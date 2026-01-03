Mondj búcsút a sárga fürtöknek: így érheted el a tökéletes szőke árnyalatot otthoni hajfestéssel

A sokak által vágyott szőke tincsek elérése különösen alattomos műfaj. Talán elsőre egyszerűnek tűnik: egy doboz festék, egy kevés kézügyesség és egy csipetnyi türelem kell csak hozzá. De az igazán szép eredmény elérése érdekében ennél többre lesz szükséged. Ha nem szeretnél sárga hajkoronával mászkálni vagy tönkretenni a hajad egészségét, akkor ezeket a tippeket mindenképp tartsd be az otthoni hajfestés során!

Otthoni hajfestés: így érheted el a tökéletes szőke árnyalatot házilag.

Fotó: 123RF

Nem mindegy, milyen szőke színt választasz.

A bőrtónusod segít eldönteni, milyen árnyalatokban érdemes gondolkodnod.

Egy-két fontos tipp segíthet, hogy ne sárguljon be az otthon festett szőke hajad.

A tökéletes szőke frizura titka otthoni hajfestéssel

A szőke árnyalat kiválasztása

Méz, hamvas, bézs, vaj- vagy jégszőke – az otthoni hajfestésnél érdemes még óvatosabban bánni az ígéretes fantázianevekkel. A túl meleg tónusok könnyen narancsosba csúsznak, főleg ha az alap hajszíned sötétebb volt. A visszafogottabb, semleges vagy enyhén hűvös szőkék sokkal megbízhatóbb választások. Ha először vágsz bele az otthoni hajfestésbe, érdemes ezekkel kezdened – így kevesebb esélyt adsz a kellemetlen meglepetéseknek.

Mivel a szőke nem egy egységes színt takar – létezik hideg, meleg és semleges tónusok is –, egyáltalán nem mindegy, melyik mellett döntesz. Létezik azonban egy fodrásztrükk, amivel kiválaszthatod a hozzád leginkább passzoló árnyalatot:

Szőke árnyalat kiválasztása a bőrtónus alapján Ha a bőröd inkább sárgás, és könnyen barnulsz, a melegebb szőkék harmonikusabban mutatnak majd az arcodhoz.

Ha világosabb, rózsás árnyalatú a bőröd, a hűvösebb, hamvasabb szőke színek fognak jól állni.

Gyakori házi hajfestési bakik

Az otthoni festés egyik leggyakoribb hibája, amikor túl nagy változást szeretnénk egyetlen festéssel elérni. Két-három árnyalatnyi világosítás még kezelhető terep, ennél több viszont már komoly kockázatot jelent, és nagy valószínűséggel nem hoz majd szép eredményt. A haj fokozatosan világosodik: a szálak pigmenteket veszítenek, ezt siettetni nem lehet. Ha mégis megpróbálod, csúnya, narancssárga végeredményre számíthatsz.