A felnőttfilmfüggőség 8 jele – Így ismerd fel, ha a párodnak problémája van

Akárcsak a drog- és alkoholbetegek esetében, a felnőttfilmfüggők élete is az addikciójuk körül forog. Talán elsőre nem tűnik súlyosnak, de ez a fajta függőség is komoly személyiségtorzulásokhoz vezethet, és szélsőséges esetben a beteg teljesen elszigetelődhet, ami kihathat a munkájára és magánéletére is.

A felnőttfilm függőség 8 jele – Így ismerd fel, ha a párodnak problémája van Fotó: Melnikov Dmitriy / Shutterstock

A felnőttfilmfüggőség 8 jele – ha ezeket tapasztalod, a párodnak komoly problémája lehet

Egyre kevésbé szeret társaságba járni

A korábban partikba, családi ebédekre járó párod már inkább otthon akar maradni, nem kívánkozik emberek közé. Egyre kevesebb a közös program, ami árthat a párkapcsolatodnak.

Titkolózik

A párod mindenhova viszi magával a telefonját, még a mosdóba is. Szokatlanul hosszú időre bezárkózik, akár a keresési előzményeit is törli. Miért? A felnőttfilmfüggők szégyenérzete erős lehet, hiszen az életük jelentős részét kiteszi a szenvedélybetegségük, amelynek nem tudnak ellenállni. A lebukástól való félelem frusztrálóan hat rájuk, ezért hangulatingadozás is előfordulhat, amit újabb film megnézésével tudnak csak helyreállítani. Azonban ez egy ördögi kör, és az egész kezdődik előröl. Ha a párod még éjszakai is fent van, a gép előtt ül, vagy a telefonját bámulja, akkor joggal aggódhatsz.

Kihűlt az ágy

A partnered és közted lévő intim testi kapcsolat kezd megszűnni. Ennek oka, hogy már inkább a felnőttfilmek kötik le, amik sokkal intenzívebb élményt nyújtanak számára. Az „egyszerű” együttlétek már nem elégítik ki a fantáziáját. Könnyen lehetnek merevedési problémái is.

A felnőttfilmfüggőség kezelése lehet pszichoterápia, párkapcsolati tanácsadás, gyógyszeres kezelés, is Fotó: Ground Picture / Shutterstock

Egyre durvább az ágyban

A függéség egy másik tünete lehet, hogy egyre több stimulációra van szüksége ahhoz, hogy izgalomba jöjjön. Ilyenkor a korábbitól eltérően egyre durvább lehet az ágyban, ahogy azt a felnőttfilmekből megszokhatta.

Az együttlét egyre megtervezettebb

Egy másik esetben, pont, hogy az együttlétek görcsös megtervezésében csúcsosodik ki a probléma. A párod esze csak az együttléteken forog, minden más háttérbe szorul.

Édeshármast szervez

A felnőttfilmfüggőkre jellemző, hogy az internetes chatszobákban keresnek újabb és újabb izgalmakat. Egy harmadik fél bevonása az intim életetekbe a temérdek felnőttfilm elfogyasztása után egy olyan stimuláló pontnak tűnhet számára, ami már kellően kielégítheti a fantáziáját.