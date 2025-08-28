Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
33°C Székesfehérvár

Ágoston névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Miért tarts otthon te is ricinusolajat? Ez a filléres csodaszer többre képes, mint hinnéd

gyulladáscsökkentő
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 28. 13:45
ízületi problémákegészségfilléres ötletek
Már nagyanyáink is gyakran bevetették szorult helyzetben, de ez a sűrű, sápadt színű olaj ennél jóval többre képes! A ricinusolaj újra reneszánszát éli, hiszen ez a filléres termék az egészségünket szolgálja tetőtől-talpig!

A ricinusolaj, amelyet magból hidegen sajtolással nyernek ki, gazdag ricinolsavban, E-vitaminban, és bőrbarát zsírsavakban – ezek együttesen segítenek a bőr regenerálásában és a sejtek megújulásában. Nem csupán belsőleg használható, külsőleg is csodát tesz velünk!

ricinusolaj a pattanások ellen
Fotó: Prostock-studio / Shutterstock

Ricinusolaj a pattanások és bőrhibák ellen 

Bár zsírosnak tűnik, a ricinusolaj antibakteriális és gyulladáscsökkentő hatású, így könnyedén felveszi a harcot a fránya pattanások ellen. Csak kenjük az érintett területre, ez segíthet leszárítani a gyulladt pattanásokat és megakadályozza a későbbi hegek kialakulását is. A legjobb, ha este kenjük fel a megtisztított bőrre.

Székrekedés ellen a legjobb 

A ricinusolaj a legerősebb hatású természetes hashajtó, erre a célra már évszázadok óta használják. Fontos azonban, hogy mivel tényleg nagyon hatékony, vegyük komolyan az ajánlott adagolást, különben egyik végletből a másikba csöppenhetünk! Felnőtteknek egy evőkanálnyit érdemes éhgyomorra lenyelni, és orvosi konzultáció nélkül nem ajánlott rendszeresen, kúraszerűen alkalmazni. Terhesség, krónikus betegség vagy gyógyszerszedés mellett tilos a használata!

Gyulladáscsökkentő borogatás

Menstruációs görcsök, ízületi fájdalmak, letapadt nyirokcsomó vagy izompanaszok kezelésére is használhatjuk. Melegítsük fel a ricinusolajat, mártsunk bele egy pici törölközőt vagy egy darab textilpelenkát, tegyük a borogatást az érintett területre, fedjük le fóliával, majd tartsuk melegen, például egy melegvizes palackkal vagy felmelegített meggymagpárnával legalább fél óráig. Ez hamar csökkentheti a gyulladást, enyhíti a duzzanatot és serkenti a vérkeringést.

Tetőtől talpig egészség és szépség 

  • A ricinusolaj fokozza a fejbőr vérkeringését, ezzel serkenti a hajhagymákat, így rendszeres használatával csökkenthető a hajhullás. Kenjük be a fejbőrünket hetente egyszer meleg – de nem forró! - ricinusolajjal, majd húzzunk a fejünkre egy zuhanysapkát, és hagyjuk hatni legalább 30 percig, de a legjobb, ha egész éjszakára a fejünkön marad. Ezután alaposan mossunk hajat samponnal. 
  • Ha a szemöldökünkre vagy a szempillánkra is jut belőle, ne kenődjünk el, sőt örüljünk neki, ugyanis szempilla- és szemöldöknövesztő szérumként is tökéletesen megállja a helyét! Egy régi, tiszta szempillaspirál kefével vigyünk fel naponta egy kevés ricinusolajat a szempillákra és a szemöldökre. Az E-vitamin és a ricinolsav segít megerősíteni a szálakat, és serkenti a növekedést. Arra azonban nagyon vigyázzunk, hogy a szemünkbe ne kerüljön!
  • Körömerősítő kúraként is alkalmazhatjuk. Ha töredezik vagy gyengül a körmünk, kenjük be esténként ricinusolajjal, különösen a körömágyat masszírozzuk be alaposan. E-vitamin-tartalma és hidratáló hatása miatt gyorsan javíthat a körmök állapotán. Különösen hatékony, ha előtte egy langyos olajos kézfürdőt veszünk, ez elősegíti a felszívódást.

Bőrápolás száraz, repedezett bőrre

A ricinusolaj sűrű állaga miatt tökéletes az extrán kiszáradt könyök, sarok vagy kézfej ápolására. Lefekvés előtt masszírozzuk egy keveset az érintett területre, majd húzz rá pamutzoknit, kesztyűt a könyökünkre pedig tekerjünk puha gézt vagy fáslit. Reggelre bársonyosabb lesz a bőrünk, mint hinnénk! Használhatjuk krémbe keverve is, de önmagában a leghatékonyabb.

Tipp: 

  • Ha még sosem használtuk, először végezzünk bőrpróbát, mert ritkán, de előfordulhat irritáció. 
  • A hidegen sajtolt, organikus ricinusolajat keressük a boltokban, mert ez őrzi meg leginkább jótékony hatóanyagait. 
  • A ricinusolaj sűrű és lassan szívódik fel – de a hatása annál tartósabb! 
  • Fontos tudni, hogy erős hatóanyag, ezért mindig kis mennyiségben és körültekintően alkalmazzuk!

 

 

Ha szeretnéd tudni, hogy még mi mindenre jó a ricinusolaj, nézd meg a videót!


 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu