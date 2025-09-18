Ezt a hibát minden nő elköveti az első randin: 3+1 dolog, amit a férfiak szerint sose csinálj

A legtöbb hölgy szeretne magának párt találni, ám ahhoz általában randevúk sora vezet. Ezeknek a találkáknak részben az adja az izgalmát, hogy sosem tudhatjuk, jól vagy rosszul fognak-e elsülni. Ha odafigyelsz és megfogadod az alábbi tippjeinket, könnyen elkerülheted, hogy az első randin olyasmit csinálj, amivel végleg elüldözöd a partnered.
Ezúttal a férfiak szemszögéből néztük meg, hogy melyek azok a dolgok, amelyek miatt azonnal kiábrándulnak egy nőből egy első randin. Eddig talán tudatában sem voltál annak, hogy amit csinálsz, az a férfiak számára ijesztő, idegesítő, vagy egyszerűen csak nem vonzó. Íme 3+1 tipp, hogy mit NE tegyenek a nők az első randin!
Az ex kibeszélése az a hiba, amelyet a legtöbb nő azonnal elkövet egy randevún. Természetesen fontos megismerni a randipartnerünk múltját, de az első találkozón inkább egymás személyiségéről célszerű minél többet megtudni. Ha egy férfi azt látja, hogy már a randi elejétől fogva az exedről beszélsz, akkor valószínűleg úgy gondolja, hogy nem rá figyelsz, és egy részed még mindig nem engedte el a múltat.
A férfiak nagy része nem szívesen teregeti ki a mindennapjait a különböző közösségi média oldalakon. Ha egy nő az első randit azzal kezdi, hogy posztol egy közös képet a még ismeretlen férfival, akkor az intő jel lehet, ugyanis a fiúk kevésbé kedvelik a social media oldalak világát. Ennél fogva nem biztos, hogy a randipartnered szeretné megosztani az ismerőseivel a magánjellegű programjait.
Kutatások szerint a nők legalább annyira szeretik az intim együttléteket, mint a férfiak. Feltehetőleg egy ismerkedésbe mindkét fél komoly tapasztalatokkal vág bele, ugyanakkor egy férfi számára kifejezetten taszító lehet az első randin, ha a nő az intim életéről kezd regélni. A komoly kapcsolatra vágyó férfiak erre többnyire nem kíváncsiak, a szemléletes részletekre pedig különösképp nem.
A férfiak vélhetően úgyis fel fogják ajánlani, hogy fizetik a randi teljes költségét, azonban sokkal imponálóbb számukra, ha ezt úgy tehetik meg, hogy azért nőként te is felajánlod, hogy beszállsz az este költségeibe.
Íme további 15 tipp, hogy mit ne tegyél az első randin:
