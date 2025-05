4 régi szépségtrükk, ami a mai napig működik!

Szépégápolás: olajozott megoldás

Régi praktika

Annak idején minden fürdőszobában ott lapult a babaolaj, hiszen nemcsak a kicsik száraz bőrét ápolták vele, hanem a felnőttek is ezt használták. Ugyanis villámgyorsan puhává és ragyogóvá varázsolta a bőrt, de előszeretettel használták a töredezett tincsekre is. A babaolaj előtt pedig nagyon népszerű volt a ricinus-, csukamáj- és a dióolaj is, amikből szuper pakolások készültek a hajra és a bőrre is – ezek valódi szépségtippek voltak a régi időkben.

Modern megoldás

A különféle olajos ápolók már évek óta töretlen népszerűségnek örvendenek, és nem véletlenül, hiszen a természetes olajokban gazdag termékek valóban csodát tesznek. A legismertebbek az argán-, a mandula-, és az olívaolajos változatok. De akár nagy tisztaságú olajat is vásárolhatunk, és abból csepegtethetünk a samponunkba, arcápolónkba vagy önmagában is kezelhetjük vele a bőrt – javasolja a Fanny magazin.

Számos régi szépségápolási praktika él tovább új formában Fotó: Alisa Dooli / Shutterctock

Vérpezsdítő ápolás

Régi praktika

A kávézacc zsírégető hatását a nagyszüleink is kihasználták. Például összekevertek két evőkanál kávézaccot 25 gramm mandulaolajjal, kevés glicerinnel, és némi jó minőségű kölnivízzel, ami segítette a beszívódást. Majd az egész masszával bedörgölték a combjukat, feneküket, vagy a hasukat, és az is előfordult, hogy betekercselték a testüket, hogy megszabaduljanak a narancsbőrtől. Ez a házi keverék nemcsak a feszesítésben, hanem a rendszeres bőrápolásban is segített.

Modern megoldás

A koffein élénkíti a vérkeringést, segíti a bőr méreganyag kiválasztási folyamatait, így egy ilyen pakolástól a bőrünk rugalmasabb, feszesebb és hidratált lesz. Ma is készíthetünk házilag is narancsbőr-űző kencét, ha egy evőkanál kávézacchoz hozzáadunk egy kevés őrölt szegfűszeget és néhány csepp fahéjas illóolajat. De szerencsére ma már rengeteg koffein tartalmú testápoló kapható, ami feszesít.