Villámgyors átváltozás: így lesz a nappaliból esti smink (x)

Ragyogás újratöltve: a highlighter ereje

A nappali smink általában a természetességre épít, de estére jöhet a fény és a játékosság. Itt lép színre a highlighter, ami szó szerint fényt visz az arcra. Míg reggel csak egy leheletnyi csillogás kerül az arccsontra, este bátran használhatunk intenzívebb, gyöngyházfényű vagy pezsgőszínű árnyalatokat. A Notino kínálatában számos kiváló minőségű highlighter közül válogathatunk, amelyekkel könnyedén elérhetjük a kívánt „glow” hatást. Vigyük fel a fényt a szemöldökcsontra, a belső szemzugba és az ajkak fölé is, hiszen ezek a pontok az esti fényekben különösen látványosak.

A highlighter szó szerint fényt visz az arcra / Fotó: Canva.com

Hangsúlyos tekintet

A szem az egyik leglátványosabb terület, ahol gyorsan és hatékonyan tudunk változtatni, ha igazi partisminket szeretnénk. A nappali barna vagy bézs árnyalatokat egészítsük ki egy sötétebb tónussal – például mélybarna, szilva vagy grafitszürke színekkel –, amelyeket a külső szemzugba és a mélyítővonalba satírozunk. Ez azonnal mélységet és drámaiságot ad a tekintetnek. Egy kis csillámos vagy metálfényű szemhéjfesték a mozgó szemhéj közepére pedig garantáltan megragadja a tekintetet, még félhomályban is.

Este bátran használhatunk intenzívebb árnyalatokat / Fotó: Canva.com

Kontúrok és pillák: a részletek ereje

A kontúrozás estére hangsúlyosabb lehet: kerülhet egy kis bronzosító az arccsont alá, az áll vonalára és a halántékra, hogy karakteresebb legyen az arc. A szemek kiemeléséhez húzzunk vastagabb tusvonalat, vagy erősítsük meg a meglévőt. A fekete szemceruza a vízvonalon még intenzívebbé teszi a tekintetet. A szempillákat frissítsük fel egy újabb réteg dúsító spirállal.

Kapjanak színt az ajkak

A legegyszerűbb módja az átváltozásnak az ajkak újrasminkelése. A nappali nude árnyalatokat cseréljük le egy karakteresebb színre: mélyvörös, bordó, fukszia vagy egy fényes szilvaárnyalat is tökéletes választás lehet. Először kontúrozzuk az ajkakat, majd válasszunk egy tartós, akár matt, akár szaténfényű formulát. A fényesebb textúrák optikailag dúsítják az ajkakat, míg a matt rúzsok elegáns, kifinomult hatást keltenek.

(x)