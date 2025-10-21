„Felfedeztem egy zseniális szexuális titkot, és életem legjobb éjszakáját éltem át – nem csoda, hogy egyre több nő próbálja ki…”

A szexi bombázó feleannyi idős férfiakkal ismerkedik. Számára ebben rejlik a boldogság kulcsa.

Fotó: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock

Az ausztrál randirovatos újságíró elmondta, régebben előnyben részesítette az idősebb férfiakat, azonban egy idő után rá kellett jönnie, nem ebben találja meg a boldogságot.

Jana Hocking a Daily Mailben megosztott információk szerint rábukkant a szexuális titokra, amit nem csoda, hogy egyre több nő próbál ki.

Feleannyi idős férfiakkal kezdett el randizni.

A szexi Jana azt is hozzátette, rengeteg rossz randi áll mögötte, amely hozzásegítette döntéséhez. Számos panaszkodó férfival volt gondja és úgy érzékeli, ez az idősebb korosztályra jellemző inkább.

Hogy valami újat próbáljon ki, igent mondott egy "nepo-baby"-nek, egy híres pezsgőgyártó család sarjának. A "nepo-baby" kifejezés olyan személyre utal, aki híres vagy befolyásos szülők által jut előnyhöz.

A bombázó azt is hozzátette, mennyire jó érzés nem azt hallgatni, hogy hátfájdalmakról panaszkodnak neki.