Végre nem kell a tökéletességre törekedned – Ez a legnépszerűbb sminktrend, amit te is könnyen elkészíthetsz

Ha neked is eleged van az influenszerek kifogástalan megjelenéséből és abból, hogy a szépségipar folyamatosan a tökéletességet sulykolja belénk, akkor a “Tired Girl”, azaz “a fáradt lány” sminktrend neked lett kitalálva!

Fotó: Mladen Mitrinovic / shutterstock

A “Tired Gril sminktrend, ami felveszi a harcot a szépségideálokkal

Amióta létezik a szépségideál fogalma, azóta az emberek kollektívan küzdenek a kimerült megjelenés ellen, hiszen például a korrektor, a különböző szemkrémek és az alapozó arra szolgálnak, hogy frissnek és ébernek mutassak minket mindenféle bőrhiba és lila karikák nélkül. Az idők során ugyanis a fáradtságot a rossz egészségi állapottal, az öregedéssel és a visszataszító megjelenéssel kapcsolták össze. A “Tired Girl” trend viszont azt ünnepli, hogy elfogadjuk azokat a “hibákat”, amiket próbálunk elrejteni, sőt még ki is hangsúlyozzuk őket.

Így indult az őrület – A világsztárok sem mondanak nemet az új hullámra

A sminktrend a közösségi médiából, főként a TikTokról indult hódító útjára, mára pedig világszerte népszerűvé vált, főleg a fiatalabb generációk körében. A hullám akkor vált igazán felkapottá, amikor az influenszerek és tartalomgyártók olyan sminkelős videókat kezdtek el posztolni, ahol nem a tökéletes arc volt a cél, hanem a “fáradt vagyok, de így is jól nézek ki” mottó megteremtése. Jenna Ortega pedig még jobban megerősítette a “Tired Girl” népszerűségét, aki a sminktrend plakátlánya lett.

Így készíts magadnak “Tired Girl” sminket

Nagyszerű hír, hogy nem lesz szükséged semmilyen bonyolult technikákra vagy órákig tartó szépítkezésre, ugyanis, ha fáradtan szoktál kinézni, akkor már félig nyert ügyed van!

Alapozz finoman vagy sehogy

Felejtsd el a tökéletes bőrt és a maszkhatást! Egy leheletnyi színezett hidratáló BB krém bőven elég lesz. Korrigáld az apró bőrhibákat egy kis korrektorral, de ne akarj “tökéletes” arcot. Válassz lilás árnyalatot a szemed köré

Használj lilás vagy rózsaszínes árnyalatot a szemhéjadon és a szempillatöveden, hogy enyhén fáradt hatást érj el. Van például, aki lágy pirosítót használ a szemkörnyéken. Válassz minimalista szemsminket

Semmi tusvonal, semmi dráma. Vihetsz fel egy leheletnyi szempillaspirált, de csak keveset. A cél ugyanis az, hogy a szemed ne legyen túl hangsúlyos, mégis éljen. Óvatosan bánj a rúzzsal

Tedd le a voksod ajakbalzsam vagy enyhén színezett rúzs mellett, fontos, hogy ne legyen túl feltűnő. Nem lesz szükséged tökéletesen hidratált ajkakra, hiszen fő a természetesség.

Az alábbi videó bemutatja, hogyan készíts magadnak "fáradt lány" sminket:

