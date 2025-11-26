Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Ne dobd ki a banánhéjat – használd fel arcmaszkként, és fiatalodj éveket

2025. november 26.
Felejtsd el a méregdrága kezeléseket! Ez a házi arcmaszk banánhéjból és keményítőből feszesít, ránctalanít és visszahozza a bőröd ragyogását!
Bakk Lucia
Nem kell kisebb vagyonokat elköltened a szalonokban vagy gyógyszertárakban ahhoz, hogy megőrizd bőröd fiatalságát. A banánhéj természetes módon simítja ki a ráncokat, feszesíti a bőrt, és hozza vissza a fiatalos ragyogást. Hatékony, egyszerű és megfizethető arcmaszk házilag! Próbáld ki te is!

Arcmaszk banánhéjból, ez a fiatalos megjelenés titka.
Arcmaszk banánhéjból, ez a fiatalos megjelenés titka
Fotó: Lyubov Levitskaya

Miért hatékony a banánhéjas arcmaszk?

Ennek az arcmaszknak minden összetevője kulcsszerepet játszik a bőröd revitalizálásában:

  • Banánhéj – antioxidánsokban gazdag (C-vitamin) és halványítja a sötét foltokat
  • Rizs – természetes öregedésgátló összetevőket tartalmaz, ami csökkenti a ráncok mélységét 
  • Kukoricakeményítő – ismert a bőrfeszesítő tulajdonságairól, segít megemelni a megereszkedett bőrt és világosítani a sötét foltokat
  • Citromlé – természetes hámlasztó, kiegyenlíti a bőrtónust és eltávolítja a sötét foltokat
  • Tejpor – hidratál, puhává és rugalmassá teszi a bőrt

Lássuk, miből mennyire lesz szükséged

  • 1 banánhéj 
  • 1 evőkanál rizs 
  • 1 csésze víz
  • 1 evőkanál kukoricakeményítő 
  • 1 evőkanál citromlé 
  • 1 teáskanál tejpor
arcmaszk, banánhéj, kukoricakeményítő
Kukoricakeményítő jótékony hatásai
Fotó: WS-Studio

Hogyan készítsd el az öregedésgátló maszkot

  1. Vágd apró szeletekre a banánhéjat, és tedd egy fazékba. Add hozzá az 1 evőkanál rizst és 1 csésze vizet.
  2. Főzd a keveréket 10 percig, majd turmixold simára az összetevőket.
  3. Szűrd le a keveréket, majd add hozzá az 1 evőkanál kukoricakeményítőt, 1 evőkanál citromlevet és 1 teáskanál tejport.
  4. Keverd össze, amíg sima, krémes pasztát nem kapsz.
arcmaszk, banán, filléres, házilag
Arcmaszk filléres összetevőkből
Fotó: Nikita  Gordienko

Hogyan használd a maszkot?

Kend egyenletesen a keveréket az arcodra, és hagyd hatni legalább 30 percig.

Öblítsd le meleg vízzel, majd fröcskölj hideg vizet az arcodra a pórusok összehúzása érdekében.

Utána használd a kedvenc hidratálódat vagy arcolajodat.

Használd ezt a maszkot heti 2–3 alkalommal és figyeld, ahogy a bőröd átalakul!

