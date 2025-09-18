Vannak, akik tényleg erre gerjednek – 5 hálószobai szokás, ami egyenesen sokkolni fog

A hálószobai szokások valójában sokkal többek, mint intim vágyak, hiszen ezek az olykor eléggé meglepő preferenciák nagy hatást gyakorolhatnak arra, hogy az emberek hogyan létesítenek kapcsolatot partnerükkel.

Van, aki tényleg erre gerjed. Íme a legdurvább hálószobai szokások!

Fotó: Eric O'Connell / GettyImages

Mit értünk hálószobai szokás alatt?

Mielőtt sokkolnánk a kedves olvasót, röviden szeretnénk kitérni arra, hogy mit is jelent pontosan ez a kifejezés.

A hálószobai szokás az élvezet egy olyan módja, ami az intim együttlét részét képezi, hogy valaki eljusson a csúcsra. Természetesen előfordulhat, hogy a partnerek ugyanazért a dologért rajonganak, ami megkönnyíti a helyzetet. Az intim vágy viszont nagyon sajátos, míg valaki számára egy hálószobai szokás különösnek vagy éppen undorítónak tűnhet, másokból éppen az ellenkezőjét váltja ki. Nézzük tehát azokat, amik még az erős idegekkel rendelkező olvasóinkban is mély nyomot hagyhatnak.

Sokkoló hálószobai szokások, amiktől valószínűleg még a hajad is égnek áll

Rengetegféle hálószobai szokás létezik, ezért mi összegyűjtöttük azokat, amik a legritkábbak és legfurcsábbak közé tartoznak. Íme a top 5-ös lista!

Szellentés egy tortára

Valószínűleg már hallottál arról, hogy bizonyos emberek a szellentésre gerjednek. De mi van, ha azt mondjuk, hogy valakinek még nagyobb vágya az, hogy a másik egy tortára ülve tegye meg ugyanezt?

Lufirajongók

A lufiról feltehetően a születésnapok és az ünnepségek jutnak eszedbe, azonban vannak, akiknek az intim együttlét. Egyesek ugyanis imádják, ha a szobájuk tele van felfújt lufikkal a szeretkezés alatt. Nem vicc, tényleg van, akit ez beindít.

Az egyik legsokkolóbb hálószobai szokás szerint a partnernek egy tortára ülve kell szellentenie.

Fotó: zoomic / GettyImages

Orgazmus szabályozása

Ez esetben az egyik partner a domináns fél, míg másikuk az alárendelt. A szerepeknek megfelelően az utóbbinak az együttlét során erőt kell vennie magán és átesnie a holtponton, hogy elkerülje az orgazmus, mivel ez hatalmas izgalmat kelt társában.

Pelenkás felnőtt

Ezt a hálószobai szokást autonepiofíliának is nevezik, melynek során az intim együttlétben résztvevő egyik partnernek úgy kell viselkednie, mint egy csecsemő, aki még pelenkát is húz. Eközben a másik fél gondoskodik róla és “anyáskodik” felette.

Együttlét egy szellememmel

Számos szerepjáték létezik, de erről lehet, hogy még te sem hallottál. Eszerint ugyanis a partnernek szellem jelmezt kell öltenie és úgy viselkednie, mint egy kísértet. A legtöbb esetben a nő öltözik be, akinek az a célja, hogy partnerével álmában szeretkezzen.