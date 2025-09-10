Végre nem kell a tökéletességre törekedned – Ez a legnépszerűbb sminktrend, amit te is könnyen elkészíthetsz

Ha neked is eleged van az influenszerek kifogástalan megjelenéséből és abból, hogy a szépségipar folyamatosan a tökéletességet sulykolja belénk, akkor a “Tired Girl”, azaz “a fáradt lány” sminktrend neked lett kitalálva!
Amióta létezik a szépségideál fogalma, azóta az emberek kollektívan küzdenek a kimerült megjelenés ellen, hiszen például a korrektor, a különböző szemkrémek és az alapozó arra szolgálnak, hogy frissnek és ébernek mutassak minket mindenféle bőrhiba és lila karikák nélkül. Az idők során ugyanis a fáradtságot a rossz egészségi állapottal, az öregedéssel és a visszataszító megjelenéssel kapcsolták össze. A “Tired Girl” trend viszont azt ünnepli, hogy elfogadjuk azokat a “hibákat”, amiket próbálunk elrejteni, sőt még ki is hangsúlyozzuk őket.
A sminktrend a közösségi médiából, főként a TikTokról indult hódító útjára, mára pedig világszerte népszerűvé vált, főleg a fiatalabb generációk körében. A hullám akkor vált igazán felkapottá, amikor az influenszerek és tartalomgyártók olyan sminkelős videókat kezdtek el posztolni, ahol nem a tökéletes arc volt a cél, hanem a “fáradt vagyok, de így is jól nézek ki” mottó megteremtése. Jenna Ortega pedig még jobban megerősítette a “Tired Girl” népszerűségét, aki a sminktrend plakátlánya lett.
Nagyszerű hír, hogy nem lesz szükséged semmilyen bonyolult technikákra vagy órákig tartó szépítkezésre, ugyanis, ha fáradtan szoktál kinézni, akkor már félig nyert ügyed van!
Az alábbi videó bemutatja, hogyan készíts magadnak "fáradt lány" sminket:
