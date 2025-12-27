Szilveszteri sminktrend, amit idén már semmiképp ne kövess – Mutatjuk mit csinálj helyette

Ha idén tényleg a legjobb formádat akarod hozni – és nem úgy visszanézni január 1-jén, hogy „mégis mit gondoltam?” – olvass tovább. Megmutatjuk, melyik szilveszteri sminktrenddel érdemes vigyázni idén, és milyen stílusokat válassz helyette.

Ezek a szilveszteri sminkek inkább rontanak az összhatáson

Fotó: Shutterstock

Elárulunk 3 sminkhibát, amit semmiképp se kövess el.

Bemutatunk 5 sminktrendet, amivel biztosan tarolni fogsz.

Felfedünk néhány bevált praktikát, melynek segítségével tartós marad a smink.

Szilveszteri smink: a „túl sok minden egyszerre” trend – népszerű, de fárasztó

Felhívás minden smink-maximalistának: az „egyszerre glitteres szem + krómozott ajkak + strasszkövek + kontúrfesztivál” kora leáldozóban van. Bár a social média még tele van ezzel az eltúlzott stílussal, a profik szerint a túlzsúfolt smink nemcsak öregíthet, de este 11-re valószínűleg már inkább sminkbaki lesz belőle, mert szétcsúszik az arcodon.

A sminkesek egyre gyakrabban hívják fel rá a figyelmet, hogy a túl sok textúra és fény nem elegánsabb, csak fáradtabbnak láttat. Ha tartós sminkre vágysz, törekedj az egyszerűbb, kevésbé rétegzett megoldásokra. Egy jól eltalált részlet többet mond, mint egy konfettirobbanás az arcon.

Mit kerülj?

króm pigmenttel fedett vagy matt ajkak

túl sűrű, sok vagy nehéz csillámpor

szuper erős kontúrozás, ami éjfélre maszkszerűvé válik

A szilveszteri sminktrend, amivel idén tarolni fogsz: finom fények, modern textúrák

Ami viszont jön, az a kifinomult fény és a „a kevesebb szebb” elv. A hangsúly az egyetlen fókuszpontú sminken lesz, nem a teljes „arcshow-n”.

Tartós sminktrendek, amiket érdemes bevethetned az újévi bulira:

„porcelán bőr” alap: hidratált, természetes, de ragyogó bőr, túlzás nélkül

gyöngyházfényű szemhéj: egy szín, de ezer árnyalatban játszva

vinyl hatású ajkak: nem matt, nem csillogós – valahol a kettő között

halvány fényű highlighter: elmosódott, gél állag (akár a kulcscsont feletti részre is)

minimalista strassz egy helyen – nem arcra ragasztott galaxis

Szerintük ez az irány nemcsak szebb, de sokkal tartósabb és hordhatóbb is (főleg egy ilyen hosszú estén). Arról nem is beszélve, hogy jobban mutat a fotókon is, mint az izzadt csillámlás és az erősen elfolyt, kontrasztos vonalak.