Budapesti Fashion Week: ilyen ruhákban még biztosan nem láttad a hazai hírességeket

Több mint 70 hazai és 30 közép-európai tervező kápráztatta el 2026-os tavaszi-nyári kollekciójával a 16. Budapest Central European Fashion Week (BCEFW) közönségét. A régió vezető divateseményét idén is hatalmas érdeklődés övezte: az Apollo Gallery-ben és a Millenárison rendezett bemutatókra 15 országból érkeztek divatipari szakértők, forgalmazók, valamint olyan neves divat- és életmódmagazinok szerkesztői és fotósai, mint a WWD, a METAL Magazin, a 10Magazine USA, a Vogue Adria, az ELLE ukrán, szlovén és román kiadása, vagy a cseh Harper’s Bazaar. A hazai sajtó és a szakma érdeklődése sem maradt el: rekordszámú, 7000 látogató érkezett a divatbemutatók és prezentációk helyszínére, Budapest-szerte pedig több mint 50 kísérőrendezvény várta a divat szerelmeseit.

A hazai sztárvilág krémje nagyon odatette magát a neves divateseményen, a Budapesti Fashion Week-en (Fotó: GREGUS MATE / HFDA / DARKROOM PRODUCTIONS)

Így zajlott a Budapesti Fashion Week

„Kiemelt célunk, hogy szezonról szezonra egyre szélesebb és színesebb képet adjunk a régió divatvilágáról. Így irányítunk fókuszált nemzetközi figyelmet a hazai szereplőkre, ami hozzájárul láthatóságuk erősödéséhez, üzleti kapcsolataik bővüléséhez és eladásaik növekedéséhez. A divatipar a magyar gazdaság egyik dinamikusan fejlődő ágazata: 2023-ban a textília, ruházat, bőr- és bőrtermék gyártás területén 7 420, többségében vidéki KKV működött, a szektor árbevételének 80 százaléka pedig exportból származott. A kreatívipar támogatása ezért egyszerre jelent befektetést a munkahelyekbe, az exportba és az országimázsba” ‒ fogalmazott Jakab Zsófia, a kreatívipar fejlesztéséért és ágazati koordinációjáért felelős miniszteri biztos, az MDDÜ vezérigazgatója.

A kifutón hírességek is feltűntek: Nagy Evelin több szombati bemutatón is részt vett, Somossy Barbara Merő ruhában vonult, Csinszka pedig énekesként nyitotta a Borbala show-t. Az Unreal Industries kollekcióját boxolók, a NUBU bemutatóját a Szegedi Kortárs Balett 14 táncosa tette emlékezetessé. Zoób Katti záróshowjának első sorában pedig olyan divatikonok ültek, akik évtizedes, hazai és nemzetközi karrierútjukkal járultak hozzá a divatipar fejlődéséhez. Így kiemelt vendégként volt jelen Maróy Krisztina főszerkesztő, Módos Gábor fotóművész, illetve számos modell: Sütő Enikő, Mahelszki Adrienn, Csákvári-Sarnyai Eszter, Nádor Adrienn, Aipli Ági, Strich Szilvia és Háfra Mari is.