Felejthetetlen együttlétre vágysz? Így rendezd be a hálószobát az esti mókához

Otthonunkban számos helyet úgy alakítunk ki, hogy támogassa egészségünket és kellemes atmoszférát teremtsen. Gondolj csak a konyhában lévő friss gyümölcstálra vagy a nappalit belengő finom gyertyaillatra és zöld növényekre. Na de mi a helyzet a hálószobával? Csak nem hever a szennyes a sarokban vagy a tegnapi ruha még a szék támláján? Csak remélni tudjuk, hogy nem, ugyanis, ha igazán felejthetetlen együttlétre vágysz, akkor ezek biztosan keresztül fogják húzni a számításaidat.

Az együttlétekhez nyugodt, intim térre van szükség

Fotó: PeopleImages / Shutterstock

Így rendezd be a hálószobát, hogy emlékezetes együttlétben legyen részed

Környezetünk hatalmas szerepet játszik abban, hogy hogyan érezzük magunkat, hiszen nem véletlen, hogy valaki gyakran takarít vagy rendben hagyja el a lakást. Bár sokak számára otthonuk már önmagában a megnyugvás szigete, azonban a hálószobának az öröm és a kikapcsolódás paradicsomának kellene lennie. Mutatjuk hogyan!

Fókuszálj a melegségre

A hideg és a meleg színekkel más-más hatás érhető el, ugyanis utóbbiak szinte elengedhetetlenek az intimitás megteremtéséhez. Itt gondolhatsz akár meleg, lágy fényű lámpákra vagy meleg tónusú falakra, a lényeg, hogy mielőtt beindulnál, “melegítsd” fel a környezeted is. Akár hangulatfényekre is beruházhatsz, amik még jobban megfűszerezhetik a fülledt perceket.

Figyelj a rendre

A szék támláján vagy a szőnyegen heverő ruhák, a tornyosuló vasalnivalók vagy éppen a sarokba ledobott szennyes nem árasztanak magukból túlzott meghittséget, hiszen a rendetlenség pillanatok alatt elűzheti a vágyat. Ez persze azokra a dísztárgyakra is vonatkozik, amelyek zsúfolttá teszik a hálószobát.

A harmonikusan kialakított szoba hozzájárul a felejthetetlen együttléthez

Fotó: Alexuans / Shutterstock

Tartsd szem előtt a harmóniát

Mivel az együttlét két emberről szól, fontos az úgynevezett „páros energia”, ami hozzájárul a köztetek lévő kapcsolathoz. Ide tartozik például, hogy szimmetrikusan rendezitek be a szobát és egyforma éjjeli szekrényt vagy lámpát választotok.

Teremts meghittséget

Ha végre van időtök egy kis hancúrozásra, akkor sokat segíthet az egymásra hangolódásban, ha magatokra zárjátok az ajtót. Az teljesen mindegy, hogy csak ti ketten vagytok otthon, ugyanis a bezárkózás még így is képes biztonságérzetet adni. Húzzátok el a sötétítőket vagy engedjétek le a redőnyt is és kezdődhet a móka!