Mutatjuk, mikor találkozhatsz a lelki társaddal a születési dátumod alapján

Az alábbiakban megtudhatod, milyen lelki állapotban vagy életszakaszban valószínű, hogy a sors elhozza a számodra rendelt társat, a születési dátumod alapján.

Akik 1-jén, 10-én, 19-én vagy 28-án születtek – Amikor megengeded, hogy más is részt vegyen az irányításban

Az univerzum ezeknek a születési dátumoknak akkor engedi, hogy sorsszerű találkozások történjenek, amikor elengedik a hamis biztonságérzetet, amit az ad, hogy görcsösen próbálnak mindent kontrollálni. A Nap – az akarat és életerő kozmikus világítója – uralja őket, így veleszületett vezetők. Azonban meg kell tanulniuk, hogy nem kell mindent egyedül vinniük a hátukon, és igenis engedniük kell másokat is segíteni vagy támogatni. Amikor a kompromisszum nem vereségnek, hanem erőnek tűnik, akkor megjelenik az igazi partnerség.

Akik 2-án, 11-én, 20-án vagy 29-én születtek – Amikor elhiszed, hogy megérdemled azt a szeretetet, amit adsz

Ezek a dátumok az egyenrangú kapcsolatra születtek, ám gyakran karmikus leckéjük, hogy megtanulják: nem kell túlzottan adniuk ahhoz, hogy szeretetre méltónak érezzék magukat. Számukra létfontosságú a mély érzelmi kötődés. A Hold – az érzelmi gondoskodás égi uralkodója – irányítja őket, így természetes odaadással fordulnak mások felé. Amikor azonban megtanulják az egyenlő adok-kapok fontosságát, és nem „megmentőként” keresik a szerelmet, akkor megérkezik az, aki valóban hozzájuk való.

Akik 3-án, 12-én, 21-én vagy 30-án születtek – Amikor a szívedből szólsz, nem a szerepedből

Az általad vágyott szerelem az őszinte önkifejezésen keresztül érkezik el hozzád. A Jupiter – a bővülés, filozófia és bölcsesség bolygója – uralja ezt a csoportot, így tele vagy humorral, szellemiséggel és éleselméjűséggel. Azonban akkor kezdesz igazán mély és tartalmas kapcsolatokat vonzani, amikor lemered tenni a társadalmi álarcot, és megosztod valódi érzéseidet, gondolataidat, sebezhetőségedet is. A szerelemnek otthonosnak kell érződnie – nem olyannak, ahol elő kell adnod magad.

Akik 4-én, 13-án, 22-én vagy 31-én születtek – Amikor rájössz, hogy a szerelem lehet egyszerű is

Ezek a születési dátumok azt a tanulnivalót hordozzák, hogy a szeretetet nem logikával vagy erőfeszítéssel kell „kiérdemelni”. Gyakran úgy érzik, hogy csak akkor kaphatnak szeretetet, ha keményen dolgoznak érte – vagy hogy a partnerüknek is „meg kell küzdenie” az ő elismerésükért. Pedig nem kell harcolni a lelki társért. Amikor készen állnak arra, hogy elengedjék a tökéletesség illúziójából fakadó kontrollt, és megnyílnak a bizalom, a stabilitás és az isteni időzítés előtt, akkor az igaz szerelem könnyebben és természetesebben talál rájuk.