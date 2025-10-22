Igazi hős: Szabadnapos alezredes mentette meg a Bükkben eltévedt túrázókat

Hős alezredes segített eltévedt túrázóknak. Az alezredes az éjszakai műszakját pihente volna ki, amikor a Heves Vármegyei Rendőrkapitányságról egyik kollégája kereste őt szombat este egy komoly üggyel. Egy másodpercig sem tétovázott, egyenesen a bajbajutottak segítségére sietett.

Szabadnapját töltötte volna az alezredes, amikor segítséget kértek tőle a kiváló helyismerete miatt

Fotó: Gé / MW (Illusztráció)

Alezredes sietett az eltévedt túrázók segítségére

A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság rendőr alezredese, Mirkóczki János éppen éjszakás szolgálatát követő, jól megérdemelt pihenését töltötte, amikor a szolgálatban lévő egyik váltótársa hívta szombat este. Amint megtudta, mi a helyzet, azonnal kocsiba pattant, hogy a bajba jutottak segítségére siessen - olvasható a Heol.hu cikkében.

A főkapitányság Tevékenység-irányítási Központ főtisztje szabadidejében sűrűn fut, túrázik a Bükkben, látogatja a fennsík vendégházait, így szó szerint csukott szemmel is el tud tájékozódni a környéken. Nagyon jól tudják ezt ügyeletvezető kollégái is, így amikor október 18-án 17.57-kor egy fiatal férfi telefonált a segélyhívóhoz, azzal hogy barátnőjével eltévedtek a Bükk-fennsíkon, egyből Jánostól kértek helyismereti támogatást. Ő viszont nem elégedett meg a szóbeli segítséggel. Az otthona melegét hátrahagyva, félredobva a tv távirányítóját közölte a szolgálatos kollégájával: Máris indulok értük, tudom, hol vannak!

- áll a Heves vármegyei rendőrség Facebook bejegyzésében.

Az alezredes a saját terepjárójával indult útnak, és a Nagymezői őrháznál meg is találta a bajba került két kerékpáros turistát. A budapesti fiatalok elmondása szerint szilvásváradi szállásukról indultak túrázni, egészen Bánkútig feltekertek, és úgy gondolták, hogy onnan már könnyedén, gurulva visszajuthatnak a kiindulópontra. A valóságban azonban másképp alakult, és közben rájuk sötétedett.

Mirkóczki János a kerékpárokat és az átfagyott fiatalokat visszaszállította Szilvásváradra, ahol a „kaland” végén már mosolyogva mondtak köszönetet a segítségért.

Nem ez volt az első önzetlen tette ügyeletvezető kollégánknak, hiszen több évtizede járja a Bükköt, és évente 2-3 alkalommal segít a bajbajutottakon szabadidejében is. Segített már sérült túrázó mentésében és a Bükk-fennsík szálláshelyeiről elindult, de oda vissza nem találó vendégeknek is

- áll a bejegyzés végén.