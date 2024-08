Leleplezték Meghan Markle sötét titkát, így készíti ki az embereket

Meghan Markle egy„nárcisztikus és szociopata” személy – árulta el egy korábban a királyi családnál dolgozó bennfentes. Valentine Low tudósító már korábban is kifejtette, hogy jócskán akadnak problémák Meghannal, most pedig újabb részleteket is megtudott.

Fotó: i-Images / eyevine

Mint kiderült, amíg Meghan és Harry az Egyesült Királyságban éltek, félelmet keltettek a dolgozókban. Egyszerűen nem lehetett megfelelni neki, ezért beosztottjaik titokban a "Sussex Túlélő Klub" csapataként hivatkoztak magukra - írja a boredpanda.com.

Samantha Cohen 2001-ben kezdett a Buckingham-palota sajtóirodájában dolgozni, majd Meghan személyi asszisztense lett. Mint elmondta, olyan dolgokat kért tőle a hercegné, amelyek nem tartoztak a munkakörébe, ahogy az is rendszeres volt, hogy ordibált vele valamiért. Olyan nagy volt a fluktuáció az alkalmazottak körében, hogy sokáig esély sem volt rá, hogy valaki más töltse be a pozíciót helyette. A helyzet odáig fajult, hogy 2022-ben a Buckingham-palota független vizsgálatot rendelt el, miután Meghant a személyzet zaklatásával vádolták, ám a kényes ügy eredményeit sosem hozták nyilvánosságra. Akárhogy is, vélhetően sok alkalmazott megkönnyebbült, amikor a házaspár bejelentette, hogy Kaliforniába költözik.

A házaspár kapcsolata a mai napig rossz a királyi család Angliában élő tagjaival. Miután mindenkit besároztak, Harry azért folytat jogi vitát, hogy a családja védelem alatt álljon, amikor az Egyesült Királyságban tartózkodnak, III. Károly királyt azonban frusztrálja, hogy a fia nem képes megérteni, itt az ideje leállni!