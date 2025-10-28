„Lefeküdtem egy házas kollégámmal, miután hónapokig üldözött, de most ignorál – teljesen össze vagyok törve, nem tudom, mit tegyek”

Tanácskérő levelében kifejti, hogy egy nős kollégája hónapokig üldözte az udvarlásával és flörtölésével, ami végül egy hihetetlen éjszakai szeretkezéshez vezetett. Azóta azonban ignorálja a férfi, ami teljesen összetörte őt.

Szeretői státusz? Önbecsülés és határozottság kell ahhoz, hogy kilépj a titkos viszonyból.

26 éves vagyok, a kollégám pedig 31. Mielőtt ez az egész megtörtént volna, nagyszerűen kijöttünk egymással. Rengeteget nevettünk, és a köztünk lévő kémia egész munkanap alatt feldobott. Annak ellenére, hogy tudtam, nős, nem tudtam megakadályozni, hogy érzéseket fejlesszek ki iránta. A szakmai kapcsolatunk egy új szintre lépett, amikor egy fontos határidővel kellett megküzdenünk együtt.

A nő szerint ekkor pizzát rendeltek, és éjfélig bent maradtak az irodában, amikor pedig végre elküldték a fájlt mindketten kimerültek voltak. A férfi ragaszkodott hozzá, hogy hazavigye, és amikor megérkeztek a nő lakásához felajánlott neki egy pohár vizet, illetve egy kis pihenőt, hogy kicsit levezesse a stresszt.

Jókat nevettek azon, milyen kimerültnek néznek ki egy ilyen hosszú munkanap után, mire a férfi hirtelen megcsókolta.

Anélkül, hogy bármit is mondtunk volna, átmentünk a kanapéra és lefeküdtünk egymással. Pontosan olyan volt, mint amilyennek elképzeltem – valóban varázslatos. Utána adott egy gyors, szenvedélyes csókot, majd azt mondta, sietnie kell haza. Másnap reggel késve érkezett az irodába, és anélkül ment el az asztalom mellett, hogy rám nézett volna. Teljesen összetörtem

– mesélte a 26 éves nő.

Állítása szerint ez már két hete történt, kollégája pedig azóta is kerüli – csak e-mailben vagy rövid, munkával kapcsolatos megjegyzésekkel kommunikál vele.

Túlságosan félek szóba hozni a történteket, attól tartva, hogy elutasítja vagy úgy tesz, mintha meg sem történt volna. Ez a csend borzalmas

– zárta tanácskérő levelét.

A The Sun tanácsadója, Deidre elmondta, hogy bár biztos benne, hogy az adott pillanatban csodálatosnak tűnt a dolog, a férfi viselkedése – a kerülés és a csend – egyértelműen azt mutatja, hogy nem keres semmi tartósat.

Egy érzelmileg érett férfi elismerte volna, ami történt, és legalább bocsánatot kért volna. A viselkedése azt jelzi, hogy nemcsak elérhetetlen, de éretlen is. Sokkal jobban jársz, ha távolságot tartasz, hogy megóvd a saját érzéseidet. Irányítsd az energiáidat arra, hogy máshol találj valódi kapcsolatot – olyasvalakivel, aki szabadon szerethet téged

– fogalmazott a szakértő.