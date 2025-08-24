Ez a 3 csillagjegy szerelemre talál a Vénusz Oroszlán időszaka alatt!

Néhány csillagjegy számára igazán titokzatos és romantikus formában érkezhet meg a várva várt Nagy Ő a csillagok jelen állása szerint. A Vénusz az Oroszlán jegyébe lép, minden a drámáról, a romantikáról és a kreativitásról szól. Ez az időszak nem a csendes, háttérben zajló szerelmekről híres, hanem a nagy gesztusokról, a harsány érzelmekről és arról, hogy bátran megmutassuk, kik is vagyunk valójában.

Néhány csillagjegy számára heves és maradandó szerelmet ígérnek a csillagok /Fotó: Képünk illusztráció: unsplash

Ez a 3 csillagjegy megtalálja a Nagy Őt

2025. augusztus 25-től szeptember 19-ig a Vénusz az Oroszlánban izgalmas lehetőségeket hoz a szerelemben és az önkifejezésben. Mindenki érezni fogja a hatását, de három csillagjegy különösen erősen. Te is közéjük tartozol?

Ez az időszak magabiztosságot, szenvedélyt és a figyelem középpontjába kerülést ígér. Akár egy kapcsolatban élsz, akár szingli vagy, a kulcs most az, hogy bátran mutasd meg, ki vagy, mert pont ez az, ami mágnesként vonzza az embereket.

Oroszlán: A szeretet önmagaddal kezdődik

Karizmád most a tetőfokon van, és anélkül ragyogsz, hogy különösebben erőlködnél. Ez az időszak arra emlékeztet, hogy önmagad vállalása a legnagyobb vonzerőd. Minél inkább elfogadod saját fényedet, annál inkább vonzol olyan kapcsolatokat, amelyek tükrözik a szenvedélyedet és melegségedet.

Kos: Szikrázó románc

Flörtök, nevetés, szenvedély – mindez most könnyedén áramlik az életedbe. Ha egyedülálló vagy, valaki egészen újra felébresztheti benned a szerelem örömét. Párkapcsolatban élőknek új lendületet hoz több romantikával, közös élményekkel és felszabadultabb energiával.

Vízöntő: Mondj igent a szerelemre

A Vénusz arra ösztönöz, hogy engedd le a falaidat, és merj közelebb kerülni másokhoz. A meglévő kapcsolatok harmonikusabbá válhatnak, az újak pedig ígéretesen indulnak. Most jöhetsz rá arra, hogy a valódi szerelem nem elvesz belőled, hanem még inkább kiemeli, aki vagy.

