Egész életedben rosszul mostál hajat: nem hiszed el, hol hibáztál!

Azt hihetnénk, egy olyan egyszerű művelettel, mint mondjuk a hajmosás nem igazán lehet mellényúlni – a szakértők szerint sokan mégis ezt teszik. Eleve kérdés, milyen sűrűn is kell hajat mosni, sőt, egyesek szerint valójában az sem mindegy, mivel mosunk hajat – a tészta főzővize például kiváló a sima folyóvíz helyett! A Life.hu oldala most azonban egy olyan TikTok-videóról számolt be, mely alapjaiban változtathatja meg a hajmosási szokásainkat. Jonathon Van Ness mesterfodrász szerint ugyanis ha a kondicionálót az ujjainkkal visszük fel a hajunkra – ahogy azt szinte mindenki teszi –, akkor az nem tud mindenhová eljutni, ezért érdemes hajkefét használni. Hajmosás után nyomjuk egy kevés kondicionálót a tenyerünkbe, oszlassuk el a hajvégeken, majd egy hajkefe segítségével terítsük szét!

A hajápolás-guru egyébként arról is beszél a felvételen, hogy természetesen a megfelelő sampon kiválasztása is fontos: használjunk olyan sampont, ami a hajtípusunknak és a céljainknak megfelelő. Kiemeli: a sampont valójában a fejbőrre kell felvinni – oda azonban igen alaposan, körültekintően, odafigyelve a tarkótájékra is! A hajvégeket nem szükséges külön besamponozni, oda jut annyi a hajmosás során, amennyi szükséges. Ezután jöhet a kondicionáló, amit viszont a hatövektől a hajvégekig mindenhová kell alkalmazni méghozzá hajkefe vagy fésű segítségével eloszlatva. Ha ezt a lépést nem megfelelően alkalmazzuk, akkor egyszerűen elpazaroljuk a kondicionálót, ami nem tudja megfelelően kifejteni a hatását a haj teljes felületén.