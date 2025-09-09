Budapesti Fashion Week: ilyen ruhákban még biztosan nem láttad a hazai hírességeket

Több mint 70 hazai és 30 közép-európai tervező kápráztatta el 2026-os tavaszi-nyári kollekciójával a 16. Budapest Central European Fashion Week (BCEFW) közönségét. A régió vezető divateseményét idén is hatalmas érdeklődés övezte: az Apollo Gallery-ben és a Millenárison rendezett bemutatókra 15 országból érkeztek divatipari szakértők, forgalmazók, valamint olyan neves divat- és életmódmagazinok szerkesztői és fotósai, mint a WWD, a METAL Magazin, a 10Magazine USA, a Vogue Adria, az ELLE ukrán, szlovén és román kiadása, vagy a cseh Harper’s Bazaar. A hazai sajtó és a szakma érdeklődése sem maradt el: rekordszámú, 7000 látogató érkezett a divatbemutatók és prezentációk helyszínére, Budapest-szerte pedig több mint 50 kísérőrendezvény várta a divat szerelmeseit.
„Kiemelt célunk, hogy szezonról szezonra egyre szélesebb és színesebb képet adjunk a régió divatvilágáról. Így irányítunk fókuszált nemzetközi figyelmet a hazai szereplőkre, ami hozzájárul láthatóságuk erősödéséhez, üzleti kapcsolataik bővüléséhez és eladásaik növekedéséhez. A divatipar a magyar gazdaság egyik dinamikusan fejlődő ágazata: 2023-ban a textília, ruházat, bőr- és bőrtermék gyártás területén 7 420, többségében vidéki KKV működött, a szektor árbevételének 80 százaléka pedig exportból származott. A kreatívipar támogatása ezért egyszerre jelent befektetést a munkahelyekbe, az exportba és az országimázsba” ‒ fogalmazott Jakab Zsófia, a kreatívipar fejlesztéséért és ágazati koordinációjáért felelős miniszteri biztos, az MDDÜ vezérigazgatója.
A kifutón hírességek is feltűntek: Nagy Evelin több szombati bemutatón is részt vett, Somossy Barbara Merő ruhában vonult, Csinszka pedig énekesként nyitotta a Borbala show-t. Az Unreal Industries kollekcióját boxolók, a NUBU bemutatóját a Szegedi Kortárs Balett 14 táncosa tette emlékezetessé. Zoób Katti záróshowjának első sorában pedig olyan divatikonok ültek, akik évtizedes, hazai és nemzetközi karrierútjukkal járultak hozzá a divatipar fejlődéséhez. Így kiemelt vendégként volt jelen Maróy Krisztina főszerkesztő, Módos Gábor fotóművész, illetve számos modell: Sütő Enikő, Mahelszki Adrienn, Csákvári-Sarnyai Eszter, Nádor Adrienn, Aipli Ági, Strich Szilvia és Háfra Mari is.
Az MDDÜ stratégiai céljai között kiemelt helyen szerepel a kreatívipari szakmák presztízsének erősítése, amely a BCEFW keretében is hangsúlyosan megjelent. Az egyetemekkel és szakképző intézményekkel kialakított együttműködéseknek köszönhetően idén több mint 30 oktatási intézmény közel 250 hallgatója és képviselője vehetett részt a bemutatókon, közvetlen tapasztalatot szerezve a kreatívipar működéséről.
A fenntarthatóság ebben a szezonban is a BCEFW egyik központi üzenete volt. A programkínálatban több esemény is az iparági környezettudatosság és az újrahasznosítás kérdéseire irányította a figyelmet. Ezt erősítette az a kezdeményezés is, amelynek keretében a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.-vel és a Millenárissal együttműködésben cipő- és textilgyűjtő konténer kapott helyet a helyszínen, amely a BCEFW keretében teljesen megtelt.
A nagyközönségnek szóló programok mellett számos divatszakmai esemény is megvalósult ezekben a napokban, amelyek a tudásátadásra és az iparági párbeszédre helyezték a hangsúlyt. Rekordszámú 56 esemény várta a közönséget Budapest-szerte. Divatszakmai konferenciától kezdve, kedvezményes vásárlási lehetőségeken, izgalmas workshopokon és előadásokon keresztül minden érdeklődő saját ízlése mentén fedezhette fel a divat világát.
A Magyar Divat & Design Ügynökség 2018-as megalakulása óta rendezi meg évente két alkalommal a közép-európai régió központi divateseményének számító Budapest Central European Fashion Weeket. Az esemény évek óta a nagyközönség, a buyerek, a tervezők, az influenszerek, valamint a hazai és a nemzetközi média találkozásának elsőszámú állomását jelenti a térségben. A hazai divat- és designipari rendezvények hozzájárulnak Magyarország turisztikai vonzerejének és a nemzetgazdaság növekedéséhez, láthatóságot biztosítanak a magyar márkáknak, továbbá nemzetközi megrendeléseket eredményeznek.
