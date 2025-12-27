Szilveszteri sminktrend, amit idén már semmiképp ne kövess – Mutatjuk mit csinálj helyette

Ha idén tényleg a legjobb formádat akarod hozni – és nem úgy visszanézni január 1-jén, hogy „mégis mit gondoltam?” – olvass tovább. Megmutatjuk, melyik szilveszteri sminktrenddel érdemes vigyázni idén, és milyen stílusokat válassz helyette.
Felhívás minden smink-maximalistának: az „egyszerre glitteres szem + krómozott ajkak + strasszkövek + kontúrfesztivál” kora leáldozóban van. Bár a social média még tele van ezzel az eltúlzott stílussal, a profik szerint a túlzsúfolt smink nemcsak öregíthet, de este 11-re valószínűleg már inkább sminkbaki lesz belőle, mert szétcsúszik az arcodon.
A sminkesek egyre gyakrabban hívják fel rá a figyelmet, hogy a túl sok textúra és fény nem elegánsabb, csak fáradtabbnak láttat. Ha tartós sminkre vágysz, törekedj az egyszerűbb, kevésbé rétegzett megoldásokra. Egy jól eltalált részlet többet mond, mint egy konfettirobbanás az arcon.
Ami viszont jön, az a kifinomult fény és a „a kevesebb szebb” elv. A hangsúly az egyetlen fókuszpontú sminken lesz, nem a teljes „arcshow-n”.
Szerintük ez az irány nemcsak szebb, de sokkal tartósabb és hordhatóbb is (főleg egy ilyen hosszú estén). Arról nem is beszélve, hogy jobban mutat a fotókon is, mint az izzadt csillámlás és az erősen elfolyt, kontrasztos vonalak.
Egyre több sminkes és bőrápolási szakember biztat: a szilveszteri smink nem önmagad és a hibáid rejtegetése, hanem önkifejezés és kiemelés.
Mi is azt ajánljuk, hogy a sminkválasztás ne mások kedvéért történjen – hanem azért, hogy jobban kapcsolódj magadhoz. Ehhez pedig az idei újévi ünnep egy tökéletes alkalom; ez a sminktrend már nem a harsányságról, hanem a karakterről, természetes kisugárzásról és stílusról szól.
