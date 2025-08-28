Miért tarts otthon te is ricinusolajat? Ez a filléres csodaszer többre képes, mint hinnéd

A ricinusolaj, amelyet magból hidegen sajtolással nyernek ki, gazdag ricinolsavban, E-vitaminban, és bőrbarát zsírsavakban – ezek együttesen segítenek a bőr regenerálásában és a sejtek megújulásában. Nem csupán belsőleg használható, külsőleg is csodát tesz velünk!
Bár zsírosnak tűnik, a ricinusolaj antibakteriális és gyulladáscsökkentő hatású, így könnyedén felveszi a harcot a fránya pattanások ellen. Csak kenjük az érintett területre, ez segíthet leszárítani a gyulladt pattanásokat és megakadályozza a későbbi hegek kialakulását is. A legjobb, ha este kenjük fel a megtisztított bőrre.
A ricinusolaj a legerősebb hatású természetes hashajtó, erre a célra már évszázadok óta használják. Fontos azonban, hogy mivel tényleg nagyon hatékony, vegyük komolyan az ajánlott adagolást, különben egyik végletből a másikba csöppenhetünk! Felnőtteknek egy evőkanálnyit érdemes éhgyomorra lenyelni, és orvosi konzultáció nélkül nem ajánlott rendszeresen, kúraszerűen alkalmazni. Terhesség, krónikus betegség vagy gyógyszerszedés mellett tilos a használata!
Menstruációs görcsök, ízületi fájdalmak, letapadt nyirokcsomó vagy izompanaszok kezelésére is használhatjuk. Melegítsük fel a ricinusolajat, mártsunk bele egy pici törölközőt vagy egy darab textilpelenkát, tegyük a borogatást az érintett területre, fedjük le fóliával, majd tartsuk melegen, például egy melegvizes palackkal vagy felmelegített meggymagpárnával legalább fél óráig. Ez hamar csökkentheti a gyulladást, enyhíti a duzzanatot és serkenti a vérkeringést.
A ricinusolaj sűrű állaga miatt tökéletes az extrán kiszáradt könyök, sarok vagy kézfej ápolására. Lefekvés előtt masszírozzuk egy keveset az érintett területre, majd húzz rá pamutzoknit, kesztyűt a könyökünkre pedig tekerjünk puha gézt vagy fáslit. Reggelre bársonyosabb lesz a bőrünk, mint hinnénk! Használhatjuk krémbe keverve is, de önmagában a leghatékonyabb.
