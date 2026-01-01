SzilveszterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
2026 legszebb sminktrendjei 50 felett: olvaszd fel a jeget ezekkel a kifinomult termékekkel

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 01. 11:15
Te is unod már a téli hideget? Az alábbi cikkben megmutatjuk a szezon legmenőbb szépségápolási termékeit, amelyek izgalmasabbá teszik a szürke hétköznapokat. Ezek lesznek a legszebb, egyben a legnőiesebb sminktrendek 2026-ban, melyek az érett bőrön is csodásan mutatnak. Kövesd a Fanny magazin tanácsait!
A sminktrendek 2026-ra kicsit megváltoztak, a fókusz a túlzó, erőtejes színekről átkerült a kifinomult, nőies árnyalatokra. Idén végre érzelmeink és hangulatunk szerint alakíthatjuk a megjelenésünket. A legújabb sminktrendek egyszerre merítenek ihletet a tél ragyogásából, a természetben fellelhető mély árnyalatokból és az évszakra jellemző tónusokból. Legyen szó igéző tekintetről, hangsúlyos ajkakról vagy természetesen ragyogó bőrről, az új irányzatok minden stílusnak és korosztálynak kínálnak izgalmas megoldásokat. Az alábbiakban a Fanny magazin elhozta a 2026-os év legmeghatározóbb sminktrendjeit, és azt is bemutatja, hogyan építhetjük be őket a rohanós mindennapokba.

Sminktrendek 2026-ban: szépségápolási termékek egy asztalon.
Sminktrendek 2026-ban: a hangsúlyos színek után természetesebb vizekre evezett a szépségápolás világa.
Fotó: Pixel-Shot / Shutterstock
  • Jeges hatású „cold girl blush” a friss, romantikus megjelenésért.
  • Igézően elegáns ajkak a természet jegyében.
  • Föld színek, meleg tónusok, amelyek minden bőrtónushoz jól illenek.

Modern és nőies sminktrendek 2026-ban: ezt neked is érdemes lesz beszerezni

  • Dércsípte szépség

Az úgynevezett cold girl blush trend nagyon népszerű a téli időszakban, hiszen olyan hatást ad, mintha egy hosszú sétát tettünk volna a szabadban, amitől bájosan kipirosodott volna az arcunk. Romantikus, havas megjelenést ad.

1. lépés: használjunk színezett hidratálót vagy BB krémet, ami könnyed és friss összképet ad.
2. lépés: a smink lényege az élénk rózsaszín pirosító, amiből tegyünk az orcákra, az orrnyeregre és a halántékra is.
3. lépés: a másik főszereplő a highlighter, amihez a legjobb egy folyékony változat. Vigyünk fel belőle ez keveset az orrhegyre, a szemöldökcsontra és emeljük ki az arccsontot.
4. lépés: A megszokott fekete helyett barna szempillaspirált használjunk, hogy természetes legyen a megjelenés.
5. lépés: A szemhéjra egészen világos bézs vagy akár fehér festék kerüljön, ami csillogó is lehet, hogy fokozzuk a havas hatást.
6. lépés: az ajkakra elég egy ajakápoló, de választhatunk könnyed árnyalatú rúzst vagy szájfényt is.

Színezett BB krém, Balea

Sminktrendek 2026: színezett BB krém.
Színezett BB krém Balea, Ára: 1.199 Ft
Forrás: dm.hu

Pirosító, Bourjois

Sminktrendek 2026: pirosító.
Pirosító, Ára: 4.399 Ft
Forrás: Bourjois

Folyékony highlighter essence, 1499 Ft

Sminktrendek 2026: folyékony highlighter.
Folyékony highlighter, Ára: 1.499 Ft
Forrás: essence

Mono szemhéjpúder, s-she colour&style

Sminktrendek 2026: mono szemhéjpúder.
Mono szemhéjpúder s-she colour&style, Ára: 989 Ft
Forrás: dm.hu

Barna szempillaspirál, Catrice

Sminktrendek 2026: barna szempillaspirál.
Barna szempillaspirál, Ára: 1.599 Ft
Forrás: Catrice

Színváltós ajakfény, Max Factor

Sminktrendek 2026: színváltós ajakfény.
Színváltós ajakfény, Ára: 3.999 Ft
Forrás: Max Factor
  • Megbabonázó bogyósok

Most egy időre felejtsük el a vadító piros színeket, ugyanis ajakfestés terén a telt, burgundi árnyalatok az uralkodók, amelyek a bogyós gyümölcsöket idézik. Kellően igéző és elegáns lesz a végeredmény.

1. lépés: egységesítsük a bőrfelszínt egy hosszan tartó, ápoló alapozóval, ami a hidegben is kellően hidratál.
2. lépés: dúsító hatású spirál helyett olyat használjunk, ami inkább hosszabbítja és szétválasztja a pillákat.
3. lépés: a szemhéjra rózsaszínes, barnás árnyalatok kerüljenek, amelyek harmonizálnak majd a rúzs színével.
4. lépés: a szemöldököt is érdemes hangsúlyozni, hogy szép keretet adjon az arcnak.
5. lépés: a pirosító lehet sötét rózsaszínes, barnás tónusú.
6. lépés: először kontúrceruzával rajzoljuk meg az ajak ívét, majd jöhet egy mély, bogyós gyümölcsös árnyalatú rúzs.

Hosszantartó alapozó, Max Factor

Sminktrendek 2026: hosszantartó alapozó.
Hosszantartó alapozó, Ára: 4.999 Ft
Forrás: Max Factor

Kiemelő szempillaspirál, Avon

Sminktrendek 2026: kiemelő szempillaspirál.
Kiemelő szempillaspirál, Ára. 2.699 Ft
Forrás: avon.hu

Szemöldökszínező gél, s-he colour&style

Sminktrendek 2026: szemöldökszínező gél.
Szemöldökszínező gél s-he colour&style, Ára: 1.429 Ft
Forrás: dm.hu

Pirosító, Rimmel

Sminktrendek 2026: pirosító.
Pirosító, Ára: 2.749 Ft
Forrás: Rimmel

Ajakkontúr ceruza, Charlotte Tilbury

Ajakkontúr ceruza Charlotte Tilbury, 
Ára: 14.090 Ft
Forrás: douglas.hu

Ajakrúzs, Bobbi Brown

Sminktrendek 2026: ajakrúzs.
Ajakrúzs, Ára: 17.990 Ft
Forrás: Bobbi Brown
  • Melengető mokka

Ahogy egy hideg reggelen jól esik egy csésze forró kávé, úgy a mokkás árnyalatok is melengető hatást adnak az arcnak. Érdemes ezzel az irányzattal kísérletezni, hiszen a barnás tónusok mindenkinek jól állnak.

1. lépés: matt alapozót válasszunk, hogy a fényesebb árnyalatok jobban érvényesüljenek majd.
2. lépés: egy folyékony korrektor segítségével tüntessük el a szem alatti karikákat és az apróbb bőrhibákat.
3. lépés: dúsító spirállal tegyük drámaivá a pillákat, hogy a tekintetre tereljék a figyelmet.
4. lépés: a mély tónusú mokkás árnyalatokat kombináljuk bátran világosabb tónusokkal a szemhéjon.
5. lépés: az arccsontot emeljük ki bronzosítóval, és akár némi highlightert is bevethetünk.
6. lépés: az ajkakra elég egy színtelen ajakbalzsam vagy egy könnyed árnyalat.

Matt alapozó, M.A.C Cosmetics

Sminktrendek 2026: matt alapozó.
Matt alapozó, Ára: 17.000 Ft
Forrás: M.A.C Cosmetics

Szérum korrektor, Miss Sporty

Sminktrendek 2026: szérum korrektor.
Szérum korrektor, Ára. 2.099 Ft
Forrás: Miss Sporty

Dúsító szempillaspirál, Catrice

Sminktrendek 2026: dúsító szempillaspirál.
Dúsító szempillaspirál, Ára: 1.749 Ft
Forrás: Catrice

Szemhéjpúder, essence

Sminktrendek 2026: szemhéjpúder.
Szemhéjpúder, Ára. 999 Ft
Forrás: essence

Bronzosító púder, alverde NATURKOSMETIK

Sminktrendek 2026: bronzosító púder.
Bronzosító púder alverde NATURKOSMETIK, 1999 Ft
Forrás: dm.hu

Ajakbalzsam, Artdeco

Sminktrendek 2026: ajakbalzsam.
Ajakbalzsam, Ára: 8.090 Ft
Forrás: Artdeco

Mielőtt kipróbálnád a fent említett sminktermékeket, nézd meg az alábbi videót, melyben néhány hasznos arcjóga gyakorlatot sajátíthatsz el:

Ezek a szépségápolással kapcsolatos cikkek is érdekelhetnek:

 

