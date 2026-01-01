2026 legszebb sminktrendjei 50 felett: olvaszd fel a jeget ezekkel a kifinomult termékekkel

A sminktrendek 2026-ra kicsit megváltoztak, a fókusz a túlzó, erőtejes színekről átkerült a kifinomult, nőies árnyalatokra. Idén végre érzelmeink és hangulatunk szerint alakíthatjuk a megjelenésünket. A legújabb sminktrendek egyszerre merítenek ihletet a tél ragyogásából, a természetben fellelhető mély árnyalatokból és az évszakra jellemző tónusokból. Legyen szó igéző tekintetről, hangsúlyos ajkakról vagy természetesen ragyogó bőrről, az új irányzatok minden stílusnak és korosztálynak kínálnak izgalmas megoldásokat. Az alábbiakban a Fanny magazin elhozta a 2026-os év legmeghatározóbb sminktrendjeit, és azt is bemutatja, hogyan építhetjük be őket a rohanós mindennapokba.
Az úgynevezett cold girl blush trend nagyon népszerű a téli időszakban, hiszen olyan hatást ad, mintha egy hosszú sétát tettünk volna a szabadban, amitől bájosan kipirosodott volna az arcunk. Romantikus, havas megjelenést ad.
1. lépés: használjunk színezett hidratálót vagy BB krémet, ami könnyed és friss összképet ad.
2. lépés: a smink lényege az élénk rózsaszín pirosító, amiből tegyünk az orcákra, az orrnyeregre és a halántékra is.
3. lépés: a másik főszereplő a highlighter, amihez a legjobb egy folyékony változat. Vigyünk fel belőle ez keveset az orrhegyre, a szemöldökcsontra és emeljük ki az arccsontot.
4. lépés: A megszokott fekete helyett barna szempillaspirált használjunk, hogy természetes legyen a megjelenés.
5. lépés: A szemhéjra egészen világos bézs vagy akár fehér festék kerüljön, ami csillogó is lehet, hogy fokozzuk a havas hatást.
6. lépés: az ajkakra elég egy ajakápoló, de választhatunk könnyed árnyalatú rúzst vagy szájfényt is.
Színezett BB krém, Balea
Pirosító, Bourjois
Folyékony highlighter essence, 1499 Ft
Mono szemhéjpúder, s-she colour&style
Barna szempillaspirál, Catrice
Színváltós ajakfény, Max Factor
Most egy időre felejtsük el a vadító piros színeket, ugyanis ajakfestés terén a telt, burgundi árnyalatok az uralkodók, amelyek a bogyós gyümölcsöket idézik. Kellően igéző és elegáns lesz a végeredmény.
1. lépés: egységesítsük a bőrfelszínt egy hosszan tartó, ápoló alapozóval, ami a hidegben is kellően hidratál.
2. lépés: dúsító hatású spirál helyett olyat használjunk, ami inkább hosszabbítja és szétválasztja a pillákat.
3. lépés: a szemhéjra rózsaszínes, barnás árnyalatok kerüljenek, amelyek harmonizálnak majd a rúzs színével.
4. lépés: a szemöldököt is érdemes hangsúlyozni, hogy szép keretet adjon az arcnak.
5. lépés: a pirosító lehet sötét rózsaszínes, barnás tónusú.
6. lépés: először kontúrceruzával rajzoljuk meg az ajak ívét, majd jöhet egy mély, bogyós gyümölcsös árnyalatú rúzs.
Hosszantartó alapozó, Max Factor
Kiemelő szempillaspirál, Avon
Szemöldökszínező gél, s-he colour&style
Pirosító, Rimmel
Ajakkontúr ceruza, Charlotte Tilbury
Ajakrúzs, Bobbi Brown
Ahogy egy hideg reggelen jól esik egy csésze forró kávé, úgy a mokkás árnyalatok is melengető hatást adnak az arcnak. Érdemes ezzel az irányzattal kísérletezni, hiszen a barnás tónusok mindenkinek jól állnak.
1. lépés: matt alapozót válasszunk, hogy a fényesebb árnyalatok jobban érvényesüljenek majd.
2. lépés: egy folyékony korrektor segítségével tüntessük el a szem alatti karikákat és az apróbb bőrhibákat.
3. lépés: dúsító spirállal tegyük drámaivá a pillákat, hogy a tekintetre tereljék a figyelmet.
4. lépés: a mély tónusú mokkás árnyalatokat kombináljuk bátran világosabb tónusokkal a szemhéjon.
5. lépés: az arccsontot emeljük ki bronzosítóval, és akár némi highlightert is bevethetünk.
6. lépés: az ajkakra elég egy színtelen ajakbalzsam vagy egy könnyed árnyalat.
Matt alapozó, M.A.C Cosmetics
Szérum korrektor, Miss Sporty
Dúsító szempillaspirál, Catrice
Szemhéjpúder, essence
Bronzosító púder, alverde NATURKOSMETIK
Ajakbalzsam, Artdeco
