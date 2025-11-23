Ezeket a sminktrükköket kövesd, ha nem akarsz hadifogolynak kinézni a személyi igazolványodon 

Nyugi, még sokunknak van ilyen "jó kapcsolata" a személyi igazolványával. De van néhány jól célzott sminktrükk, amiket ha bevetsz, búcsút inthetsz a sápadt, karikás, arcnak, és fenyegető aurának, ami még évekig kísért, valahányszor igazolnod kell magad.
Mutatjuk, hogy nézhetsz ki végre úgy a hivatalos képeken is, mint… saját magad – egy kipihent, üde verzióban.
A hivatalos igazolványképeket – például a személyi, útlevél, jogosítvány – általában fekete-fehér nyomatban készülnek, és ott minden másképp mutat. Amit színben tökéletesnek hittél, az a monokróm képen eltűnik, eltorzul. Az ilyen fotókon a fényviszonyok laposabbra húzzák a vonásaid, az orrod hirtelen egy sávvá változik, a szemeid alatt meg mintha a Mariana-árok csücsülne.
Olyan praktikákra van szükség, amelyek nem a színekről szólnak, hanem a formákról, fényekről és árnyékokról.
Ahogy minden sminknek, ennek is az alapja az arcbőr előkészítése: hidratálj és használj primert is. Ha ez megvan, akkor válassz egy matt hatású, közepes fedésű alapozót, ami kellően elfedi a bőrhibáidat, de nem fénylik tőle az egész homlokod. Púderrel fixáld!
Na, itt jön a legfontosabb sminktrükk: kontúrozz! Lehet, hogy egy normál napon simán kihagyod ezt a lépést a sminkrutinodból, de most ne tedd! Az igazolványkép előtt ez a legfontosabb!
Borstippek:
A fényes szemhéjfesték? Felejtsd el. A monokróm képen csak zavaró maszat lesz belőle. Ehelyett fókuszálj inkább a szemöldöködre – ez keretezi az arcot, és segít, hogy ne olvadjon a háttérbe a tekinteted.
Fésüld ki, formázd, és ha kell, itt-ott picit erősítsd meg ceruzával vagy porral. A hangsúly ne legyen túl erős, de mindenképp legyen definiált.
Figyelj, hogy a szempilla legyen dús, fekete, de ne legyen csomós! Egy jó minőségű, ívelt spirál csodákra képes: megnyitja a tekinteted, amit a kamera (bármennyire is rideg) mindig díjaz.
Bár a fekete-fehér fotón nem látszik a rúzs színe, a forma és árnyalat igenis számít. Egy kis szájceruza, és egy nem túl világos szín (gondolj a saját ajkad árnyalatánál egy picit sötétebbre), életet lehel az arcodra.
Borstipp:
Évekig ezt fogod még bámulni, szóval érdemes egy kis plusz energiát ölni a készülődésbe. Nyilván nem kell, hogy glamúrfotó legyen, de igenis legyen az a cél, hogy egy olyan kép készüljön, amire nem fintorogva nézel vissza minden alkalommal, amikor megáll melletted egy jegyellenőr, vagy átveszel valamit a postán.
