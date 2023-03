Az életeddel játszol, ha otthon fested a hajadat

A hajfestés rendkívül gyakori, az egyik leggyakrabban használt szépészeti szerek közé tartoznak a hajfestékek, melynek használatától még azok sem ódzkodnak, akik egyébként a természetesség pártján állnak. 40 éves kor felett minden tizedik férfi használ valamilyen hajszínezőt, nők esetében pedig természetesen ez az arány magasabb: minden harmadik nő festi a haját.

Sokan festik otthon maguknak a hajukat. Fotó: Vladimka production / Shutterstock

Azt tudjuk, hogy a hajfesték rengeteg káros, súlyos betegséget okozó összetevővel bír. A fodrászok körében jelentősen magasabb a rákos megbetegedések aránya, azonban azok sem érezhetik magukat biztonságban, akik 4-6 hetente befestik (vagy befestetik) a hajukat.



Milyen méreganyagokkal kell számolnunk?

Azzal a legtöbben tisztában vannak, hogy a hajfestékkel való gyakori érintkezés (otthoni hajfestés során elkerülhetetlen) fokozza a rák és a leukémia kialakulásának kockázatát, most azonban vegyük sorra, hogy milyen káros anyagokat tartalmaznak a szőke vagy gesztenyebarna festékek!

Para-fenilén-diamin és tetrahidro-6-nitrokinoxalin: az állatkísérletek során minden esetben rákot okoztak

Formaldehid: konzerválószer, amely az ivarszervekben kialakuló rákért lehet felelős

Eugenol: olyan konzerválószerv, amely okozhat idegmérgezést, rákot, és tönkreteheti az immunrendszert

Kátrány: a hajfestékek 71%-a tartalmazza, rákkeltő hatása közismert

DMDM-hidantoin: az ezt az anyagot tartalmazó festékeket Japánban már betiltották, ugyanis immunrendszerre ható méregként ismeretes.

Mekkora az esély arra, hogy megbetegedünk?

Láthatjuk tehát, hogy a szervezetünk számára nem túl kedvező a hajfestés. A fodrászok nagyobb kockázatot vállalnak, hiszen ők minden nap többször is érintkeznek festékkel, és be is lélegzik. Ha azonban mi otthon festjük a hajunkat, akkor mi is intenzívebben érintkezünk a festékkel, és valószínűleg nem tudjuk olyan szakszerűen felvinni az anyagot. Emellett a fodrász jobban ismeri a festékek piacát, így könnyebben találhat valamilyen kímélő festéket.

Egy 900 embert bevonó vizsgálat alapján a szakértők kimutatták, hogy azok a nők, akik havonta festik a hajukat, kétszer akkora eséllyel kapnak hólyagrákot, mint mások. Akik minimum 15 éve festik a hajukat, háromszor gyakrabban betegednek meg, akik pedig 20 évnél is régebben festenek, azoknál az ízületi gyulladások esélye is megkétszereződik.