Merevedési zavarral küzdesz 60 felett? Így tartsd fenn a vágyat nyugdíjaskorban is

Teljesen természetes, hogy 60 felett már máshogy működik a testünk, és gyakrabban felléphet korábban nem tapasztalt merevedési zavar, ami szorongáshoz vezethet. Az élettani változások mellett a szerelmeskedést nagyban befolyásolja, hogyan kezeljük a fejünkben kialakuló aggályokat. Ha kíváncsi vagy, hogyan juthatsz át legkönnyebben ezeken a nehézségeken, jó helyen jársz.

Merevedési zavar 60 felett – Így tartsd fenn a vágyat nyugdíjaskorban is

Fotó: Inside Creative House / Shutterstock

Merevedési zavar 60 felett – ne legyen tabu!

Milyen biológiai folyamatok zajlanak a háttérben?

Ahogy az idő múlik, a testünkben lezajló hormonális változások egyértelműen éreztetik a hatásukat. A tesztoszteronszint csökkenése nemcsak a vágyat csökkentheti, hanem azt is befolyásolhatja, milyen könnyen vagyunk képesek elérni vagy fenntartani az erekciót. Nem ritka, hogy a vérkeringés is lassul, ami még inkább megnehezíti a dolgot, ezért merevedési zavar léphet fel. Erről az állapotról sokszor nehezen nyílnak meg a férfiak, ám ha esetedben is fennáll, érdemes nyíltan beszélned róla, akár a pároddal, akár orvossal. A félelem és a stressz csak ront a helyzeten, míg a megértés és a támogatás segít újra élvezni az együttléteket.

Együttlét 60 felett – nem csak a testiségről szól

Sokan azt hiszik, hogy az együttlét egyenlő a hálószobai akrobatikával, pedig annál sokkal többről szól. Az érintések, a közös nevetés, az összebújás mind része az intimitásnak, ami nem múlik el az életkorral. Ha a merevedési zavarok miatt kevésbé aktív a nemi élet, az még nem jelenti azt, hogy le kell mondani a közelségről és a szeretetről. Néha egy egyszerű simogatás vagy egy beszélgetés többet jelenthet, mint bármilyen „teljesítmény”. Ezt fontos megérteni mindkét félnek.

A 60 feletti párok életében is fontos a testi és lelki kapcsolódás

Fotó: Prostock-studio / Shutterstock

Életmódváltás, ami tényleg segít

Ha szeretnél jobb formába kerülni és természetes módon növelni a szexuális potenciád, nem árt változtatnod néhány életmódbeli tényezőn. A rendszeres mozgás, akár egy laza séta vagy a kertben végzett munka is sokat számít, ugyanis a vérkeringés javul, az energiaszint emelkedik, és az önbizalom is növekszik.

Az étrend is fontos, hiszen a nehéz, zsíros ételek lelassítják a szervezetet. Egy kis odafigyelés csodákat művelhet a testeddel és így a szexuális teljesítményeddel, akárcsak a hatékony stresszlevezetés. Ehhez tökéletes lehet bármilyen relaxációs vagy légzőgyakorlat.