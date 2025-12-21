Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Kiderült a japán nők titka – Ezzel a hajmosási technikával adhatsz új életet a hajadnak

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 21. 18:15
Van egy lassú módszer, amire a japán nők esküsznek. A japán hajmosási technika lényege egyszerű: a fejbőr legyen a főszereplő, a haj pedig meghálálja. Te is könnyedén elsajátíthatod, mutatjuk, hogyan!
Valljuk be, egy alapos hajmosás, pakolással, masszírozással, szárítással egy egész programot kitesz, amit előre meg kell tervezni. Macerás tud lenni, a rohanós reggeleken gyakran csak egy gyors „habosíts–öblíts–száríts” kör fér bele. A japánok azonban egészen más ritmusban közelítik meg a dolgot, ettől olyan ragyogóan dús a japán nők hajkoronája. Ha kíváncsi vagy a titokora, olvass tovább!

Egy nő épp japán hajmosási technikának megfelelően masszírozza a haját.
A japán hajmosási technika, amitől a nők haja olyan erős és ragyogó.
Fotó: Pixel-Shot /  Shutterstock 
  • A japán fejbőrápolás alapjai.
  • A titkos hozzávaló, ami elengedhetetlen: egy csepp olaj.
  • Masszírozási technika lépésről lépésre.

A japán hajmosási technika, amit a fodrászod is titkol előled

A japán nők úgy gondolják, a fejbőr olyan, mint a kert talaja: ha rendben tartjuk, minden más könnyebben nő és szebb lesz. Bár ez a hasonlat elsőre talán túlságosan költői, mégis van benne valami igazság.

Mi is az a japán hajmosási technika?

A japán hajmosási technika nem bonyolult, inkább szokatlan. A lényeg az alapos, lassú fejbőrmasszázson van. Két kis szilikon kefét használnak – egyet-egyet mindkét kézben –, és a tarkótól indulva finoman végigjárják velük a fejbőrt. Nem kapkodva, nem dörzsölve, szépen, finoman.  

Miért a fejbőrre koncentrálnak?

Az ötlet mögött az áll, hogy a fejbőrben rengeteg idegvégződés és feszültségpont van. Ha ezeket felébresztjük, a vérkeringés is javul, ami idővel egészségesebb környezetet teremt a hajnak.  

A „titkos” lépés a fejbőrápolásban: egy csepp olaj

A technika általában egy kis előkészítéssel kezdődik. A japánok szívesen masszíroznak néhány csepp természetes olajat – például kaméliát – a fejbőrbe mosás előtt. Puhítja a bőrt, ami a száraz levegő, szmog és hajformázó használata mellett elengedhetetlen.  

Egy nő épp japán hajmosási technikának megfelelően masszírozza a haját.
A fejbőr masszírozása az első lépés a dús hajkorona felé vezető úton.
Fotó: Prostock-studio /  Shutterstock 

Gyengéd bánásmód: a szárítás is számít

A japán hajmosási technika nem ér véget az öblítéssel. A szárítás talán még fontosabb. A törölközővel való erős dörzsölést elfelejtheted: helyette finoman nyomkodd ki a vizet, akár egy puha pamut pólóval. A haj nedvesen a legsebezhetőbb, ezért a durva bánásmód hamar töredezéshez vezet. A cél az, hogy a haj a lehető legtöbb nedvességet felszívja még a hő előtt, így kevesebb hőkárosodás éri.

Kinek érdemes kipróbálni?

A módszer azoknak jó igazán, akik szeretnék újra formába hozni a fejbőrüket, vagy úgy érzik, hajuk az utóbbi időben fakóbb, szárazabb lett. A frizura nem lesz tőle egyik napról a másikra hosszabb, de ha következetes vagy, a változás előbb utóbb látványos lesz:  

  • kevesebb töredezett hajvég,
  • puhább, fényesebb textúra,
  • gyorsabb hajnövekedés,
  • tisztább érzés a hajtöveknél,
  • könnyebben kezelhető frizura.

Nem kell tehát méregdrága kezelésekre vagy kencékre költened, csupán következetesen ápolnod a fejbőröd. A kulcs az apró, ismétlődő szokásokban rejlik. 

