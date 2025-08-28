Miért tarts otthon te is ricinusolajat? Ez a filléres csodaszer többre képes, mint hinnéd

A ricinusolaj, amelyet magból hidegen sajtolással nyernek ki, gazdag ricinolsavban, E-vitaminban, és bőrbarát zsírsavakban – ezek együttesen segítenek a bőr regenerálásában és a sejtek megújulásában. Nem csupán belsőleg használható, külsőleg is csodát tesz velünk!

Fotó: Prostock-studio / Shutterstock

Ricinusolaj a pattanások és bőrhibák ellen

Bár zsírosnak tűnik, a ricinusolaj antibakteriális és gyulladáscsökkentő hatású, így könnyedén felveszi a harcot a fránya pattanások ellen. Csak kenjük az érintett területre, ez segíthet leszárítani a gyulladt pattanásokat és megakadályozza a későbbi hegek kialakulását is. A legjobb, ha este kenjük fel a megtisztított bőrre.

Székrekedés ellen a legjobb

A ricinusolaj a legerősebb hatású természetes hashajtó, erre a célra már évszázadok óta használják. Fontos azonban, hogy mivel tényleg nagyon hatékony, vegyük komolyan az ajánlott adagolást, különben egyik végletből a másikba csöppenhetünk! Felnőtteknek egy evőkanálnyit érdemes éhgyomorra lenyelni, és orvosi konzultáció nélkül nem ajánlott rendszeresen, kúraszerűen alkalmazni. Terhesség, krónikus betegség vagy gyógyszerszedés mellett tilos a használata!

Gyulladáscsökkentő borogatás

Menstruációs görcsök, ízületi fájdalmak, letapadt nyirokcsomó vagy izompanaszok kezelésére is használhatjuk. Melegítsük fel a ricinusolajat, mártsunk bele egy pici törölközőt vagy egy darab textilpelenkát, tegyük a borogatást az érintett területre, fedjük le fóliával, majd tartsuk melegen, például egy melegvizes palackkal vagy felmelegített meggymagpárnával legalább fél óráig. Ez hamar csökkentheti a gyulladást, enyhíti a duzzanatot és serkenti a vérkeringést.

Tetőtől talpig egészség és szépség

A ricinusolaj fokozza a fejbőr vérkeringését, ezzel serkenti a hajhagymákat, így rendszeres használatával csökkenthető a hajhullás. Kenjük be a fejbőrünket hetente egyszer meleg – de nem forró! - ricinusolajjal, majd húzzunk a fejünkre egy zuhanysapkát, és hagyjuk hatni legalább 30 percig, de a legjobb, ha egész éjszakára a fejünkön marad. Ezután alaposan mossunk hajat samponnal.

Ha a szemöldökünkre vagy a szempillánkra is jut belőle, ne kenődjünk el, sőt örüljünk neki, ugyanis szempilla- és szemöldöknövesztő szérumként is tökéletesen megállja a helyét! Egy régi, tiszta szempillaspirál kefével vigyünk fel naponta egy kevés ricinusolajat a szempillákra és a szemöldökre. Az E-vitamin és a ricinolsav segít megerősíteni a szálakat, és serkenti a növekedést. Arra azonban nagyon vigyázzunk, hogy a szemünkbe ne kerüljön!

Körömerősítő kúraként is alkalmazhatjuk. Ha töredezik vagy gyengül a körmünk, kenjük be esténként ricinusolajjal, különösen a körömágyat masszírozzuk be alaposan. E-vitamin-tartalma és hidratáló hatása miatt gyorsan javíthat a körmök állapotán. Különösen hatékony, ha előtte egy langyos olajos kézfürdőt veszünk, ez elősegíti a felszívódást.

Bőrápolás száraz, repedezett bőrre

A ricinusolaj sűrű állaga miatt tökéletes az extrán kiszáradt könyök, sarok vagy kézfej ápolására. Lefekvés előtt masszírozzuk egy keveset az érintett területre, majd húzz rá pamutzoknit, kesztyűt a könyökünkre pedig tekerjünk puha gézt vagy fáslit. Reggelre bársonyosabb lesz a bőrünk, mint hinnénk! Használhatjuk krémbe keverve is, de önmagában a leghatékonyabb.

Tipp: Ha még sosem használtuk, először végezzünk bőrpróbát, mert ritkán, de előfordulhat irritáció.

A hidegen sajtolt, organikus ricinusolajat keressük a boltokban, mert ez őrzi meg leginkább jótékony hatóanyagait.

A ricinusolaj sűrű és lassan szívódik fel – de a hatása annál tartósabb!

Fontos tudni, hogy erős hatóanyag, ezért mindig kis mennyiségben és körültekintően alkalmazzuk!

Ha szeretnéd tudni, hogy még mi mindenre jó a ricinusolaj, nézd meg a videót!



