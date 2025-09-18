Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Egy férfi idegesen ül egy asztalnál egy nővel szemben az első randin

Ezt a hibát minden nő elköveti az első randin: 3+1 dolog, amit a férfiak szerint sose csinálj

randi
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 18. 18:45
első randitest és lélektipp
Az első randevút általában fokozott izgalom jellemzi mindkét fél oldaláról. Ha nem vagyunk elég felkészültek, akkor már az első randin számos dologgal elronthatjuk egy bimbózó románc kezdetét.
Simon Benedek
A szerző cikkei

A legtöbb hölgy szeretne magának párt találni, ám ahhoz általában randevúk sora vezet. Ezeknek a találkáknak részben az adja az izgalmát, hogy sosem tudhatjuk, jól vagy rosszul fognak-e elsülni. Ha odafigyelsz és megfogadod az alábbi tippjeinket, könnyen elkerülheted, hogy az első randin olyasmit csinálj, amivel végleg elüldözöd a partnered.

Egy nő és egy férfi első randin ül egy asztalnál
Bizonyos viselkedésmintákkal már az első randin elüldözhetjük a kiszemeltünket. 
Fotó: Nicoleta Ionescu /  Shutterstock 

Ezeket sose tedd az első randin

Ezúttal a férfiak szemszögéből néztük meg, hogy melyek azok a dolgok, amelyek miatt azonnal kiábrándulnak egy nőből egy első randin. Eddig talán tudatában sem voltál annak, hogy amit csinálsz, az a férfiak számára ijesztő, idegesítő, vagy egyszerűen csak nem vonzó. Íme 3+1 tipp, hogy mit NE tegyenek a nők az első randin!

1. Ne az előző párkapcsolatodról kezdj el beszélni

Az ex kibeszélése az a hiba, amelyet a legtöbb nő azonnal elkövet egy randevún. Természetesen fontos megismerni a randipartnerünk múltját, de az első találkozón inkább egymás személyiségéről célszerű minél többet megtudni. Ha egy férfi azt látja, hogy már a randi elejétől fogva az exedről beszélsz, akkor valószínűleg úgy gondolja, hogy nem rá figyelsz, és egy részed még mindig nem engedte el a múltat. 

2. Ne posztold a közösségi médiában az első randit

A férfiak nagy része nem szívesen teregeti ki a mindennapjait a különböző közösségi média oldalakon. Ha egy nő az első randit azzal kezdi, hogy posztol egy közös képet a még ismeretlen férfival, akkor az intő jel lehet, ugyanis a fiúk kevésbé kedvelik a social media oldalak világát. Ennél fogva nem biztos, hogy a randipartnered szeretné megosztani az ismerőseivel a magánjellegű programjait.

3. Kerüld az intim együttléteid számát

Kutatások szerint a nők legalább annyira szeretik az intim együttléteket, mint a férfiak. Feltehetőleg egy ismerkedésbe mindkét fél komoly tapasztalatokkal vág bele, ugyanakkor egy férfi számára kifejezetten taszító lehet az első randin, ha a nő az intim életéről kezd regélni. A komoly kapcsolatra vágyó férfiak erre többnyire nem kíváncsiak, a szemléletes részletekre pedig különösképp nem. 

+1 Ajánld fel a fizetést

A férfiak vélhetően úgyis fel fogják ajánlani, hogy fizetik a randi teljes költségét, azonban sokkal imponálóbb számukra, ha ezt úgy tehetik meg, hogy azért nőként te is felajánlod, hogy beszállsz az este költségeibe. 

Íme további 15 tipp, hogy mit ne tegyél az első randin:

