Rossz embernek küldted el a pikáns üzenetet? Így mentsd meg a menthetetlent

Véletlenül küldtél egy erotikus üzenetet egy olyan személynek, akinek azt sosem szabadott volna látnia? Mivel ez manapság bárkivel könnyedén megeshet, ebben a cikkben összeszedtük azokat a lépéseket, amelyekkel mentheted az irhádat, mielőtt kitörne a világ vége hangulat. Vegyél egy mély lélegzetet és lesd meg az útmutatót!
Mindig ott a fény az alagút végén, ami hidd el nekünk, most sem lesz másképp! Azonban annak érdekében, hogy megőrizd a hideg véred és át tudd vészelni ezt a rettentően kínos helyzetet, itt egy kis segítség. Akárkinek is ment az az ultraszexi SMS, amiben lehet, hogy a legaprólékosabban részletezted a dolgokat, még mielőtt a kétségbeesés mocsarába süllyednél, vedd végig a következőket!
Valószínűleg az ösztönöd azonnal azt súgja, hogy sűrű bocsánatkérések közepette magyarázkodni kezdj, de mondj le erről, ugyanis az esetek többségében csak rontasz a helyzeten. Inkább vegyél egy mély levegőt és gondold át, mit írhatnál. Hisze, ha azonnal pánikba esel és küldesz egy “Jézusom, ezt ne olvasd el!" típusú SMS-t, még jobban felhívod rá a másik figyelmét.
Ha gyors vagy és az incidenst követően pillanatok alatt lecsatlakozol az internetről, lehetséges, hogy az üzenet végül el sem megy. Persze erre semmi garancia, de a cél érdekében érdemes kipróbálni, különösen, ha még látod a “küldés” szót.
Készíts képernyőképet arról az üzenetről, amit küldtél, mielőtt visszavonnád. Ugyanis, ha később rád tör a pánik, emlékeztetni tudod magadat arra, hogy a pikáns sorok nem is annyira vészesek, mint ahogyan rémlik. Továbbá a taktika segítségével a megfelelő magyarázatot is logikusabban végig tudod gondolni.
Csak egy rövid üzenetet küldtél, esetleg egy litániát tele részletes leírásokkal, netán még fotót is csatoltál hozzá? Minél több bizalmas információt osztottál meg a másikkal, annál nagyobb takarítást kell végezned majd utána.
Az alábbi videó további tippeket ad arra vonatkozóan, ha rossz embernek küldtél SMS-t:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.