A tekintet nem hazudik: 5 őszi smink, amitől minden pasi felfigyel rád

Ősszel lecseréljük az egész ruhatárunk. Vastagabb anyagok, sötétebb tónusok, de melegebb színek – de ez nem csak a gardróbunkra igaz. Az őszi sminkek is idén is követik a szezon színeit, de új megoldásokkal és különlegesebb részletekkel dolgoznak.

Ezek az őszi sminktrendek dominálnak a 2025-ös szezonban.

Fotó: Victoria Fox / Shutterstock

Ragyogó szemek, karakteres ajkak, friss bőr – ezek az idei szezon sminktrendjeinek jelszavai.

Őszi sminktrendek, amikkel vonzod, majd a tekinteteket

1. Fagyos hatás

A 2000-es években nagy divat volt a jeges, ezüstös szemhéjpúderek alkalmazása. Ha szeretted és csináltad, akkor jó hírünk van! Idén ősszel visszatér ez a sminktrend, ami a futurisztikus hatást, a nőies frissességgel keveri.

Az őszi sminkek terén fagyos rózsaszínekkel, ezüstös és kissé kékes árnyalatokkal köszön vissza ez a sminkirányzat a szemhéjakon. Az ajkakon pedig gyöngyházfényű szájfény és rúzs kombinációkkal operál.

2. Csillogó szemek

Úgy tűnik végleg leköszön a no makeup-makeup időszak, és visszatérünk a merészebb, fényesebb, csillogóbb sminkekhez. A szemhéjakon idén ősszel a fények dominálnak: szatén, gyöngyház pigmentek és feltűnő csillogás lesz a divat.

Ha nem szereted túlzásba vinni a hétköznapi sminkrutinodat, próbálkozz kisebb léptékben: rakj egy kis highlighter vagy csillogós szemfestéket a belső szemzugaidba. Így feldobod a tekinteted és a sminked, de mégis visszafogott marad a megjelenésed.

3. Feltűnő ajkak

Az ajkak sem maradnak meg a naturális vonalon. Idén hangsúlyosabbak lesznek, mint valaha. Visszatérnek a 90-es évekből jól ismert határozott szájkontúrozós technikák és a bársonyos textúrák is. Ez a sminktrend azoknak fog szól, akik szeretik az elegánsabb, klasszikus, de merész, de ugyanakkor nőies megjelenést. Egy mély, dús ajakfesték egyetlen szempárnak sem kerüli el a tekintetét.

4. Kreatív tusvonalak

Ha azok közé tartozol, akik nem adták fel a küzdelmet a tusvonal művészetének elsajátításában, akkor ez az irány főleg neked szól. De a jó hír, hogy ez a sminktrend talán azoknak is kedvez, akik kevésbé ügyesek a finom, egyforma vonalak festésében.

Ez lesz az idei őszi szezon talán a legizgalmasabb sminkirányzata: a grafikus szemhéjtus. Bátran játszadozhatsz vele, ha elég türelmes vagy, szereted a különlegesebb sminkeket, és nem félsz kísérletezni. A legjobb, hogy nem kell tökéletesen szimmetrikus vonalakkal dolgoznod. Sőt; a lényeg épp abban rejlik, megalkoss egy kicsit elsatírozott, elmosódott hatást.