda, hogy a világ egyik legfejlettebb országában a szerelem lett a legnagyobb nyűg?

Miért kerülik a japán fiatalok az intimitást? – A cölibátus nem új vallás, hanem tömegjelenség

Japán cölibátus-szindróma – Ezért kerülik a japán fiatalok az intimitást

„Túl macerás” – mondják a Japán fiatalok

A legtöbben, ha japánra gondolunk a fegyelmezett munkamorál, a fejlett technológia vagy a K-POP jut eszünkbe. Azonban egy szomorú folyamat is zajlik a háttérben. A Japán társadalom elöregszik. Miért? A fiatalok egyre kevésbé vágynak kapcsolatokra, sőt sokan a testiséget is elutasítják. Egy felmérés szerint a 30 alatti nők majdnem fele, a férfiak több mint fele nem él semmilyen romantikus kapcsolatban.

Az ok: medokusai, vagyis túl bonyolult, túl kevés az idő és valahogy már senkinek nincs energiája és kedve energiát fektetni egy másik emberbe.

Karrier vagy család?

A modern japán nő, nem akar többé „tökéletes feleség lenni”. Viszont aki karriert épít, még mindig kinézik, ha nem megy el háztartásbelinek az első gyerek után.

Eközben a férfiak napi 10-12 órát dolgoznak, és legtöbbjük hétközben szó szerint az irodában alszik. Egy átlagos házaspár heti 17 percet beszél egymással – nem csoda, hogy a romantika kihal a kapcsolatokból. Egy felmérés szerint a Japán házasságok 40%-ból hiányzik az intimitás, évi maximum 12 együttlétre kerül sor a házastársak között.

Sajnos a házasság sokak szemében anyagi és érzelmi teher lett, mintsem örömforrás. A fiatalok egyszerűen nem kérnek belőle.

Szerelem helyett jöhet az anime és a virtuális barátnő

A jelenséggel egyidőben az intimitás iránti vágy nem tűnt el, csak átalakult. Japánban elképesztő mennyiségű erotikus anime, manga és videójáték készül, mindenki megtalálhatja a maga „ideális” partnerét.

Sokan menekülnek ezekbe a fantáziavilágokba, ott élik ki a vágyaikat, hiszen nem érheti őket visszautasítás, nincs vita, és főleg: nincs kötelesség. A valóság ezzel párhuzamosan, viszont egyre magányosabb lesz.

Egy modern japán nő már nem akar „tökéletes feleség" lenni

Hostessbárok és együttlét nélküli intimitás

Hihetetlen, de létezik. Azok, akik mégis vágynak egy kis emberi közelségre, gyakran host vagy hostess clubokba járnak. Ezekben az elegáns bárokban csinos férfiak és nők kedveskednek a vendégeknek, meghallgatják őket, dicsérik, megérintik a karjukat – de az intim együttlét tabu. Itt a figyelem a lényeg.