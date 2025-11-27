Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Együttlét menstruáció alatt: mire számíts és mik a buktatók?

együttlét
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 27. 20:45
teherbeesésBiztonságegészségmenstruáció
Együttlét azokon a napokon is? Sokan finnyásan húzzák a szájukat, pedig a menstruációs időszak is lehet élvezetes és természetes része egy párkapcsolatnak. Nem kell tabuk mögé rejteni, nézzük meg, mit érdemes tudni erről a témáról! Olvass tovább!
Bors
A szerző cikkei

Gyors kérdés, mielőtt belevágnánk a témába: ki az a férfi, akit nem zavar a vér, és simán összejön veled még a menstruációd alatt is? 
A válasz: egy kalóz, aki átszeli a vörös tengert! Na de most evezzünk komolyabb vizekre.

menstruáció, együttlét, pár ágyban fekszik
Menstruáció alatti együttlét
Fotó: Krakenimages.com /  Shutterstock 

Huncutkodás menstruáció alatt

Azok a bizonyos nehéz napok. Nemcsak a fájdalom, kényelmetlenség és a megváltozott hangulat miatt lehet egy nő számára kihívás a menstruációs időszak, hanem a szeretkezés hiányától is.  De vajon tényleg érdemes teljesen kihagyni a együttlét havi vérzés alkalmával, vagy érdemes kipróbálni, mert előnyei is vannak? Ebben a cikkben, most ezt a kérdést járjuk körbe.  

Egy ilyen időszakban, egy kis intimitás különösen jót tehet. Nézzük, hogyan lehet komfortosabbá és biztonságosabbá tenni az együttlétet ebben az időszakban!

Szerelmeskedés menstruáció alatt  

Egyeseknél fel sem merül, mások pedig teljesen természetes. Vajon jó ötlet, vagy inkább kerüljük ilyenkor a testi örömöket?

A menstruáció alatti együttlét nem feltétlenül kellemetlen, sőt, sok nőnek még jól is esik. Ugyanakkor akadnak buktatók, amiket nem árt ismerni, ha nem akarunk kellemetlen meglepetéseket.  

menstruáció, bugyi, virágok, együttlét
Együttlét „azokon" a napokon is
Fotó: Savanevich Viktar /  Shutterstock 

A nagy kérdés, teherbe eshetsz a menstruáció alatt? 

Sokak fejében ott motoszkál a kérdés. A válasz nem olyan egyszerű, mint gondolnád. 

A menstruáció alatti teherbeesés kisebb valószínűséggel fordul elő, de még mindig megtörténhet. Attól függ, milyen hosszú a ciklusod, mikor van az ovulációd, és mennyi ideig tudnak a spermiumok túlélni a szervezetedben" – írja Dr. Andrea Chisholm. 

Tudtad, hogy a spermiumok akár 5 napig is életképesek maradnak a testedben? Ha a ciklusod rövidebb, vagy korábban van az ovuláció, simán előfordulhat, hogy a menstruáció alatt történt együttlét után pár nappal már megtermékenyül a petesejt. Szóval, ha nem akarsz most kisbabát, védekezz a piros betűs napokon is!

Miért lehet mégis jó ötlet a vérzés alatti pásztoróra?

Lehet, hogy elsőre furán hangzik, de sok nő arról számol be, hogy a menstruációs napokon az együttlét segít enyhíteni a görcsöket és a levertséget. Ennek oka részben a hormonokban, részben pedig a csúcsra jutás alatt felszabaduló endorfinokban keresendő – ezek a test saját fájdalomcsillapítói! Ráadásul a méh ilyenkor lazább, így egyesek szerint kevésbé fájdalmas, vagy akár kifejezetten élvezetes lehet a dolog.

menstruáció, nő, hasi fájdalom
A menstruáció fájdalommal is járhat
Fotó: Jo Panuwat D /  Shutterstock 

Na de mire figyelj, ha ilyenkor bújtok össze?

Higiénia, higiénia, higiénia! A menstruáció alatt a nyálkahártyák érzékenyebbek, ezért könnyebben kialakulhatnak fertőzések, ha nem figyeltek oda. Érdemes alaposan tisztálkodni előtte és utána is. Az óvszer pedig nemcsak a nem kívánt terhesség ellen véd, de a fertőzések esélyét is csökkenti.

Hallgassatok a testetekre, és ha valami nem kényelmes, egyszerűen hagyjátok ki. Így is lehet igazán bensőséges és kellemes az együttlét!  

