Ezt jelenti aszexuálisnak lenni – Egyre többen élik így az életüket, de még mindig kevesen értik

Aszexualitás – Egyre többen élik így az életüket, de még mindig kevesen értik

Az aszexualitás jelentése egyszerűbb, mint hinnéd

Aszexuális az az ember, aki nem, vagy csak nagyon ritkán érez vonzalmat mások iránt. Nem azért, mert csalódott, nem azért, mert valami baj lenne vele – egyszerűen másképp működik. Nem arról van szó, hogy valaki egy ideig „nem akar senkit”. Ez egy sokkal mélyebben gyökeredző alapállapot, nem döntés kérdése, nem divat. Az aszexualitás ugyanúgy egy természetes szexuális irányultság, mint bármelyik másik.

Nem minden aszexuális egyforma – 3 féle aszexualitás létezik

Ez is egy spektrum, többféle árnyalattal. Amikor valaki aszexuálisnak nevezi magát, az nem feltétlenül jelenti ugyanazt, mint egy másik embernél.

1. Teljes aszexualitás: itt az illető semmilyen vonzalmat nem érez mások iránt, se ritkán, se különleges helyzetben. Ez ugyanakkor nem zárja ki az érzelmi kötődést. Az aszexuális emberek között sokan vannak, akik mély, szeretetteljes párkapcsolatban élnek – egyszerűen csak a testi vonzalom nem része az életüknek.

2. Demiszexualitás: A demiszexuális emberek nem éreznek vonzalmat az első találkozásnál, vagy ha csak felszínes kapcsolatuk van valakivel. Viszont ha kialakul egy mély, bizalmi, érzelmi kapcsolat, akkor náluk is megjelenhet a vonzalom.

3. Szürke-aszexualitás: Ők azok, akik néha-néha éreznek valamilyen vonzalmat, de nagyon ritkán, vagy csak bizonyos embereknél, helyzetekben. Talán csak egyszer egy életben. Ezért nevezik „szürkének” – mert nem fekete vagy fehér.

Mindenkinek más a tapasztalata az aszexualitással kapcsolatban, hiszen az aszexualitásnak nem egy fajtája létezik.

Az aszexuális emberek is keresnek kapcsolatot – csak másfélét

A legnagyobb félreértés, amit az aszexuálisokkal kapcsolatban hallani lehet, hogy ők nem vágynak társra. Ez egyszerűen nem igaz. Sok aszexuális ember ugyanúgy szeretne társat, mély kötődést, közös életet – csak más alapokon. Nekik nem a vonzalom, hanem az érzelmi közelség a kulcs.

Nem trauma hatása

Sokszor hallani azt is, hogy „biztos rossz élményben volt része” valakinek, vagy „valamilyen trauma idézte elő” nála a jelenséget. Ezek mind tévhitek. Az aszexualitás nem következmény, nem valamilyen testi-lelki sérülés eredménye, hanem önmagában létező állapot. Olyan, mint a szemszín vagy a kézforma.

Miért fontos erről beszélni? Mert sokan vannak, akik aszexuálisként élnek, de úgy érzik, valami nincs rendben velük, mert máshogy éreznek, mint a többség. Ha nem beszélünk ezekről a dolgokról, akkor ezek az emberek továbbra is bizonytalanságban fognak élni, az őket övező sztereotípiák pedig tovább erősödnek.

