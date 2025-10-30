Új rúzstrükk, amivel lerobbanthatalan lesz – Próbáld ki most

Imádsz rúzsozni, csak az bosszant, hogy hamar elmozdul? Akkor figyelj, mert most hoztunk egy egyszerű trükköt, amivel könnyen fixálhatod az ajkaidat! Semmi extrára nem lesz szükséged, a kellékek már valószínűleg mint ott lapulnak a sminkes táskádban!
Talán nincs is bosszantóbb dolog annál, mint mikor reggel tökéletesen kirúzsozod az ajkaidat, gondosan kiválasztva a színt, hogy menjen a szettedhez, de mire kettőt kortyolsz a kávédból az irodában, már nyoma sincs. Sok hűhó semmiért... De nem kell így lennie! Mutatjuk a megoldást, ami egyszerűbb mint gondolnád.
Először használd a szájceruzát és húzd meg a szád kontúrvonalát. Ne kapkodj, ez a lépés kulcsfontosságú, hiába a tartós a rúzs, ha rossz az alap.
Most pedig jöjjön a várva várt sminktrükk:
A rúzsod bátran mártsd bele a fixáló púderes tégelybe. Igen jól hallottad, majd rúzsozd szokás szerint az alsó ajkaid. Most jöhet egy újabb kör fixáló púder, majd tedd ugyanezt a felső ajkaiddal.
Ha ezt a rúzsozási technikát alkalmazod a sminked garantáltan nem fog elmozdulni.
Eddig csak az arcbőrödön alkalmaztad a fixáló púdert? Itt az idő, hogy más szemmel nézz erre az egyébként igen hasznos sminktermékre. Ki mondta, hogy nem használhatod a szádon?
A sminkelésben semmi sem kötelező, szabadon kísérletezhetsz, és ezt szeretjük benne a legjobban. Minden nap felfedez valaki valami újabb és újabb trükköt, és mi itt leszünk, hogy megosszuk veled a legtrendibb újdonságokat!
Az alábbi videóban láthatod, hogyan működik a trükk a gyakorlatban:
