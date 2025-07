A teherbe esés nem mindig olyan egyszerű

Zsófi vagyok, 33 éves, és a teherbe esés esélyével való szembesülésről, a várakozásról, a tudatos felkészülésről, és végül – spoiler alert! – egy egészséges kislány érkezéséről hoztam egy történetet nektek.

A teherbe esés esélye – az első naiv szembesülés

Mint oly sok nő, én is azt hittem, hogy a teherbe esés egyszerű lesz. Végül is az egész életünket azzal töltjük, hogy védekezünk a nem kívánt terhesség ellen. Így aztán, amikor a férjemmel úgy döntöttünk, hogy készen állunk a családalapításra, azt hittem, hogy néhány hónapon belül babát várunk, hiszen csak abba kell hagyni a védekezést és zsuppsz, már jön is a baba.

Az első hónapok izgalma hamar átalakult a „minden rendben lesz” bizakodásává, majd lassan beszivárgott az aggodalom. A harmadik hónap után elkezdtem számolgatni és olvasgatni. Megtudtam, hogy egy egészséges, termékeny pár esetében a teherbe esés esélye havonta körülbelül 20-25%. Ez azt jelenti, hogy még tökéletes körülmények között is négy-öt hónapba telhet, mire sikerül. Ez megnyugtatott, hiszen még mindig az „átlagos” kategóriában voltunk.

A hatodik hónap – amikor már belül szétaggódtam magam, de kívül még mosolyogtam

A hatodik sikertelen hónap után kezdtem módszeresebben utánajárni a teherbe esés esélyét befolyásoló tényezőknek. Hőmérőzni kezdtem, hogy pontosan meghatározzam az ovulációm időpontját. Naptárban vezettem a ciklusomat, és speciális appot töltöttem le, ami előrejelzi a termékeny napokat.

Megtudtam, hogy a kor az egyik legfontosabb tényező: a teherbe esés esélye 30 év felett kezd csökkenni, 35 év felett pedig már jelentősebb a csökkenés. 33 évesen épp a határon voltam – nem idős, de már nem is fiatal a termékenység szempontjából.

Ebben az időszakban kezdtem komolyabban odafigyelni az életmódomra is. Kávé helyett gyógyteákat ittam, alkoholt csak ritkán fogyasztottam, és elkezdtem szelént, cinket és folsavat szedni. Minden cikkben azt írták, hogy ezek segíthetnek a teherbe esés elősegítésében. Vagyis fegyelmezettre váltottam addigi léha életem. Mindent a szent cél érdekében.