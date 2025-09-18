Ezt a hibát minden nő elköveti az első randin: 3+1 dolog, amit a férfiak szerint sose csinálj

A legtöbb hölgy szeretne magának párt találni, ám ahhoz általában randevúk sora vezet. Ezeknek a találkáknak részben az adja az izgalmát, hogy sosem tudhatjuk, jól vagy rosszul fognak-e elsülni. Ha odafigyelsz és megfogadod az alábbi tippjeinket, könnyen elkerülheted, hogy az első randin olyasmit csinálj, amivel végleg elüldözöd a partnered.

Bizonyos viselkedésmintákkal már az első randin elüldözhetjük a kiszemeltünket.

Fotó: Nicoleta Ionescu / Shutterstock

Ezeket sose tedd az első randin

Ezúttal a férfiak szemszögéből néztük meg, hogy melyek azok a dolgok, amelyek miatt azonnal kiábrándulnak egy nőből egy első randin. Eddig talán tudatában sem voltál annak, hogy amit csinálsz, az a férfiak számára ijesztő, idegesítő, vagy egyszerűen csak nem vonzó. Íme 3+1 tipp, hogy mit NE tegyenek a nők az első randin!

1. Ne az előző párkapcsolatodról kezdj el beszélni

Az ex kibeszélése az a hiba, amelyet a legtöbb nő azonnal elkövet egy randevún. Természetesen fontos megismerni a randipartnerünk múltját, de az első találkozón inkább egymás személyiségéről célszerű minél többet megtudni. Ha egy férfi azt látja, hogy már a randi elejétől fogva az exedről beszélsz, akkor valószínűleg úgy gondolja, hogy nem rá figyelsz, és egy részed még mindig nem engedte el a múltat.

2. Ne posztold a közösségi médiában az első randit

A férfiak nagy része nem szívesen teregeti ki a mindennapjait a különböző közösségi média oldalakon. Ha egy nő az első randit azzal kezdi, hogy posztol egy közös képet a még ismeretlen férfival, akkor az intő jel lehet, ugyanis a fiúk kevésbé kedvelik a social media oldalak világát. Ennél fogva nem biztos, hogy a randipartnered szeretné megosztani az ismerőseivel a magánjellegű programjait.

3. Kerüld az intim együttléteid számát

Kutatások szerint a nők legalább annyira szeretik az intim együttléteket, mint a férfiak. Feltehetőleg egy ismerkedésbe mindkét fél komoly tapasztalatokkal vág bele, ugyanakkor egy férfi számára kifejezetten taszító lehet az első randin, ha a nő az intim életéről kezd regélni. A komoly kapcsolatra vágyó férfiak erre többnyire nem kíváncsiak, a szemléletes részletekre pedig különösképp nem.