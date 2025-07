Mit tehetsz, ha a fodrász elrontotta a hajadat – és hogyan mentsd, ami menthető?

Elrontotta a fodrász a hajad? Nyugalom, ebben a cikkben összeszedtük miket tehetsz a helyrehozatal érdekében.

Ha úgy érzed, hogy a fodrász elrontotta a hajadat, érdemes azonnal egyeztetni vele

Fotó: Dean Drobot / Shutterstock

Ne pánikolj azonnal! Először nézd meg nyugodtan

Első lépés: maradj nyugodt. A frizura frissen sokszor másképp áll, mint pár óra múlva, mikor a haj beáll vagy újraformálódik. Nézd meg természetes fényben is, ne csak a szalon tükreiben. Ha festés történt, várj néhány órát vagy napot – a szín ilyenkor még változhat.

Beszélj a fodrásszal – higgadtan és őszintén

Ha továbbra is elégedetlen vagy, ne menj haza szótlanul, hanem jelezd udvariasan, hogy nem ilyen végeredményt szerettél volna. Kérdezd meg, hogy lehet-e korrigálni, máshogy vágni, tompítani a színt, vagy más módon javítani a hibát. A legtöbb fodrász korrektül kezeli a helyzetet, ha nem támadó a hangnemed.

Tudd, mikor jár ingyenes korrekció vagy pénzvisszatérítés

Ha egyértelműen hibás a vágás vagy teljesen más színt kaptál, mint kértél, akkor jogod van korrekciót kérni. Sok szalon vállalja, hogy díjmentesen javítják a hibát, vagy akár visszaadják a pénzt. Fontos, hogy ne várj túl sokáig a reklamációval – lehetőség szerint 1-2 napon belül jelezd a problémát.

Ne próbáld egyből otthon helyrehozni a hajad – veszélyes lehet

Otthoni hajvágással vagy újrafestéssel könnyen nagyobb kárt tehetsz. Ha elrontott színnel van dolgod, inkább kérj tanácsot egy másik, tapasztalt fodrásztól – gyakran egy színkorrekció vagy árnyalatváltás mentheti a helyzetet. A házi “javítások” hajtöredezést, foltokat vagy még extrémebb eredményt okozhatnak.

Tippek, ha várni kell, míg visszanő

Ha nincs más megoldás, mint kivárni, míg visszanő a hajad, próbálj trükközni: hajpánt, kendő, konty, hullámcsat vagy göndörítés is segíthet eltakarni a hibákat. Egy jól választott frizura vagy hajviselet akár divatos is lehet, és addig is véded a hajadat a további károsodástól.

Tanulj belőle: így kerüld el legközelebb

Mindig mutass képet arról, mit szeretnél

Kérdezd meg, hogy a te hajadhoz mi való

Ne első alkalommal kérj radikális változást

Ha új fodrászt próbálsz, kezdjetek kisebb fazonnal

Kérj közben tükröt és konzultálj lépésről lépésre

Egy elrontott frizura kellemetlen, de nem végzetes. A legtöbb esetben korrigálható, vagy legalábbis tompítható a hiba. Fontos, hogy ne vádaskodással, hanem higgadt kommunikációval állj a helyzethez, és hogy tudd, mit kérhetsz joggal a fodrászodtól.