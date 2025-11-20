Sztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Nem találod a legérzékenyebb pontod? Ezzel a pózzal garantált a gyönyör

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 20. 21:45
Ki ne szeretné önfeledten élvezni az együttlétet? Sokaknak gondot okoz eljutni a csúcsig, pedig G-pontja minden nőnek van. Ha te is nehezen élsz át igazi gyönyört, itt az ideje, hogy taktikát válts, és felfedezd az élvezet elsöprő érzését.
A női G-pont még mindig rejtélyes és vitatott téma, ha a női intimitás kerül terítékre, melynek titkát sok férfi szeretné megfejteni. A női test azonban még a tapasztaltabbak számára is tud újat mutatni, ilyen például az a bizonyos pont. Bár erről a fontos területről már mindenki hallott, sokan nem tudják, hogy pontosan hol is keressék, pedig ez a hely sokkal mélyebb és hosszabb gyönyörrel kecsegtet.

Gyönyört átélő pár
Egyesek szerencsések, sokan azonban nehezen jutnak el az igazi gyönyörig / Forrás: 123rf

Ez lenne a női G-pont titka? Fedezd fel a gyönyörteli pozíciókat

Viszonylag ritka, hogy a nők kizárólag az együttléttől élnek át gyönyört, egy tanulmány ugyanis feltárta, hogy csupán a hölgyek 18 százaléka jut el ily módon a csúcsra, azaz kéz, száj vagy játékszer nélkül. Amennyiben még nem tapasztaltad meg az aktus során történő kielégülést, ne ess kétségbe, a G-pontod felfedezése lehet a megoldás.

Hol helyezkedik el a G-pontod?

A G-pont a hüvely belső falán található, nagyjából 5-7 centiméter mélyen. Ilyenkor nem kifejezetten egy pontról beszélünk, hanem egy olyan körülbelül 1,5 centiméteres területről, melynek izgatásával elképesztő örömöt élhetsz át. Fontos azonban leszögezni, hogy a régió egyénenként eltérhet, ezért is olyan nagyon nehéz megtalálni.

Hogyan fedezd fel a G-pontod?

A legjobb, ha először partner nélkül fedezed fel a testedet. Lazulj el, majd kezdd el magad kényeztetni a legkülönbözőbb módokon, amíg rá nem jössz, mi az, ami igazán felizgat. Amennyiben sikerül rájönnöd, hogy pontosan mire vágysz, később a partnerednek is adhatsz majd tanácsokat.

Gyönyört átélő nő
Vesd bele magad a partnereddel az ismeretlenbe! / Fotó: aslysun / 123rf

A legjobb szexpózok a G-pont izgatására

Ha a partnereddel szeretnéd belevetni magadat az ismeretlenbe, akkor válasszatok olyan pozíciókat, amelyekben te is átveheted az irányítást, azáltal pedig felfedezheted, hogy milyen típusú ingerlés okozza a legnagyobb gyönyört. Ebben számos póz segíthet, közülük hoztunk hármat, amelyet semmiképpen se hagyj ki a repertoárból.

  • Lovagló póz

A partnered feküdjön a hátára, te pedig ülj rá és kezdődhet is a móka. Mivel ebben a pózban te irányítasz, kipróbálhatsz különböző tempókat, ritmusokat, mélységeket és szögeket. Annak érdekében, hogy megtaláld a G-pontod, inkább előre-hátra mozogj, mintsem fel-le.

  • Kutyapóz

A póz lehetőséget biztosít a mélyebb behatolásra, a szögön pedig könnyedén változtathatsz. Először ereszkedj le négykézlábra, miközben a partnered mögéd térdel. Innentől csak rajtad áll, hogyan tartod majd a csípődet.

  • Fekvő kutyapóz

Feküdj hasra zárt lábakkal, majd emeld fel a csípődet, hogy a partnered könnyebben hozzád férjen. Bár ez hasonló, mint az előbb említett póz, és a behatolás nem olyan mély, szorosabb érzést és nagyobb súrlódást tesz lehetővé.

A valóságban az intim együttlétek nem mindig olyan egyszerűek és kielégítők, mint például a filmvásznon. Ne félj a kezedbe venni az irányítást és  felfedezni, hogy mi juttat el a csúcsra, hiszen amellett, hogy észveszejtő érzés, rengeteg pozitív egészségügyi hatással is jár, például csökkenti a stresszt.

Az alábbi videóban dr. Rena Malik urológus és szexuális egészség specialista tárja fel a női örömök mögött rejlő valódi tudományt:

