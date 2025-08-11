AzahriahUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
29°C Székesfehérvár

Zsuzsanna, Tiborc névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Eleged van a nyári hőségből? Ezek a legjobb hűsítő kozmetikumok, amelyek azonnali enyhülést hoznak

nyár
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 11. 15:15
Fanny Magazinszépségápoláskozmetikumokszépség
A nagy melegben érdemes olyan szépségápolás termékeket magadnál tartani, amelyek azonnali enyhülést hoznak a bőrödnek. Ezek a praktikus hűsítő krémek, egyéb kozmetikai szerek nemcsak felfrissítenek, de segítenek abban is, hogy a legnagyobb melegben is ápoltnak és üdének érezhesd magad.

Hűsítő kozmetikumok a legnagyobb melegben - kötelező része a rutinodnak. A nyári hőségben a bőrödnek is szüksége van egy kis hűs érintésre. Ilyenkor különösen fontos, hogy olyan kozmetikumokat válassz, amelyek azonnali enyhülést hoznak: hűsítenek, hidratálnak, feszesítenek és akár hatékony védelmet nyújtanak az UV-sugárzás ellen is. Legyen szó egy mentolos arcpermetről, egy nyugtató aloe verás gélről, frissítő sprayről, vagy épp szájfrissítő tablettáról, de ne feledkezzünk meg arról sem, mennyire jól tud jönni, ha van nálunk egy szuper hűsítő krém napégésre. Ezek a kis "mentőcsomagok" aranyat érnek a forró nyári napokon – akár a vízparton, akár a munkahelyen vagy egy városi séta közben. Mutatjuk, mely termékekből érdemes legalább egyet mindig magadnál tartani! A Fanny magazin összeszedte a legjobb hűsítő krémeket, kozmetikai termékeket.

Hűsítő kém a forró napokon segítenek
Hűsítő krémek, egyéb kozmetikumok a forró napokra: a nyári neszesszer kötelező darabjai
Fotó: puhhha /  Shutterstock 

Hűsítő krémek nyárra: ha már te sem bírod ezt a nagy meleget

Ha valódi felfrissülésre vágysz a nyári hőségben, érdemes olyan kozmetikumokat választani, amelyek hűsítő hatóanyagokat tartalmaznak. Keresd az összetevők között például a borsmentát, a mentolt, a grépfrútot, a verbénát vagy a nyugtató Aloe Verát – ezek természetes módon segítenek lehűteni a bőrt. Emellett egyre népszerűbbek a krioterápia ihlette arcmaszkok is: vannak olyan nyári kozmetikai termékek, amik úgy lettek kifejlesztve, hogy csökkentsék a bőr felszíni hőmérsékletét, ezzel azonnali enyhülést és frissességérzetet nyújtanak. Íme a termékek:

  • Créme de Menthe szájfrissítő tabletta, Lush
hűsítő szájfrissítő tabletta, Lush
Créme de Menthe szájfrissítő tabletta Lush; Ára: 3.490 Ft
  • Sun Oil Control Dry Touch színtelen napozó aerosol spray SPF50, Eucerin
hűsítő napozó spray, Eucerin
Sun Oil Control Dry Touch színtelen napozó aerosol spray SPF50 Eucerin; Ára: 9.999 Ft
  • Guava és maracuja frissítő lábspray, Avon
hűsítő krém lábra, Avon
Guava és maracuja frissítő lábspray Avon; Ára: 1499 Ft
  • Sminkfixáló, frissítő spray zöld teával és Aloe Verával, COOLA
Hűsítő sminkfixáló, Aloe Verával COOLA
Sminkfixáló, frissítő spray zöld teával és Aloe Verával COOLA/naturalskin.hu,; Ára: 16.990 Ft
  • Sunset hűsítő és hidratáló arcápoló szérum, Le Rub
Sunset hűsítő és hidratáló arcápoló szérum, Le Rub
Sunset hűsítő és hidratáló arcápoló szérum Le Rub/naturalskin.hu; Ára: 19.990 Ft
  • Pansy krémparfüm, Lush
Pansy krémparfüm Lush
Pansy krémparfüm Lush; Ára: 5.490 Ft
  • Mattító papír kifényesedés ellen, essence
Mattító papír kifényesedés ellen nyárra, essence
Mattító papír kifényesedés ellen essence; Ára: 899 Ft
  • Haj- és testpermet NUXE, 11 899 Ft
Hűsítő haj- és testpermet, NUXE
Haj- és testpermet NUXE; Ára: 11.899 Ft
  • Szempillaspirál vállra akasztható legyezővel, Pupa Milano
Hűsítő nyári szett, legyezővel, szempillaspirál tartóval
Szempillaspirál vállra akasztható legyezővel Pupa Milano; Ára: 11.990 Ft

 

  • Frissítő 3in1 arctisztító kendő, Balea
Hűsítő arckendő, Balea
Frissítő 3in1 arctisztító kendő Balea/dm.hu; Ára: 399 Ft
  • Verbéna frissítő kézkrém, L’Occitane
Hűsítő kézkrém, L’Occitane
Verbéna frissítő kézkrém L’Occitane; Ára: 3.330 Ft

 

  • Borsmentás hűsítő testápoló, The Body Shop
Borsmentás hűsítő testápoló, The Body Shop
Borsmentás hűsítő testápoló The Body Shop; Ára: 5.290 Ft

További szuper hűsítő tippekért érdemes megnézni ezt a videót is:

 Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu