Kiderült a japán nők titka – Ezzel a hajmosási technikával adhatsz új életet a hajadnak

Valljuk be, egy alapos hajmosás, pakolással, masszírozással, szárítással egy egész programot kitesz, amit előre meg kell tervezni. Macerás tud lenni, a rohanós reggeleken gyakran csak egy gyors „habosíts–öblíts–száríts” kör fér bele. A japánok azonban egészen más ritmusban közelítik meg a dolgot, ettől olyan ragyogóan dús a japán nők hajkoronája. Ha kíváncsi vagy a titokora, olvass tovább!
A japán nők úgy gondolják, a fejbőr olyan, mint a kert talaja: ha rendben tartjuk, minden más könnyebben nő és szebb lesz. Bár ez a hasonlat elsőre talán túlságosan költői, mégis van benne valami igazság.
A japán hajmosási technika nem bonyolult, inkább szokatlan. A lényeg az alapos, lassú fejbőrmasszázson van. Két kis szilikon kefét használnak – egyet-egyet mindkét kézben –, és a tarkótól indulva finoman végigjárják velük a fejbőrt. Nem kapkodva, nem dörzsölve, szépen, finoman.
Az ötlet mögött az áll, hogy a fejbőrben rengeteg idegvégződés és feszültségpont van. Ha ezeket felébresztjük, a vérkeringés is javul, ami idővel egészségesebb környezetet teremt a hajnak.
A technika általában egy kis előkészítéssel kezdődik. A japánok szívesen masszíroznak néhány csepp természetes olajat – például kaméliát – a fejbőrbe mosás előtt. Puhítja a bőrt, ami a száraz levegő, szmog és hajformázó használata mellett elengedhetetlen.
A japán hajmosási technika nem ér véget az öblítéssel. A szárítás talán még fontosabb. A törölközővel való erős dörzsölést elfelejtheted: helyette finoman nyomkodd ki a vizet, akár egy puha pamut pólóval. A haj nedvesen a legsebezhetőbb, ezért a durva bánásmód hamar töredezéshez vezet. A cél az, hogy a haj a lehető legtöbb nedvességet felszívja még a hő előtt, így kevesebb hőkárosodás éri.
A módszer azoknak jó igazán, akik szeretnék újra formába hozni a fejbőrüket, vagy úgy érzik, hajuk az utóbbi időben fakóbb, szárazabb lett. A frizura nem lesz tőle egyik napról a másikra hosszabb, de ha következetes vagy, a változás előbb utóbb látványos lesz:
Nem kell tehát méregdrága kezelésekre vagy kencékre költened, csupán következetesen ápolnod a fejbőröd. A kulcs az apró, ismétlődő szokásokban rejlik.
