Együttlét menstruáció alatt: mire számíts és mik a buktatók?

Gyors kérdés, mielőtt belevágnánk a témába: ki az a férfi, akit nem zavar a vér, és simán összejön veled még a menstruációd alatt is?
A válasz: egy kalóz, aki átszeli a vörös tengert! Na de most evezzünk komolyabb vizekre.
Azok a bizonyos nehéz napok. Nemcsak a fájdalom, kényelmetlenség és a megváltozott hangulat miatt lehet egy nő számára kihívás a menstruációs időszak, hanem a szeretkezés hiányától is. De vajon tényleg érdemes teljesen kihagyni a együttlét havi vérzés alkalmával, vagy érdemes kipróbálni, mert előnyei is vannak? Ebben a cikkben, most ezt a kérdést járjuk körbe.
Egy ilyen időszakban, egy kis intimitás különösen jót tehet. Nézzük, hogyan lehet komfortosabbá és biztonságosabbá tenni az együttlétet ebben az időszakban!
A menstruáció alatti együttlét nem feltétlenül kellemetlen, sőt, sok nőnek még jól is esik. Ugyanakkor akadnak buktatók, amiket nem árt ismerni, ha nem akarunk kellemetlen meglepetéseket.
Sokak fejében ott motoszkál a kérdés. A válasz nem olyan egyszerű, mint gondolnád.
A menstruáció alatti teherbeesés kisebb valószínűséggel fordul elő, de még mindig megtörténhet. Attól függ, milyen hosszú a ciklusod, mikor van az ovulációd, és mennyi ideig tudnak a spermiumok túlélni a szervezetedben" – írja Dr. Andrea Chisholm.
Tudtad, hogy a spermiumok akár 5 napig is életképesek maradnak a testedben? Ha a ciklusod rövidebb, vagy korábban van az ovuláció, simán előfordulhat, hogy a menstruáció alatt történt együttlét után pár nappal már megtermékenyül a petesejt. Szóval, ha nem akarsz most kisbabát, védekezz a piros betűs napokon is!
Lehet, hogy elsőre furán hangzik, de sok nő arról számol be, hogy a menstruációs napokon az együttlét segít enyhíteni a görcsöket és a levertséget. Ennek oka részben a hormonokban, részben pedig a csúcsra jutás alatt felszabaduló endorfinokban keresendő – ezek a test saját fájdalomcsillapítói! Ráadásul a méh ilyenkor lazább, így egyesek szerint kevésbé fájdalmas, vagy akár kifejezetten élvezetes lehet a dolog.
Higiénia, higiénia, higiénia! A menstruáció alatt a nyálkahártyák érzékenyebbek, ezért könnyebben kialakulhatnak fertőzések, ha nem figyeltek oda. Érdemes alaposan tisztálkodni előtte és utána is. Az óvszer pedig nemcsak a nem kívánt terhesség ellen véd, de a fertőzések esélyét is csökkenti.
Hallgassatok a testetekre, és ha valami nem kényelmes, egyszerűen hagyjátok ki. Így is lehet igazán bensőséges és kellemes az együttlét!
