Ezeket a sminktrükköket kövesd, ha nem akarsz hadifogolynak kinézni a személyi igazolványodon 

Nyugi, még sokunknak van ilyen "jó kapcsolata" a személyi igazolványával. De van néhány jól célzott sminktrükk, amiket ha bevetsz, búcsút inthetsz a sápadt, karikás, arcnak, és fenyegető aurának, ami még évekig kísért, valahányszor igazolnod kell magad.

Ezekkel a sminktrükkökkel lesz tökéletes a személyi igazolványodhoz készült fotó.

Fotó: LADO / Shutterstock

Mutatjuk, hogy nézhetsz ki végre úgy a hivatalos képeken is, mint… saját magad – egy kipihent, üde verzióban.

Személyi igazolvány sminktrükkök – miért más, mint a hétköznapi smink?

A hivatalos igazolványképeket – például a személyi, útlevél, jogosítvány – általában fekete-fehér nyomatban készülnek, és ott minden másképp mutat. Amit színben tökéletesnek hittél, az a monokróm képen eltűnik, eltorzul. Az ilyen fotókon a fényviszonyok laposabbra húzzák a vonásaid, az orrod hirtelen egy sávvá változik, a szemeid alatt meg mintha a Mariana-árok csücsülne.

Olyan praktikákra van szükség, amelyek nem a színekről szólnak, hanem a formákról, fényekről és árnyékokról.

1. Bőrelőkészítés, alapozás

Ahogy minden sminknek, ennek is az alapja az arcbőr előkészítése: hidratálj és használj primert is. Ha ez megvan, akkor válassz egy matt hatású, közepes fedésű alapozót, ami kellően elfedi a bőrhibáidat, de nem fénylik tőle az egész homlokod. Púderrel fixáld!

2. Kontúrozás: az igazolványkép titkos fegyvere

Na, itt jön a legfontosabb sminktrükk: kontúrozz! Lehet, hogy egy normál napon simán kihagyod ezt a lépést a sminkrutinodból, de most ne tedd! Az igazolványkép előtt ez a legfontosabb!

A kontúrozással formát adhatsz az arcodnak, ami egy fekete-fehér képen különösen fontos. Az orr két oldalát finoman árnyékold, egy – lehetőleg krémes állagú – bronzosítóval, hogy ne tűnjön el az arcod közepén. Az arccsont alá kerüljön egy kis mélység – ez segít elkerülni, hogy úgy tűnjön, mintha az arcodon minden egy síkban lenne. Egy kis bronzosító jöhet még a homlok szélére és az áll alá is, – ez szintén segíthet a térhatás megtartásában. A korrektorral segíthetsz még a sötétebb területeken: a szemed belső zugába, és a külső sarkokba helyezz egy keveset.

Borstippek: inkább hidegebb tónusú kontúrt használj, mert ezek a fekete-fehér képeken természetesebb hatást keltenek, mint a meleg árnyalatok

a boronzosítót és a korrektort is mindig kizárólag felfele irányuló, ütögető mozdulatokkal dolgozd el

egy leheletnyi highlighterrel is megpróbálkozhatsz, ha bátor vagy; az orrnyergeden és a szemöldökív alatt