Így legyél okosabb az online társkeresés során – 5 tipp, hogy elsőre megtaláld az igazit

Az online társkeresést lehet izgalmas kalandként is felfogni, ám könnyen érhet sok csalódás is. Mutatjuk, hogyan növelheted az esélyed a valódi társ megtalálására, már az első üzenetváltásoktól kezdve.

Mutatjuk, hogyan kerüld el a virtuális tér aknáit, avagy hogyan legyél sikeres az online társkeresés világában!

Fotó: Ground Picture / Shutterstock

5 tipp az online társkereséshez, hogy gyorsabban megtaláld az igazit

Az online társkeresés mára a párkeresés egyik legnépszerűbb formájává vált. Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy olyan könnyű lenne, sőt! A digitális korszak egyik meghatározó jellemzője az online és offline ismerkedés összefonódása. A rengeteg profil, a végtelen görgetés és az olykor csalódást keltő első randik könnyen kedvét szeghetik az embernek. Pedig néhány tudatos lépéssel jelentősen növelheted az esélyed arra, hogy már a keresgélés elején rátalálj arra, akivel valóban működhet a kémia.

1. Tudd, mit keresel, és merd kimondani

Sokan csak úgy „belecsöppennek” a társkereső világba, és sodródnak az ismerkedések között. Pedig fontos, hogy tisztában legyél azzal, mit szeretnél: komoly kapcsolatot, laza ismerkedést, vagy épp új barátokat. Ha ezt már a profilodban és az első beszélgetésekben is egyértelművé teszed, elkerülheted a felesleges félreértéseket.

2. Ne kamuzz – valós képet adj magadról

A túlzottan retusált fotók vagy az évekkel ezelőtti nyaraláson készült képek csalódást okozhatnak. Mutasd meg a valódi éned, és akkor az első randi előtt sem kell annyit pánikolnod, hogy felismer-e majd. A hitelesség nemcsak vonzó, hanem a bizalom alapját is jelenti.

3. Ne félj szelektálni

Nem kell mindenkivel beszélgetést kezdeményezni, aki rád ír. Figyeld meg, hogyan kommunikálnak a jelöltek, milyen értékeket képviselnek, és hogy passzolnak-e az elképzeléseidhez. Az online térben is igaz, hogy a minőség fontosabb, mint a mennyiség.

4. Légy tudatos a beszélgetésekben

Az első üzenetváltások során bátran tegyél fel nyitott kérdéseket, és figyeld, mennyire viszonozza a másik az érdeklődésed. Ha valaki hetekig nem talál időt a találkozóra, vagy folyton eltűnik, valószínűleg nem vesz túl komolyan téged.

5. Vigyázz magadra – online és offline is