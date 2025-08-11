Eleged van a nyári hőségből? Ezek a legjobb hűsítő kozmetikumok, amelyek azonnali enyhülést hoznak

Hűsítő kozmetikumok a legnagyobb melegben - kötelező része a rutinodnak. A nyári hőségben a bőrödnek is szüksége van egy kis hűs érintésre. Ilyenkor különösen fontos, hogy olyan kozmetikumokat válassz, amelyek azonnali enyhülést hoznak: hűsítenek, hidratálnak, feszesítenek és akár hatékony védelmet nyújtanak az UV-sugárzás ellen is. Legyen szó egy mentolos arcpermetről, egy nyugtató aloe verás gélről, frissítő sprayről, vagy épp szájfrissítő tablettáról, de ne feledkezzünk meg arról sem, mennyire jól tud jönni, ha van nálunk egy szuper hűsítő krém napégésre. Ezek a kis "mentőcsomagok" aranyat érnek a forró nyári napokon – akár a vízparton, akár a munkahelyen vagy egy városi séta közben. Mutatjuk, mely termékekből érdemes legalább egyet mindig magadnál tartani! A Fanny magazin összeszedte a legjobb hűsítő krémeket, kozmetikai termékeket.

Hűsítő krémek, egyéb kozmetikumok a forró napokra: a nyári neszesszer kötelező darabjai

Fotó: puhhha / Shutterstock

Hűsítő krémek nyárra: ha már te sem bírod ezt a nagy meleget

Ha valódi felfrissülésre vágysz a nyári hőségben, érdemes olyan kozmetikumokat választani, amelyek hűsítő hatóanyagokat tartalmaznak. Keresd az összetevők között például a borsmentát, a mentolt, a grépfrútot, a verbénát vagy a nyugtató Aloe Verát – ezek természetes módon segítenek lehűteni a bőrt. Emellett egyre népszerűbbek a krioterápia ihlette arcmaszkok is: vannak olyan nyári kozmetikai termékek, amik úgy lettek kifejlesztve, hogy csökkentsék a bőr felszíni hőmérsékletét, ezzel azonnali enyhülést és frissességérzetet nyújtanak. Íme a termékek:

Créme de Menthe szájfrissítő tabletta, Lush

Créme de Menthe szájfrissítő tabletta Lush; Ára: 3.490 Ft

Sun Oil Control Dry Touch színtelen napozó aerosol spray SPF50, Eucerin

Sun Oil Control Dry Touch színtelen napozó aerosol spray SPF50 Eucerin; Ára: 9.999 Ft

Guava és maracuja frissítő lábspray, Avon

Guava és maracuja frissítő lábspray Avon; Ára: 1499 Ft

Sminkfixáló, frissítő spray zöld teával és Aloe Verával, COOLA

Sminkfixáló, frissítő spray zöld teával és Aloe Verával COOLA/naturalskin.hu,; Ára: 16.990 Ft

Sunset hűsítő és hidratáló arcápoló szérum, Le Rub

Sunset hűsítő és hidratáló arcápoló szérum Le Rub/naturalskin.hu; Ára: 19.990 Ft

Pansy krémparfüm, Lush

Pansy krémparfüm Lush; Ára: 5.490 Ft

Mattító papír kifényesedés ellen, essence

Mattító papír kifényesedés ellen essence; Ára: 899 Ft

Haj- és testpermet NUXE, 11 899 Ft

Haj- és testpermet NUXE; Ára: 11.899 Ft

Szempillaspirál vállra akasztható legyezővel, Pupa Milano

Szempillaspirál vállra akasztható legyezővel Pupa Milano; Ára: 11.990 Ft

Frissítő 3in1 arctisztító kendő, Balea

Frissítő 3in1 arctisztító kendő Balea/dm.hu; Ára: 399 Ft

Verbéna frissítő kézkrém, L’Occitane

Verbéna frissítő kézkrém L’Occitane; Ára: 3.330 Ft

Borsmentás hűsítő testápoló, The Body Shop

Borsmentás hűsítő testápoló The Body Shop; Ára: 5.290 Ft

További szuper hűsítő tippekért érdemes megnézni ezt a videót is:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: