Ezeket a sminktrükköket kövesd, ha nem akarsz hadifogolynak kinézni a személyi igazolványodon 

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 23. 15:15
Te is azok közé tartozol, akik szívük szerint megkérnék a kormányhivatali ügyintézőt, hogy azonnal törölje a személyi igazolványodhoz készült első fotót? Mutatjuk a sminktrükköt, amivel ezt elkerülheted.
Ripszám Boglárka
Nyugi, még sokunknak van ilyen "jó kapcsolata" a személyi igazolványával. De van néhány jól célzott sminktrükk, amiket ha bevetsz, búcsút inthetsz a sápadt, karikás, arcnak, és fenyegető aurának, ami még évekig kísért, valahányszor igazolnod kell magad.

sminktrükk, smink, korrektor, kontúr, bronzosító, fiatal nők, sminkecset
Ezekkel a sminktrükkökkel lesz tökéletes a személyi igazolványodhoz készült fotó.
Fotó: LADO /  Shutterstock 

Mutatjuk, hogy nézhetsz ki végre úgy a hivatalos képeken is, mint… saját magad – egy kipihent, üde verzióban. 

Személyi igazolvány sminktrükkök – miért más, mint a hétköznapi smink? 

A hivatalos igazolványképeket – például a személyi, útlevél, jogosítvány – általában fekete-fehér nyomatban készülnek, és ott minden másképp mutat. Amit színben tökéletesnek hittél, az a monokróm képen eltűnik, eltorzul. Az ilyen fotókon a fényviszonyok laposabbra húzzák a vonásaid, az orrod hirtelen egy sávvá változik, a szemeid alatt meg mintha a Mariana-árok csücsülne. 

Olyan praktikákra van szükség, amelyek nem a színekről szólnak, hanem a formákról, fényekről és árnyékokról. 

1. Bőrelőkészítés, alapozás 

Ahogy minden sminknek, ennek is az alapja az arcbőr előkészítése: hidratálj és használj primert is. Ha ez megvan, akkor válassz egy matt hatású, közepes fedésű alapozót, ami kellően elfedi a bőrhibáidat, de nem fénylik tőle az egész homlokod. Púderrel fixáld!

2. Kontúrozás: az igazolványkép titkos fegyvere

Na, itt jön a legfontosabb sminktrükk: kontúrozz! Lehet, hogy egy normál napon simán kihagyod ezt a lépést a sminkrutinodból, de most ne tedd! Az igazolványkép előtt ez a legfontosabb!  

  1. A kontúrozással formát adhatsz az arcodnak, ami egy fekete-fehér képen különösen fontos. 
  2. Az orr két oldalát finoman árnyékold, egy – lehetőleg krémes állagú – bronzosítóval, hogy ne tűnjön el az arcod közepén. 
  3. Az arccsont alá kerüljön egy kis mélység – ez segít elkerülni, hogy úgy tűnjön, mintha az arcodon minden egy síkban lenne. 
  4. Egy kis bronzosító jöhet még a homlok szélére és az áll alá is, – ez szintén segíthet a térhatás megtartásában. 
  5. A korrektorral segíthetsz még a sötétebb területeken: a szemed belső zugába, és a külső sarkokba helyezz egy keveset. 

Borstippek:  

  • inkább hidegebb tónusú kontúrt használj, mert ezek a fekete-fehér képeken természetesebb hatást keltenek, mint a meleg árnyalatok
  • a boronzosítót és a korrektort is mindig kizárólag felfele irányuló, ütögető mozdulatokkal dolgozd el
  • egy leheletnyi highlighterrel is megpróbálkozhatsz, ha bátor vagy; az orrnyergeden és a szemöldökív alatt

Szemöldök, szempilla

szemöldök, szempilla, szempillaspirál, smink
Érdemes hangsúlyt fektetni a szemöldöködre és a szempilláidra is: ezek adnak keretet az arcodnak.
Fotó: Prostock-studio /  Shutterstock 

A fényes szemhéjfesték? Felejtsd el. A monokróm képen csak zavaró maszat lesz belőle. Ehelyett fókuszálj inkább a szemöldöködre – ez keretezi az arcot, és segít, hogy ne olvadjon a háttérbe a tekinteted. 

Fésüld ki, formázd, és ha kell, itt-ott picit erősítsd meg ceruzával vagy porral. A hangsúly ne legyen túl erős, de mindenképp legyen definiált. 

Figyelj, hogy a szempilla legyen dús, fekete, de ne legyen csomós! Egy jó minőségű, ívelt spirál csodákra képes: megnyitja a tekinteted, amit a kamera (bármennyire is rideg) mindig díjaz. 

Ajkak

Bár a fekete-fehér fotón nem látszik a rúzs színe, a forma és árnyalat igenis számít. Egy kis szájceruza, és egy nem túl világos szín (gondolj a saját ajkad árnyalatánál egy picit sötétebbre), életet lehel az arcodra. 

Borstipp: 

  • a fényes szájfény helyett válassz inkább matt finish-t, így nem csillan majd be a fotón, és nem laposítja, deformálja el a szád formáját

Ne bízd a szerencsére a személyi igazolványod fotóját 

Évekig ezt fogod még bámulni, szóval érdemes egy kis plusz energiát ölni a készülődésbe. Nyilván nem kell, hogy glamúrfotó legyen, de igenis legyen az a cél, hogy egy olyan kép készüljön, amire nem fintorogva nézel vissza minden alkalommal, amikor megáll melletted egy jegyellenőr, vagy átveszel valamit a postán. 

