2026 legszebb sminktrendjei 50 felett: olvaszd fel a jeget ezekkel a kifinomult termékekkel

A sminktrendek 2026-ra kicsit megváltoztak, a fókusz a túlzó, erőtejes színekről átkerült a kifinomult, nőies árnyalatokra. Idén végre érzelmeink és hangulatunk szerint alakíthatjuk a megjelenésünket. A legújabb sminktrendek egyszerre merítenek ihletet a tél ragyogásából, a természetben fellelhető mély árnyalatokból és az évszakra jellemző tónusokból. Legyen szó igéző tekintetről, hangsúlyos ajkakról vagy természetesen ragyogó bőrről, az új irányzatok minden stílusnak és korosztálynak kínálnak izgalmas megoldásokat. Az alábbiakban a Fanny magazin elhozta a 2026-os év legmeghatározóbb sminktrendjeit, és azt is bemutatja, hogyan építhetjük be őket a rohanós mindennapokba.

Sminktrendek 2026-ban: a hangsúlyos színek után természetesebb vizekre evezett a szépségápolás világa.

Fotó: Pixel-Shot / Shutterstock

Jeges hatású „cold girl blush” a friss, romantikus megjelenésért.

Igézően elegáns ajkak a természet jegyében.

Föld színek, meleg tónusok, amelyek minden bőrtónushoz jól illenek.

Modern és nőies sminktrendek 2026-ban: ezt neked is érdemes lesz beszerezni

Dércsípte szépség

Az úgynevezett cold girl blush trend nagyon népszerű a téli időszakban, hiszen olyan hatást ad, mintha egy hosszú sétát tettünk volna a szabadban, amitől bájosan kipirosodott volna az arcunk. Romantikus, havas megjelenést ad.

1. lépés: használjunk színezett hidratálót vagy BB krémet, ami könnyed és friss összképet ad.

2. lépés: a smink lényege az élénk rózsaszín pirosító, amiből tegyünk az orcákra, az orrnyeregre és a halántékra is.

3. lépés: a másik főszereplő a highlighter, amihez a legjobb egy folyékony változat. Vigyünk fel belőle ez keveset az orrhegyre, a szemöldökcsontra és emeljük ki az arccsontot.

4. lépés: A megszokott fekete helyett barna szempillaspirált használjunk, hogy természetes legyen a megjelenés.

5. lépés: A szemhéjra egészen világos bézs vagy akár fehér festék kerüljön, ami csillogó is lehet, hogy fokozzuk a havas hatást.

6. lépés: az ajkakra elég egy ajakápoló, de választhatunk könnyed árnyalatú rúzst vagy szájfényt is.

Színezett BB krém, Balea

Színezett BB krém Balea, Ára: 1.199 Ft

Forrás: dm.hu

Pirosító, Bourjois

Pirosító, Ára: 4.399 Ft

Forrás: Bourjois

Folyékony highlighter essence, 1499 Ft

Folyékony highlighter, Ára: 1.499 Ft

Forrás: essence

Mono szemhéjpúder, s-she colour&style