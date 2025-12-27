KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Szilveszteri sminket viselő nő

Szilveszteri sminktrend, amit idén már semmiképp ne kövess – Mutatjuk mit csinálj helyette

szépség
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 27. 08:15
sminktrendszilveszteri sminksmink
Csillám, metál, dráma – év végén mindent bevetünk. Az idei szilveszteri sminktrend izgalmas újdonságokat ígér, de vannak olyan elemek is, amiket jobb, ha már most elengedsz. Nem minden látványos megoldás időtálló, sőt: néhány trend inkább ront az összhatáson, mintsem kiemelne téged.
Ripszám Boglárka
Ha idén tényleg a legjobb formádat akarod hozni – és nem úgy visszanézni január 1-jén, hogy „mégis mit gondoltam?” – olvass tovább. Megmutatjuk, melyik szilveszteri sminktrenddel érdemes vigyázni idén, és milyen stílusokat válassz helyette.

Szilveszteri sminket viselő lány
Ezek a szilveszteri sminkek inkább rontanak az összhatáson
Fotó: Shutterstock
  • Elárulunk 3 sminkhibát, amit semmiképp se kövess el.
  • Bemutatunk 5 sminktrendet, amivel biztosan tarolni fogsz.
  • Felfedünk néhány bevált praktikát, melynek segítségével tartós marad a smink.

Szilveszteri smink: a „túl sok minden egyszerre” trend – népszerű, de fárasztó

Felhívás minden smink-maximalistának: az „egyszerre glitteres szem + krómozott ajkak + strasszkövek + kontúrfesztivál” kora leáldozóban van. Bár a social média még tele van ezzel az eltúlzott stílussal, a profik szerint a túlzsúfolt smink nemcsak öregíthet, de este 11-re valószínűleg már inkább sminkbaki lesz belőle, mert szétcsúszik az arcodon.

A sminkesek egyre gyakrabban hívják fel rá a figyelmet, hogy a túl sok textúra és fény nem elegánsabb, csak fáradtabbnak láttat. Ha tartós sminkre vágysz, törekedj az egyszerűbb, kevésbé rétegzett megoldásokra. Egy jól eltalált részlet többet mond, mint egy konfettirobbanás az arcon.

Mit kerülj?

  • króm pigmenttel fedett vagy matt ajkak
  • túl sűrű, sok vagy nehéz csillámpor
  • szuper erős kontúrozás, ami éjfélre maszkszerűvé válik

A szilveszteri sminktrend, amivel idén tarolni fogsz: finom fények, modern textúrák

Ami viszont jön, az a kifinomult fény és a „a kevesebb szebb” elv. A hangsúly az egyetlen fókuszpontú sminken lesz, nem a teljes „arcshow-n”.

Tartós sminktrendek, amiket érdemes bevethetned az újévi bulira:

  • „porcelán bőr” alap: hidratált, természetes, de ragyogó bőr, túlzás nélkül
  • gyöngyházfényű szemhéj: egy szín, de ezer árnyalatban játszva
  • vinyl hatású ajkak: nem matt, nem csillogós – valahol a kettő között
  • halvány fényű highlighter: elmosódott, gél állag (akár a kulcscsont feletti részre is)
  • minimalista strassz egy helyen – nem arcra ragasztott galaxis

Szerintük ez az irány nemcsak szebb, de sokkal tartósabb és hordhatóbb is (főleg egy ilyen hosszú estén). Arról nem is beszélve, hogy jobban mutat a fotókon is, mint az izzadt csillámlás és az erősen elfolyt, kontrasztos vonalak.

Szilveszteri sminket készítő nő
Fontos, hogy jól érezd magad a szilveszteri sminkedben
Fotó: GettyImages

Smink, amitől nem csak jól nézel ki, de jól is érzed magad

Egyre több sminkes és bőrápolási szakember biztat: a szilveszteri smink nem önmagad és a hibáid rejtegetése, hanem önkifejezés és kiemelés.

Mi is azt ajánljuk, hogy a sminkválasztás ne mások kedvéért történjen – hanem azért, hogy jobban kapcsolódj magadhoz. Ehhez pedig az idei újévi ünnep egy tökéletes alkalom; ez a sminktrend már nem a harsányságról, hanem a karakterről, természetes kisugárzásról és stílusról szól.

Bónusz sminktippek: így tart ki a sminked egész szilveszter éjszaka

  • alapozz jól hidratált bőrre, ne csak primerrel, hanem szérummal is
  • fixálj púderrel, de csak azokra a zónákra, ahol muszáj
  • készíts sminkmentő csomagot: mini korrektor, púderpapír, ajakbalzsam, stb.

Az alábbi előadásban egy modell beszél arról, hogy a külső nem minden:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
